Hôm thứ 4 vừa rồi, nghe tin mẹ chồng cũ mất, tôi đã đưa con về chịu tang. Mọi người rất mừng rỡ khi gặp lại mẹ con tôi. Nhìn thấy chồng cũ mà tôi không nhận ra nữa, anh ấy già và gầy đi rất nhiều, nhìn rất khổ sở.

Những năm đầu vợ chồng tôi mới cưới nhau gặp rất nhiều khó khăn nhưng lại rất yêu thương nhau. Đến khi chồng tôi làm ra tiền, gia đình có của ăn của để thì tình cảm vợ chồng bị rạn nứt. Khi tôi phát hiện ra chồng ngoại tình, vì con tôi đã tha thứ cho chồng nhiều lần nhưng đến khi nhân tình của anh ấy yêu cầu tôi nhường chồng thì tôi chịu đựng không nổi nữa. Tôi đã đồng ý ly hôn để trả tự do cho chồng.

Những năm tháng không có chồng, một mình tôi làm việc kiếm tiền nuôi con cực khổ vô cùng, nhưng rồi tôi cũng dần vượt qua tất cả. Đến bây giờ tôi đã mua được một căn hộ chung cư và có xe ô tô riêng. Cuộc sống của hai mẹ con tôi như vậy là đủ rồi. Hôm thứ 4 vừa rồi, nghe tin mẹ chồng cũ mất, tôi đã đưa con về chịu tang. Mọi người rất mừng rỡ khi gặp lại mẹ con tôi. Nhìn thấy chồng cũ mà tôi không nhận ra nữa, anh ấy già và gầy đi rất nhiều, nhìn rất khổ sở.

Chị dâu kể sau khi vợ chồng tôi ly hôn, chồng cũ đã đón người tình về nhà sống và sinh con. Lúc đầu gia đình cũng hạnh phúc nhưng khi Vĩ - chồng cũ của tôi bị bệnh không làm ra tiền thì vợ chồng bắt đầu mâu thuẫn. Cô vợ ăn chơi quen rồi, không chịu làm việc vất vả nên đã đi cặp bồ với người đàn ông có vợ để kiếm tiền nuôi thân. Ảnh minh họa: Internet Không chịu nổi người vợ lăng nhăng hư hỏng, Vĩ đã ly hôn cô ta, còn đứa con nhỏ thì đang ở với mẹ nó. Sức khỏe của Vĩ yếu lắm chẳng làm được việc gì để kiếm tiền. Mấy năm nay toàn dựa vào tiền lương của mẹ, bây giờ bà mất rồi không biết lấy tiền đâu mà sống nữa. Sau đó tôi đã gặp lại Vĩ và nói chuyện, anh ấy tỏ ra rất hối hận và xin lỗi mẹ con tôi, rất mong muốn được đoàn tụ gia đình. Làm sao tôi có thể quên được những ngày tháng đau khổ mà anh ta đã gây ra cho mẹ con tôi. Lúc tôi từ chối quay lại với Vĩ thì đứa con trai 19 tuổi của tôi lại rất muốn đón bố về sống cùng. Con tôi không muốn nhìn thấy cảnh bố nó phải khổ sở khi về già. Con muốn chúng tôi xóa bỏ hiềm khích cũ để quay về sống chung với nhau như xưa. Vì con, tôi sẽ cho chồng cũ cơ hội hàn gắn gia đình, tôi hi vọng sau lần vấp ngã này anh ấy sẽ rút ra được bài học cho bản thân mà biết quý trọng gia đình.

Tôi bàn với chồng đón mẹ lên dưỡng già, hôm sau chồng từ quê về, nhìn thấy người đứng sau tôi say xẩm mặt mày Mối quan hệ của tôi và mẹ chồng cũng tốt. Vì không ở chung nên hầu như chẳng có mâu thuẫn nào xảy ra. Nhưng chỉ có điều, mỗi lần về thăm bố mẹ đẻ, chồng đều cho ông bà tiền nhưng về thăm mẹ tôi, chồng không có gì.

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