Chồng nhất quyết không cho khám thai, tôi lén lút lật ga trải giường và sự thật gục ngã trong nước mắt

Tâm sự 17/10/2025 23:37

Một tháng sau, tôi vẫn chưa có biểu hiện thai nghén nào, tôi muốn đi khám thai nhưng chồng tôi nhất định không cho đi. Chồng chỉ an ủi tôi và bảo rằng, đừng nóng vội. Vậy nhưng tôi thực sự không thể làm được vì tôi quá nóng lòng chờ đợi đứa con này.

Cách đây hơn 3 năm, khi đó tôi 23 tuổi và đang làm việc ở một quán cà phê, ngày nào chồng tôi cũng đi uống cà phê và chúng tôi dần dần quen nhau. Anh là một người hiền lành và chu đáo, tình tình rất tốt, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, tôi thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở bên anh. Chúng tôi từ xa lạ đến quen thuộc và dần dần trở thành một nửa của nhau. Vài tháng sau khi yêu, chúng tôi chính thức kết hôn.

Vậy nhưng điều tôi không ngờ là hai vợ chồng lấy nhau được ba năm nhưng đến giờ tôi vẫn chưa có thai, dù không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Một ngày tình cờ tôi bất ngờ phát hiện mình có thai, mẹ chồng tôi phản ứng rất nhanh, chỉ thấy vài triệu chứng bà đã đoán được tôi mang thai. Ngay khi chồng đi làm về, mẹ chồng đã nói tin vui này cho chồng tôi biết. Nghe xong, chồng tôi không hề vui mừng như tôi nghĩ mà đi vào phòng với biểu hiện lạ. 

Chồng nhất quyết không cho khám thai, tôi lén lút lật ga trải giường và sự thật gục ngã trong nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm, ngoài trời nắng đẹp nên tôi đem ga giường đi giặt. Chẳng thể ngờ tôi vô tình phát hiện một tờ giấy dưới giường. Tôi tò mò cầm lên đọc và bật khóc khi xem hết nội dung. Hóa ra kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi trước đây cho thấy tôi bị đa nang buồng trứng, khó có con. Dù biết trước kết quả này nhưng chồng tôi vẫn giấu kín suốt thời gian qua.

Sau khi xem xong, tôi đã lựa chọn ly hôn với chồng trong nước mắt, tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho chồng. Anh là một người tốt, anh nên có những đứa con của mình. Vậy nhưng không ngờ rằng sau khi tôi nói chuyện với chồng, anh đã nói với tôi rằng: “Dù chúng ta có con hay không, anh sẽ luôn ở bên em”.

Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

