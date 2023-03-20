Đến đón vợ, tôi sững người, kinh ngạc vô cùng khi nghe thấy cô ấy giới thiệu mình là 'anh xe ôm' vì lý do này

Tất cả đều là những bức ảnh của cô ấy chụp ở những nơi sang chảnh hoặc chụp với đối tác, đồng nghiệp. Nếu hỏi thì vợ tôi chỉ nói không thích chia sẻ những chuyện riêng tư lên mạng xã hội.

Tôi tên Quang, năm nay 35 tuổi. Hiện tại tôi đang làm nhân viên văn phòng, công việc không bận rộn, đổi lại thì mức lương của tôi cũng khá thấp, chỉ 8 triệu mỗi tháng. Vì tính chất công việc nên tôi có nhiều thời gian hơn vợ.

Bình thường mỗi ngày, tôi sẽ đưa đón các con đi học, công việc nội trợ trong gia đình cũng đến tay tôi. Còn vợ thì hầu như không bao giờ đụng đến việc nhà dù chỉ là rửa bát.

Vợ tôi là người rất bận rộn. Trước đây vợ chồng tôi rất rõ ràng trong vấn đề công việc và cuộc sống. Tôi giỏi chăm sóc gia đình hơn nên sẽ lo mảng này. Còn vợ thì kiếm tiền giỏi nên cô ấy sẽ ra ngoài xã hội làm việc. Có điều càng ngày, tôi càng cảm thấy tình cảm vợ chồng rạn nứt. Trên các trang mạng xã hội, vợ tôi không bao giờ đăng ảnh chồng con. Tất cả đều là những bức ảnh của cô ấy chụp ở những nơi sang chảnh hoặc chụp với đối tác, đồng nghiệp. Nếu hỏi thì vợ tôi chỉ nói không thích chia sẻ những chuyện riêng tư lên mạng xã hội.

Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, vợ tôi lại xúc phạm chồng bằng những câu nói như: "Anh không kiếm ra tiền thì không có quyền lên tiếng trong cái nhà này". Lúc đó, tôi cảm thấy xấu hổ với con vô cùng. Chưa kể mỗi khi nhà có công to việc lớn, cô ấy cũng chẳng cho tôi can dự hay góp ý.

Đợt này gần Tết, công việc của vợ tôi rất bận rộn, hôm nào cũng đi làm từ sáng sớm tới nửa đêm mới về. 11 giờ đêm hôm nay, cô ấy gọi tôi đến đón ở một nhà hàng vì uống với đồng nghiệp hơi quá chén. Nhưng lúc tôi đứng đợi dưới sảnh lại nghe thấy cô ấy nói với đồng nghiệp rằng tôi là anh xe ôm.

Mặc dù tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không hiểu tại sao vợ lại đối xử với mình như vậy. Nói ra thì sợ vợ chồng cãi nhau nhưng bản thân tôi vẫn muốn được rõ ràng để vợ hiểu đâu là giới hạn. Theo mọi người, tôi phải nói gì để vợ tôn trọng chồng đây?

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/den-don-vo-toi-sung-nguoi-kinh-ngac-vo-cung-khi-nghe-thay-co-ay-gioi-thieu-minh-la-anh-xe-om-vi-ly-do-nay-565079.html