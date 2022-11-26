Mặc kệ lời can ngăn của mẹ mà lao đến vòng tay nhân tình trong khách sạn, tôi bật ngửa sợ hãi khi thấy người này ngồi đợi sẵn, nhận ra tội lỗi mà bản thân gây ra

Tâm sự 26/11/2022 21:40

Vì có hẹn trước với nhân tình nên tôi đã lên đồ từ chiều để đến gặp anh, không ngờ khi mở cửa ra thì lại thấy người này đứng đợi sẵn từ trước.

Hoàng vừa đẹp trai lại có tài, chẳng những vậy anh còn cực kỳ tâm lý, ga lăng, chiều chuộng vợ con hết mực. Đó là mẫu hình đàn ông mà tôi luôn khao khát có được. Hoàng hơn đứt những gã trai độc thân xung quanh tôi.

Anh đã có gia đình thì sao chứ? Chỉ cần Hoàng ly hôn thì anh sẽ tự do, chẳng có quy định nào về việc đã kết hôn thì phải ăn đời ở kiếp không được chia tay. Tôi sẽ khiến Hoàng yêu mình và biến anh trở thành của riêng tôi.

Với nhan sắc trẻ trung đang độ rực rỡ cùng sự khéo léo duyên dáng, tôi dễ dàng lay động trái tim anh, chính thức trở thành người tình của Hoàng. Thân phận kẻ thứ ba này tôi sẽ sớm chấm dứt, đường hoàng đứng ở vị trí chính thất bên cạnh anh. Nhanh thôi!

Là người tình cũng sung sướng lắm. Bao nhiêu ngọt ngào chiều chuộng Hoàng dành hết cho tôi, về với vợ chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ. Được người đàn ông như anh cưng chiều hết mực, tôi ngất ngây hạnh phúc, thầm nghĩ quyết định tranh giành của mình là đúng đắn.

Mặc kệ lời can ngăn của mẹ mà lao đến vòng tay nhân tình trong khách sạn, tôi bật ngửa sợ hãi khi thấy người này ngồi đợi sẵn, nhận ra tội lỗi mà bản thân gây ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm vừa rồi, vợ Hoàng đưa con về ngoại. Hoàng đặt sẵn một căn phòng khách sạn hạng sang với view nhìn ra toàn cảnh thành phố. Chúng tôi sẽ tận hưởng cả buổi tối lãng mạn và một đêm nồng nàn bên nhau.

Tôi đến spa làm đẹp từ chiều, mẹ thấy vậy thì hỏi tôi có thể ở nhà tối nay không vì bỗng dưng bà thấy bồn chồn quá. Tôi nghĩ bà đâu phải trẻ con mà cần người kè kè bên cạnh, lập tức từ chối.

Tối, tôi khoác lên mình bộ váy cắt xẻ gợi cảm, trang điểm tỉ mỉ, xịt nước hoa quyến rũ, sửa soạn kỹ lưỡng đến gặp người đàn ông mình yêu. Hoàng đã đợi tôi ở phòng khách sạn rồi. Tôi gõ cửa mà miệng mỉm cười hạnh phúc, trong lòng ngọt ngào khôn tả.

“Vậy là cuối cùng con vẫn đến đây…”, cửa không khóa trong, tôi vừa đẩy ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi hóa đá. Tại sao người ở trong phòng khách sạn lại là mẹ tôi?

“Con đã quên mẹ con mình bao đêm ôm nhau khóc thầm vì điều gì ư? Vì bố con u mê người đàn bà khác, bỏ rơi mẹ con mình trong lúc túng quẫn và đau khổ nhất. Con đã từng căm hận người phụ nữ là kẻ thứ ba ấy vô cùng, đúng không? Vậy thì tại sao bây giờ con lại xuất hiện ở đây?”.

Tôi run rẩy trước những lời chất vấn của mẹ. Khi trước bố tôi ôm hết tiền bạc theo người đàn bà khác, lúc ấy tôi đang bị bệnh cần nhiều tiền chữa trị, còn mẹ thì vốn ở nhà nội trợ theo lời chồng. Ông bỏ đi khiến mẹ con tôi rơi vào cùng quẫn. Sau đó may có họ hàng nhà ngoại giúp đỡ. Tôi đã từng căm thù người phụ nữ cướp mất bố mình biết bao nhiêu…

Hóa ra vợ Hoàng đã biết hết mọi chuyện song chị ta lại lẳng lặng liên lạc trực tiếp với mẹ tôi. Mẹ biết tôi đến gặp người tình nên tìm cớ giữ lại, ai ngờ tôi vẫn một mực phải đi. Tối ấy, vợ Hoàng lật bài ngửa giữ chồng lại nhà, còn mẹ tôi thì chờ sẵn trong phòng khách sạn để dạy cho con gái một bài học nhớ đời. Đó là cách xử lý của hai người phụ nữ đó.

Mặc kệ lời can ngăn của mẹ mà lao đến vòng tay nhân tình trong khách sạn, tôi bật ngửa sợ hãi khi thấy người này ngồi đợi sẵn, nhận ra tội lỗi mà bản thân gây ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện trái tim xao xuyến trước một ai đó là điều không lường trước nhưng thực tế tôi có rất nhiều cách để gạt nó đi. Tôi có thể cắt đứt liên lạc với Hoàng, sau thời gian ngắn sẽ nhạt nhòa. Nhưng tôi lại để mặc bản thân trôi theo thứ cảm xúc tội lỗi đó, thực sự trở thành kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác.

Tôi ích kỷ và độc ác, không ý thức được rằng mình sẽ làm một gia đình đang hạnh phúc tan vỡ, những đứa trẻ thơ phải thiếu thốn tình cảm người bố. Và thứ tôi nhận được thực tế là chỉ là một người đàn ông phản bội. Khi cảm giác mới lạ qua đi, Hoàng đã no xôi chán chè, anh ta sẽ phản bội tôi như từng ngoại tình lúc đang sống với vợ mà thôi.

Tôi nhào vào lòng mẹ bật khóc ân hận tột cùng. Ngay hôm sau tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với Hoàng. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ gặp lại lỗi lầm cũ, sẽ tìm một người đàn ông cho riêng mình mà không phải tranh giành với ai cả.

Xa nhà 5 năm để đi làm xa, ngày trở về liền lao vào âu yếm vợ, dưới ánh đèn mờ tôi sững sờ khi nhìn thấy dấu vết trên cơ thể cô, hé lộ một sự thật đau lòng và tàn nhẫn

Xa nhà 5 năm để đi làm xa, ngày trở về liền lao vào âu yếm vợ, dưới ánh đèn mờ tôi sững sờ khi nhìn thấy dấu vết trên cơ thể cô, hé lộ một sự thật đau lòng và tàn nhẫn

Trong suốt 5 năm ròng đi làm xa, tôi luôn lo lắng vợ có nhân tình mà không gửi một đồng nào về cho cô, cũng vì vậy mà tôi đã thất kinh khi nhìn thấy cơ thể vợ vào ngày gặp lại.

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