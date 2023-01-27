Tôi và vợ cưới nhau được đúng một năm 3 tháng thì ly hôn. Người đề nghị chia tay là cô ấy. Lúc ấy vợ tôi bảo sống với tôi mà có chồng cũng như không. Bởi vì tôi quá bận rộn công việc, còn thường xuyên đi công tác vắng nhà.

Tôi mua rất nhiều đồ trẻ em, bỉm sữa rồi lao đến ngay nhà vợ cũ. Tôi hạ quyết tâm phải đón được vợ con về.

Ấy thế nhưng sau khi chúng tôi ly hôn vỏn vẹn có 5 tháng thì vợ tôi bất ngờ sinh một bé trai. Chính bạn thân của cô ấy đăng ảnh lên facebook khoe với mọi người, không hề giấu giếm gì cả. Thời điểm đó tôi đang đi công tác nên chỉ gọi điện cho vợ cũ hỏi thăm. Cô ấy khẳng định đứa bé không phải con tôi, còn con ai thì cô ấy không có nghĩa vụ phải báo cáo.

Vợ nói như vậy tôi thấy cũng chẳng có gì sai. Thế nhưng tôi cố gắng làm lụng, phấn đấu là vì tương lai gia đình chứ vì ai nữa? Song vợ tôi khăng khăng không nghe, kiên quyết đòi ly hôn bằng được. Cuối cùng vợ bảo đã hết tình cảm với tôi, tôi chẳng còn cách nào khác, đành để cô ấy ra đi.

Tôi tất nhiên chẳng tin lời vợ cũ. Hẳn cô ấy còn giận dỗi tôi, lúc ly hôn đã mang thai chẳng thèm báo cho tôi thì thôi, mấy tháng qua cũng tự mình dưỡng thai không nói với tôi một lời. Tôi chưa về được nên chuyển khoản cho vợ cũ 10 triệu để chăm con.

Đợi mãi mới hết một tháng công tác trở về, tôi mua rất nhiều đồ trẻ em, bỉm sữa rồi lao đến ngay nhà vợ cũ. Tôi hạ quyết tâm phải bằng mọi giá đón được vợ con về. Cũng tự hứa với lòng nhất định sau này phải quan tâm đến vợ con, gia đình hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt xinh xắn, kháu khỉnh của đứa bé trai ấy thì tôi không khỏi sốc lên sốc xuống. Nó không giống vợ tôi, càng chẳng giống tôi bởi tôi không đẹp trai để di truyền cho nó vẻ ngoài đáng yêu như thế. Càng ngắm nó tôi càng thấy rất quen mắt nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được nó giống ai.

Vợ cũ thở dài: “Đến giờ thì anh tin chưa? Em bảo thằng bé không phải con anh rồi mà”. Rồi cô ấy bảo thằng bé chính là con của Nguyên – là một đồng nghiệp bảnh trai cùng công ty với tôi! Qua một lần nhóm đồng nghiệp đến nhà tôi chơi, sau khi ra về thì vợ tôi và Nguyên đã kết bạn facebook với nhau. Những lần tôi vắng nhà, cô ấy một mình buồn chán lại tâm sự với Nguyên và bị gã ta thu hút lúc nào không hay.

Cho đến khi biết mình đang mang thai đứa con của Nguyên, cô ấy lập tức đòi ly hôn. Cô ấy bảo không muốn bỏ cái thai đi mà cũng không muốn lừa dối tôi, buộc lòng chỉ còn cách ấy. Vợ cũ giải thích, cũng bởi vì tôi bỏ bê cô ấy quá nhiều nên cô ấy mới buồn chán, cô đơn và ngã vào vòng tay người đàn ông khác.

Được biết vợ cũ và Nguyên không có ý định kết hôn, cô ấy sẽ làm mẹ đơn thân. Dù đau đớn và căm hận khi phát hiện vợ cũ từng lừa dối mình nhưng đằng nào thì chuyện cũng qua rồi, tôi chẳng có ý định khơi lại. Song càng nghĩ tôi càng thấy chán nản và mất niềm tin vào phụ nữ quá. Phụ nữ dễ mềm lòng và sa ngã như vậy? Để rồi cuối cùng có được gì đâu, chỉ còn lại ê chề và tổn thương, như vợ cũ của tôi bây giờ ấy!