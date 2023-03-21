Nhìn thấy mức lương chồng trả cho giúp việc, tôi choáng váng tới mức muốn truỵ tim, ngất lịm đi

Tâm sự 21/03/2023 04:30

Từ khi có người giúp việc, cuộc sống của tôi thoải mái dễ thở hơn và hiện tượng mất ngủ giảm dần. Tôi có nhiều thời gian ra ngoài tụ tập với chị em trong khu phố mỗi đêm.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm rồi, kinh tế gia đình rất vững, bởi lương chồng khá cao. Từ sau khi sinh đứa con thứ 2 tôi mắc chứng mất ngủ, cơ thể mệt mỏi, mỗi khi con khóc tôi bức xúc cáu gắt cả ngày. Thế nhưng chồng đâu có hiểu cho nỗi khổ tôi đang phải chịu đựng, cả ngày đi làm về chỉ biết ngồi vào mâm cơm chẳng chịu giúp vợ con việc gì. Tôi vừa địu con vừa nấu ăn, còn đứa lớn thì ôm chân khóc, thế nhưng chồng vẫn thản nhiên cầm điện thoại chơi game.

Cho đến ngày tôi bị ngất trên sàn nhà, khi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện. Bác sĩ bảo tôi bị suy tim, cần phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi và hạn chế làm việc cũng như quan hệ vợ chồng.

Sau khi sức khỏe phục hồi, tôi được xuất viện, mẹ chồng tôi đã thuê một người giúp việc tên Thủy cho chúng tôi. Chồng bảo không muốn vợ phải vất vả căng thẳng mỗi ngày nên thuê người đỡ đần việc nhà.

Từ khi có người giúp việc, cuộc sống của tôi thoải mái dễ thở hơn và hiện tượng mất ngủ giảm dần. Tôi có nhiều thời gian ra ngoài tụ tập với chị em trong khu phố mỗi đêm.

Nhìn thấy mức lương chồng trả cho giúp việc, tôi choáng váng tới mức muốn truỵ tim, ngất lịm đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một buổi sáng vừa đi tập thể dục về, nhìn thấy Thủy không chịu làm việc mà cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tôi nhẹ nhàng bước đến ngó xem, để rồi choáng váng khi thấy số tiền chồng tôi trả lương cho cô ta. Đó không phải 5 triệu đồng như anh ấy nói mà là 20 triệu.

Tay chân tôi run rẩy đứng không vững, cố bám chặt vào thành ghế để khỏi bị ngã. Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại, tôi tra hỏi thì Thủy một mực khẳng định là không có qua lại với chồng tôi. Chỉ vì gia đình ở dưới quê đang gặp khó khăn nên mới xin ứng trước 4 tháng tiền lương.

Không tin những lời nói dối trá đó, ngay lập tức tôi gọi điện thoại cho chồng hỏi về khoản tiền vừa chuyển cho giúp việc. Chồng tôi cũng đưa ra lý do giống hệt với Thủy khiến tôi không thể làm gì được.

Chồng còn khẳng định là chỉ yêu mỗi vợ con nên đừng nghĩ linh tinh mà hại đến sức khỏe. Anh ấy bảo Thủy là người quen nhà đang gặp khó khăn, mình có điều kiện hơn phải có trách nhiệm giúp đỡ. Và việc trả tiền trước để tạo niềm tin và giữ chân giúp việc thôi chứ không có gì mờ ám.

Tôi nghỉ việc lên thành phố để gần chồng, nhưng lời thú nhận của anh ấy khiến tôi hối hận tột cùng, tay chân đứng không vững nữa

Tôi nghỉ việc lên thành phố để gần chồng, nhưng lời thú nhận của anh ấy khiến tôi hối hận tột cùng, tay chân đứng không vững nữa

Vừa dứt lời, chồng nắm chặt tay đấm vào tường trút giận, khiến tôi sợ vô cùng. Có lẽ anh ấy khát khao được về quê sống lắm nên mới có hành động tức giận như vậy.

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