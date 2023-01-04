Mang bầu nửa đêm trở dậy, nghe chồng gọi í ới trong nhà tắm, đẩy cửa vào tôi tá hỏa trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 04/01/2023 05:50

Đến gần nhà tắm, tôi bỗng nghe được tiếng chồng gọi một câu "vợ ơi" từ bên trong vọng ra.

Hiện tại tôi đang mang bầu được 5 tháng rưỡi. Tôi nghỉ làm từ khi biết tin cấn bầu. Mẹ ruột tôi khuyên như vậy vì không muốn con gái mang thai lại phải đi làm vất vả. Kinh tế gia đình không mấy khó khăn, tôi có một chút tiền tiết kiệm được từ trước. Mẹ nói có gì bà sẽ chu cấp thêm cho, sinh con xong đâu vào đấy rồi đi làm cũng chưa muộn.

Tôi ở nhà cơm nước cho chồng, chuyên tâm dưỡng thai, một mình anh đi làm. Vợ chồng tôi không có áp lực gì cả, cuộc sống khá thoải mái. Chỉ là thời gian gần đây chồng tôi bận bịu quá, không có nhiều thời gian dành cho vợ. Anh bảo muốn phấn đấu vì tương lai gia đình, con sắp chào đời rồi anh mong cho con được những điều tốt nhất. Tôi rất thông cảm cho chồng nên tự ngủ phải chăm sóc tốt bản thân để anh không cần bận lòng.

Cách đây 1 tuần, đêm muộn tôi tỉnh dậy vào toilet. Bà bầu thường xuyên thức dậy giữa đêm mà. Chỗ nằm bên cạnh lạnh tanh, chồng tôi vẫn chưa đi ngủ. Dạo này anh bận quá, thường xuyên làm việc bên phòng làm việc tới khuya. Tôi luôn đi ngủ trước một mình.

Mang bầu nửa đêm trở dậy, nghe chồng gọi í ới trong nhà tắm, đẩy cửa vào tôi tá hỏa trước cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến gần nhà tắm, tôi bỗng nghe được tiếng chồng gọi một câu "vợ ơi" từ bên trong vọng ra. Anh đang ở trong đó nhưng tôi đi rất khẽ khàng, không hiểu sao anh lại phát hiện ra. Tôi mỉm cười bước lại gần nhẹ nhàng đẩy cửa vào, vừa hay đập vào mắt là một cảnh tượng làm tôi chết điếng.

Anh đang gọi điện thoại cho ai đó, mỉm cười đầy dịu dàng ngọt ngào. Thấy tôi, anh sợ hãi đến đánh rơi cả điện thoại. Vậy là không phải chồng gọi tôi mà anh ta vừa gọi người ở đầu dây bên kia! Tôi đau đớn phát hiện ra chồng đang ngoại tình!

Chồng tôi sụp xuống cầu xin vợ tha thứ, khẳng định rằng chưa đi quá giới hạn với cô nàng kia, chỉ mới đang tán tỉnh nhau thôi. Anh cũng không có tình cảm gì với cô ta cả, lý do bởi tôi cấm vận chồng suốt từ khi có bầu tới nay, anh "thiếu thốn" quá nên mới làm điều sai trái.

Chồng tôi hứa hẹn thề thốt sẽ lập tức cắt đứt liên lạc với đối phương. Anh mang danh dự ra để thề với vợ rằng họ chưa "lên giường". Từ khi mang thai vì sức khỏe không tốt lắm nên tôi bàn với chồng kiêng quan hệ tuyệt đối đến đến khi sinh xong. Nhưng có phải tôi đã sai rồi không? Vấn đề quan hệ vợ chồng khi mang thai nên xử lý thế nào? 

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