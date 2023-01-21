Mẹ chồng bất ngờ vào xin lại số vàng sau đám cưới, vui vẻ trao lại, tôi ngã vật ra nhà khi biết được sự thật đằng sau

Tâm sự 21/01/2023 05:36

Tôi đinh ninh là chồng có hiếu với bố mẹ nên đã mang số vàng đó trả cho ông bà và cũng chẳng muốn nhắc tới nó nữa.

Trước khi lên giường ngủ, tôi muốn kiểm đếm xem hai vợ chồng được bao nhiêu tiền mừng cưới. Lúc đang ngồi đếm tiền thì mẹ chồng bước vào và bảo có chuyện muốn nói.

Mẹ nói là số vàng trao lúc cưới tổng là 3 cây, đó là tiền tiết kiệm để dành an dưỡng tuổi già của ông bà. Vì muốn đẹp mặt gia đình và vợ chồng tôi nên bố chồng đã lấy ra trao cho chúng tôi. Bây giờ cưới xong, bà muốn xin lại số vàng đó để cất đi.

 

Mẹ chồng còn nói thêm, vợ chồng tôi trẻ khỏe, kiếm tiền dễ dàng nên sẽ không cần lấy mấy cây vàng của hai ông bà già làm gì. Ngay lập tức chồng bắt tôi lấy vàng trả ngay lại bố mẹ.

Tôi không chịu lấy vàng trả lại mà nói số vàng đó bố mẹ đã công khai cho ở chỗ đông người như thế là sẽ thuộc về chúng tôi, không có chuyện đòi lại được. Mẹ chồng nổi giận và bắt chồng tôi lục tung phòng để tìm vàng.

Nhưng hai người tìm khắp nơi không thấy, còn tôi ngồi dọn lại những cái phong bì đã bóc mà đầu óc ngổn ngang suy nghĩ. Chỉ sợ hai người tìm được số vàng mà tôi đã cất rất kỹ.

Tôi chợt nghĩ kế giả đau bụng, để đánh lạc hướng hai người. Thật may kế đã thành công, chồng tôi bảo mẹ về phòng ngủ trước, sẽ thuyết phục tôi giao trả lại số vàng đó cho bố mẹ sau. Dường như bà tin những gì chồng tôi nói nên đã ra ngoài.

Khi mẹ ra ngoài, chồng mới hỏi vợ cất vàng ở đâu nói cho anh ấy biết, chồng sẽ không nói cho mẹ. Tôi không chịu đưa thì chồng bắt đầu cáu gắt quát nạt và đòi đuổi về nhà ngoại. Trước sức ép của chồng, tôi đành phải lôi hết số vàng ra đưa cho anh. Tôi đinh ninh là chồng có hiếu với bố mẹ nên đã mang số vàng đó trả cho ông bà và cũng chẳng muốn nhắc tới nó nữa.

Mẹ chồng bất ngờ vào xin lại số vàng sau đám cưới, vui vẻ trao lại, tôi ngã vật ra nhà khi biết được sự thật đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm qua, bất ngờ mẹ chồng tìm tôi và hỏi về số vàng cưới khiến tôi ngẩn người ra. Khi biết tôi đã đưa số vàng đó cho chồng tôi thì mẹ chồng hét toáng lên: “Tôi lại bị con trai lừa rồi”.

Mẹ bảo ngày hôm kia, chồng tôi nói là đang cố gắng thuyết phục vợ giao vàng. Vậy chồng tôi mang vàng đi đâu? Mẹ bảo chắc lại đi tụ tập với đám bạn ăn nhậu chứ còn làm gì nữa.

Nghe mẹ nói thế, tôi hoảng hốt chạy vào phòng tìm số tiền mừng cưới, không ngờ số tiền 50 triệu đã bị mất. Ngay khi chồng đi làm về tôi hỏi số tiền vàng đâu? Chồng bối rối rồi thú nhận là đã mang đi trả hết nợ thời thanh niên ăn chơi rồi. Anh ấy hứa từ bây giờ sẽ tu chí làm ăn để kiếm tiền mua nhà.

Tôi ngã vật ra nhà, vừa tức chồng, vừa tiếc tiền, tưởng lấy người chồng tốt, nào ngờ lấy phải cục nợ. Chỉ mong từ giờ trở đi chồng từ bỏ ăn chơi và làm việc vì gia đình.

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