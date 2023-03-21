Lấy chồng gần 20 năm nhưng tôi lúc nào cũng sợ bị chị dâu ghét bởi thứ cô ta nắm trong tay khiến cả nhà 'khiếp sợ'

Tâm sự 21/03/2023 07:45

Chị dâu rất dữ, không chỉ luôn dành ánh nhìn thiếu thiện cảm với mẹ chồng mà còn với các em khác. Chị ta coi các em là đồ nhà quê, những kẻ nghèo hèn mạt hạng. Không một ai được bước chân đến cửa nhà chị ta, kể cả mẹ chồng.

Bố mẹ chồng tôi sinh được tận 8 người con, 2 gái 6 trai. Tưởng là đông con đông cái sẽ phúc lộc đầy nhà, không khí sum vầy sung túc. Nào ngờ các thành viên trong gia đình lục đục dẫn tới xích mích ngầm. Tuy ngoài mặt vẫn vui vẻ cười nói "giả trân" nhưng thực ra bên trong là biết bao nhiêu mưu mô toan tính.

Năm nay mẹ chồng 80 tuổi rồi, bố chồng đã mất từ lâu. 8 người con thì cũng chỉ còn lại 6 vì 2 chú út không may mất trong một vụ tai nạn hồi nhỏ. Nhà tôi chia làm 3 phe khá... rõ ràng. Đầu tiên là anh cả và chồng tôi, phe thứ 2 là hai "giặc bên Ngô" còn phe cuối là mẹ chồng và 2 người con trai còn lại.

 

Thực ra tôi cũng rất mệt mỏi khi phải "chia phe" kết bè phái như vậy. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên cùng chồng con mà thôi. Bất đắc dĩ hai vợ chồng tôi mới phải "dính" lấy anh cả chị dâu. Phải nói thẳng luôn là anh cả chị dâu "đơn phương độc mã", vừa hay vợ chồng tôi cũng vậy mà còn hiền lành nữa nên chị dâu thường hay tới nhà chơi để "chèo kéo".

Nói chung, mỗi lần đến nhà tôi, chị dâu sẽ xả một tràng nói xấu mẹ chồng và những người em khác. Khi thì là mẹ chồng sống ích kỷ, tham lam, hay vòi tiền con trai cả. À, lại kể gia đình anh cả chị dâu kinh tế khá giả nhất, thậm chí họ rất giàu có, kinh doanh vài công ty cùng một lúc. Nhưng chẳng hiểu sao chị dâu cả dường như hận mẹ chồng đến thấu xương tuỷ, nghe đâu là do lúc chị ở cữ mẹ chồng đã cư xử không phải.

 

Lấy chồng gần 20 năm nhưng tôi lúc nào cũng sợ bị chị dâu ghét bởi thứ cô ta nắm trong tay khiến cả nhà 'khiếp sợ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị dâu rất dữ, không chỉ luôn dành ánh nhìn thiếu thiện cảm với mẹ chồng mà còn với các em khác. Chị ta coi các em là đồ nhà quê, những kẻ nghèo hèn mạt hạng. Không một ai được bước chân đến cửa nhà chị ta, kể cả mẹ chồng. Có hẹn gì cần nói chuyện thì sẽ về quê. Nhưng may sao chỉ duy có vợ chồng tôi được chị dâu quý mến. Chắc là bởi "cùng phe" nên mới vậy.

Tuy nhiên, chính vì lẽ đó mà tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Lấy chồng gần 20 năm, tôi cứ thấp thỏm sợ chị dâu. Sợ bị chị ta ghét, sợ làm điều gì đó không vừa lòng thì sẽ bị chị dâu coi không khác gì những người em kia...

Vợ chồng tôi kinh tế không khá giả, được như ngày hôm nay thì cũng một phần là nhờ anh cả chị dâu giúp sức. Thành ra dường như tôi cảm nhận bản thân phụ thuộc, thiếu tự chủ nên mới nảy sinh sự sợ hãi đến vậy.

Tính chị dâu bốc đồng, hễ ả ta thích cái gì là phải được việc cái đó. Chẳng hạn chị muốn đi du lịch cùng vợ chồng tôi thì chúng tôi cũng phải bỏ cả công việc đang dang dở để đồng hành. Nếu không, chị ta sẽ phụng phịu, "dỗi" suốt mấy tháng trời mới thôi. Hay như con trai tôi cũng cần lễ phép kính cẩn và hoà đồng cùng con của chị ấy, đồng thời trong lòng đặc biệt phải "nuôi mối hận" với bà nội và các cô chú khác. Chẳng may xảy ra điều gì phật ý chị dâu, thật khó tưởng tượng chị ấy sẽ giở trò gì.

Cả nhà dù ghét chị dâu nhưng lại phải khiếp sợ chị ta một phép. Có lẽ trong tay chị dâu luôn nắm giữ một thứ "bảo bối" thần kỳ. Mọi người biết đó là gì không? Đó chính là sự trung thành tuyệt đối của anh cả...

Anh cả của nhà này sẵn sàng đứng ra bảo vệ chị dâu cho dù phải bất hiếu hoặc làm các em ruột ghét bỏ. Tất nhiên, anh ấy chỉ dám nghe lời mẹ khi nào không có sự xuất hiện của chị dâu. Kể cả khi chị dâu bản chất là một người phụ nữ vô dụng, không làm ra tiền thì anh cả vẫn cứ một mực yêu chiều. Tiền bạc trong gia đình đều là chị dâu quản lý. Tôi đã từng rất nhiều lần được chị dâu kể trong suốt 20 năm qua, rằng chồng cứ khi nào muốn cho tiền mẹ chồng hay các em thì phải thông qua chị dâu.

Vậy đấy, tôi trút bầu tâm sự lên đây vì chỉ muốn mọi người hiểu và thông cảm cho tình cảnh của mình. Tôi không muốn mệt mỏi và nghe theo mọi lời sai bảo của chị dâu nữa, ả ta thực sự rất quái đản. Liệu có nên vùng lên và bảo vệ chính kiến của mình 1 lần không?

Chán cảnh chồng nghèo khó, tôi nằng nặc đòi ly hôn thì anh đưa ra một thứ khiến tôi hối hận tột cùng

Chán cảnh chồng nghèo khó, tôi nằng nặc đòi ly hôn thì anh đưa ra một thứ khiến tôi hối hận tột cùng

Gần đây anh trưởng phòng bỗng có ý với tôi, so sánh anh ta với chồng mà tôi lại càng thấy chồng mình kém cỏi. Giá như khi trước tôi biết chọn người đàn ông như trưởng phòng có phải bây giờ hạnh phúc, vui vẻ biết bao.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 2 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường