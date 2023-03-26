Mặc kệ vợ con ở nhà thuê, chồng nhẫn tâm bắt đưa gần 100 triệu cho người thân để làm điều trớ trêu này

Tâm sự 26/03/2023 06:26

Hai vợ chồng đi làm nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu thôi, tôi cũng chẳng biết đến khi nào mới mua được mảnh đất cắm dùi, đỡ phải cho các con sống cảnh thuê trọ như này.

Tôi với chồng cưới nhau được 8 năm rồi, con hai đứa, bé lớn đang học lớp 2, thằng nhỏ mới học mẫu giáo. Nhà chồng mang tiếng ở phố, vậy nhưng bố mẹ anh cũng không khá giả nên cưới xong ông bà bảo: “Sau này bố mẹ ở với thằng Tấn, hai vợ chồng con có ra ngoài thuê trọ từ giờ thì cứ ra”.

Tôi cũng không thích sống chung nên bàn với chồng ra ngoài thuê trọ cho thoải mái. Vậy nhưng anh lấn cấn mãi, ở đến tận khi tôi sinh con, sau đó chú út cưới vợ anh mới chịu đi thuê nhà.

Chồng tôi luôn luôn tỏ ra mình là anh cả, phải có trách nhiệm gánh vác mọi chuyện bên nhà nội. Lúc chú em chuẩn bị cưới vợ thì tôi nhận được tiền thai sản. Tôi vui quá nên vội khoe với chồng:

“Em nhận được tiền thai sản rồi đấy, may quá”.

“Thế à, được nhiều không?”

“Hơn 50 triệu anh ạ”.

“Tốt quá, chuyển cho anh 30 triệu đây, đang cần tiền”

Mọi người biết chồng tôi cần tiền làm gì không? Tôi chuyển tiền xong thì chồng rút hết cả 30 triệu đó đưa cho bố mẹ anh để lo đám cưới cho thằng em. Lúc đấy tôi mới ngã ngửa, mà tiền chồng đã cho ông bà có bao giờ lấy lại được đâu. Rồi bao nhiêu vụ nữa, động tí anh lại đem tiền về cho ông bà, xong cho chú út mua cái này cái kia. Nói chung vợ chồng tôi cứ có khoản tiền nào kiểu gì chồng cũng nghĩ ra lý do để cho tiền đằng nội.

Tôi đi làm lương cũng hơn chục triệu nhưng sau đó nghỉ sinh đứa thứ hai. Nuôi hai đứa con tốn kém vô cùng, đã vậy còn bao nhiêu khoản phải chi như tiền thuê nhà, điện nước các kiểu. Chồng cũng đưa lương cho tôi để chi tiêu, vậy nhưng thỉnh thoảng anh vẫn đòi để biếu ông bà nội. Cái đó tôi không tính toán, vì thỉnh thoảng tôi cũng cho tiền ông bà ngoại. Con cái báo hiếu bố mẹ là việc tốt, tôi chưa từng nhỏ mọn chuyện đó.

Mặc kệ vợ con ở nhà thuê, chồng nhẫn tâm bắt đưa gần 100 triệu cho người thân để làm điều trớ trêu này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai vợ chồng đi làm nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu thôi, tôi cũng chẳng biết đến khi nào mới mua được mảnh đất cắm dùi, đỡ phải cho các con sống cảnh thuê trọ như này. Tôi cố gắng chi tiêu tiết kiệm, dành dụm mấy năm nay cũng chỉ được có trăm triệu, gửi tiết kiệm online mức 3 năm để đỡ phải tiêu lạm vào.

Thế mà hôm trước chồng bảo:

“Hay mình rút 100 triệu sớm đi em”.

"Đang gửi sao lại rút hả anh. Rút thế mình không được tính lãi đâu”.

“Thì cần gì lãi, miễn là rút tiền ra được thôi”.

“Anh cần tiền làm gì à mà gấp vậy”.

Vậy mà chồng tôi đáp nhẹ như không:

“À, chú Tân chuẩn bị mua ô tô, anh tính vợ chồng mình cho chú ấy 100 triệu kia đi, góp vào giúp em nó từng nào thì giúp”.

Nghe chồng nói xong tôi á khẩu luôn, liền bảo:

“Anh nằm mơ à, tiền của tôi kiếm bao nhiêu năm mới tiết kiệm được có tí, giờ anh đòi rút cho chú ấy mua ô tô là sao? Anh xem nhà thì đi thuê, con nheo nhóc chưa có ăn mà lại cứ thích oai với mọi người thế”.

Tức quá tôi mắng cho chồng một tràng, hắn quay ra mắng: “Cô đúng là đồ ích kỉ, đấy cô suy nghĩ đi, từ giờ đến cuối tuần không rút tiền để tôi cho chú nó mua ô tô thì xác định bỏ nhau nhé”. Nghe thế tôi đồng ý ngay, dù có ly hôn tôi cũng phải giữ lại trăm triệu cho các con. Còn hơn mất tiền lại còn phải sống với người đàn ông vô tâm.

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