Cận kề ngày cưới, tôi phát hiện ra 'bí mật kinh khủng' của chồng và cô bạn thân, sự xuất hiện của người này khiến tôi 'hóa đá'

Về bản thân, tôi tự nhận thấy mình may mắn khi có được anh. Bởi tôi biết, với ngoại hình ở mức trung bình khá, một công việc văn phòng như bao người khác, theo lẽ thường tôi không thể lấy được người như anh. Vậy mà anh vẫn chấp nhận và yêu thương tôi. Anh nói, anh cần một người vợ đảm đang, tháo vát hơn là một người vợ quá xuất sắc, nổi trội.

Đám cưới đã cận kề nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để hồi hộp, vui vẻ chờ ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Tất cả là do những bí mật tôi vừa phát hiện ở người bạn đời tương lai của mình. Chồng sắp cưới của tôi được nhiều người đánh giá là “vàng mười”. Ở tuổi ngoài 30, anh đã có một sự nghiệp ổn định. Anh là người quảng giao, tử tế và có tư tưởng khá tân tiến. Gia đình anh cũng rất vững vàng về kinh tế đặc biệt là bố mẹ chồng rất yêu quý tôi.

Mọi việc vô cùng thuận lợi, hai gia đình đều vui vẻ gặp mặt, nói chuyện để chọn ngày. Chúng tôi cũng đã đi chụp ảnh cưới, mua nhẫn và chọn nhà hàng… Tất cả đều đã sẵn sàng để cho ngày vu quy của cả hai.

Chúng tôi hẹn hò được 8 tháng thì bố mẹ tôi thúc giục chuyện làm đám cưới. Khi tôi dè dặt chia sẻ, không ngờ anh đồng tình ngay lập tức. Thế là chúng tôi náo nức chuẩn bị cho chuyện đại sự.

Thế mà gần ngày cưới, một chuyện khiến tôi vô cùng choáng váng đã xảy ra. Đó là tôi phát hiện anh từng có con với người đàn bà khác. Khi tôi chất vấn, anh nói tôi đã hiểu sai mọi việc.

Ảnh minh họa: Internet

Anh bình tĩnh giải thích. Người phụ nữ đó là bạn của anh. Chị ta từng có chồng nhưng khi 2 vợ chồng vừa kết hôn được 1 năm thì người chồng bị tai nạn giao thông và qua đời. Giữa họ chưa có con. Quá đau khổ vì chồng mất sớm, chị không muốn đi bước nữa. Nhưng chị muốn có một đứa con để hai mẹ con sống cùng nhau suốt phần đời còn lại.

Vì vậy sau thời gian dài suy nghĩ, chị tìm đến anh tâm sự và mong anh giúp đỡ. Ban đầu, anh từ chối nhưng thấy hoàn cảnh người bạn quá đáng thương, anh đã mủi lòng.

Sau khi có thai, chị ta đã cắt đứt liên lạc với anh và chuyển sang một tỉnh khác sinh sống. Giữa họ không còn mối liên hệ nào với nhau. Nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn biết được chị bạn đã sinh được một bé trai và cuộc sống của họ khá ổn. Anh không muốn phá vỡ sự bình yên đó nên chưa bao giờ liên lạc lại.

Anh khẳng định tất cả chỉ xuất phát từ lòng thương, giữa anh và người phụ nữ kia tuyệt nhiên không có chút tình cảm nam nữ nào.

Anh yêu tôi và xác định muốn gắn bó nghiêm túc, lâu dài với tôi là điều không thể chối cãi.

Tôi nghe anh nói, càng thêm hoang mang. Có thật là giữa anh và người đàn bà kia không có tình cảm? Giữa người đàn ông và phụ nữ cùng trải qua chuyện gần gũi liệu có đơn thuần chỉ vì lòng thương hại? Và rồi, tôi mang tiếng là vợ chính thức nhưng chưa kịp có con cùng anh thì một người phụ nữ khác đã lại mang giọt máu của chồng tôi.

Tôi khóc rất nhiều dù anh ra sức thuyết phục, giải thích. Tôi có nên tìm đến người phụ nữ kia để hỏi rõ ngọn ngành hay im lặng và làm đám cưới coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Hiện, tôi đang rất rối, xin các độc giả hãy cho tôi lời khuyên.