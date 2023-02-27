Mẹ chồng cũ qua đời, tôi đưa con về chịu tang, tôi rụng rời tay chân, choáng váng khi nhìn thấy bộ dạng của chồng cũ

Tâm sự 27/02/2023 06:32

Hôm thứ 4 vừa rồi, nghe tin mẹ chồng cũ mất, tôi đã đưa con về chịu tang. Mọi người rất mừng rỡ khi gặp lại mẹ con tôi. Nhìn thấy chồng cũ mà tôi không nhận ra nữa, anh ấy già và gầy đi rất nhiều, nhìn rất khổ sở.

Những năm đầu vợ chồng tôi mới cưới nhau gặp rất nhiều khó khăn nhưng lại rất yêu thương nhau. Đến khi chồng tôi làm ra tiền, gia đình có của ăn của để thì tình cảm vợ chồng bị rạn nứt.

Khi tôi phát hiện ra chồng ngoại tình, vì con tôi đã tha thứ cho chồng nhiều lần nhưng đến khi nhân tình của anh ấy yêu cầu tôi nhường chồng thì tôi chịu đựng không nổi nữa. Tôi đã đồng ý ly hôn để trả tự do cho chồng.

Những năm tháng không có chồng, một mình tôi làm việc kiếm tiền nuôi con cực khổ vô cùng, nhưng rồi tôi cũng dần vượt qua tất cả. Đến bây giờ tôi đã mua được một căn hộ chung cư và có xe ô tô riêng. Cuộc sống của hai mẹ con tôi như vậy là đủ rồi.

Hôm thứ 4 vừa rồi, nghe tin mẹ chồng cũ mất, tôi đã đưa con về chịu tang. Mọi người rất mừng rỡ khi gặp lại mẹ con tôi. Nhìn thấy chồng cũ mà tôi không nhận ra nữa, anh ấy già và gầy đi rất nhiều, nhìn rất khổ sở.

Chị dâu kể sau khi vợ chồng tôi ly hôn, chồng cũ đã đón người tình về nhà sống và sinh con. Lúc đầu gia đình cũng hạnh phúc nhưng khi Vĩ - chồng cũ của tôi bị bệnh không làm ra tiền thì vợ chồng bắt đầu mâu thuẫn. Cô vợ ăn chơi quen rồi, không chịu làm việc vất vả nên đã đi cặp bồ với người đàn ông có vợ để kiếm tiền nuôi thân.

Mẹ chồng cũ qua đời, tôi đưa con về chịu tang, tôi rụng rời tay chân, choáng váng khi nhìn thấy bộ dạng của chồng cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chịu nổi người vợ lăng nhăng hư hỏng, Vĩ đã ly hôn cô ta, còn đứa con nhỏ thì đang ở với mẹ nó. Sức khỏe của Vĩ yếu lắm chẳng làm được việc gì để kiếm tiền. Mấy năm nay toàn dựa vào tiền lương của mẹ, bây giờ bà mất rồi không biết lấy tiền đâu mà sống nữa.

Sau đó tôi đã gặp lại Vĩ và nói chuyện, anh ấy tỏ ra rất hối hận và xin lỗi mẹ con tôi, rất mong muốn được đoàn tụ gia đình. Làm sao tôi có thể quên được những ngày tháng đau khổ mà anh ta đã gây ra cho mẹ con tôi.

Lúc tôi từ chối quay lại với Vĩ thì đứa con trai 19 tuổi của tôi lại rất muốn đón bố về sống cùng. Con tôi không muốn nhìn thấy cảnh bố nó phải khổ sở khi về già. Con muốn chúng tôi xóa bỏ hiềm khích cũ để quay về sống chung với nhau như xưa.

Vì con, tôi sẽ cho chồng cũ cơ hội hàn gắn gia đình, tôi hi vọng sau lần vấp ngã này anh ấy sẽ rút ra được bài học cho bản thân mà biết quý trọng gia đình.

 

Tôi bàn với chồng đón mẹ lên dưỡng già, hôm sau chồng từ quê về, nhìn thấy người đứng sau tôi say xẩm mặt mày

Tôi bàn với chồng đón mẹ lên dưỡng già, hôm sau chồng từ quê về, nhìn thấy người đứng sau tôi say xẩm mặt mày

Mối quan hệ của tôi và mẹ chồng cũng tốt. Vì không ở chung nên hầu như chẳng có mâu thuẫn nào xảy ra. Nhưng chỉ có điều, mỗi lần về thăm bố mẹ đẻ, chồng đều cho ông bà tiền nhưng về thăm mẹ tôi, chồng không có gì.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường