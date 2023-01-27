Đêm tân hôn, vô tình trông thấy mặt vợ, chồng hoảng hốt bỏ ra sofa ngủ, câu nói ‘tạm xa nhau’ bất ngờ được anh tiết lộ khiến cô rơi vào bế tắc

Thúy và Nhật quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội. Thúy xuất thân nông thôn, có nhan sắc thường thường bậc trung. Bù lại, cô có kỹ năng makeup “cực đỉnh”. Thúy là kiểu người có thể “vịt hóa thiên nga” cho bất cứ ai chỉ bằng kỹ năng son phấn của mình.

Đôi khi, nhiều người cho rằng cứ ép đàn ông rơi vào một khuôn khổ thì họ sẽ cam chịu bởi “mọi sự đã rồi”. Trong tình yêu, nhiều người cũng vội vàng áp dụng cách thức “ép buộc” đó để đạt được mục đích. Tuy vậy, liệu có phải đàn ông sẽ cam chịu, chấp nhận những gì xảy ra sau đám cưới hay không?

Nhật là một người đàn ông thành phố có sự nghiệp. Anh khá giỏi giang và thích Thúy ngay sau khi nhìn thấy hình ảnh của cô trên ứng dụng hẹn hò. Thúy vốn chẳng phải tay mơ, sau khi xác định Nhật là một anh chàng “rất được” đã tiến hành ỡm ờ trò chuyện. Cô khéo léo, dịu dàng khiến cho anh mê đắm.

Đổi lại, ngày nào cô cũng phải ngồi trước gương vài tiếng đồng hồ để kích mí, nâng mũi, trang điểm cho gương mặt mình thật giống như búp bê. Từ tài năng makeup kèm theo khả năng chụp hình và chỉnh ảnh rất tốt, khi xuất hiện trên app hẹn hò, Thúy được nhiều anh săn đón. Thậm chí từng có một công ty đào tạo hot girl livestream liên hệ với Thúy để chào mời nhưng vì nhút nhát, cô không đồng ý.

Ảnh minh họa: Internet

Lần gặp nhau đầu tiên, Thúy trang điểm kỹ càng. Vóc dáng của cô không tệ kèm theo khuôn mặt được trang điểm tốt khiến cho Thúy rất xinh đẹp. Nhật vô cùng hài lòng, hai người sau vài lần hẹn hò đã chính thức yêu nhau.

Nhật mê đắm nhất chính là nhan sắc của Thúy. Anh nói rằng mình luôn thích các cô gái trẻ có nhan sắc baby, vừa hay Thúy lại có tất cả những cái đó.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, chưa lần nào Thúy xuất hiện trước mặt Nhật với nhan sắc thật sự của mình. Cô biết rằng chỉ cần xóa đi lớp trang điểm dày cộp, cầu kỳ thì chắc chắn Nhật sẽ rất sốc. Làn da dày đặc mụn, đôi mắt 1 mí híp tịt, cái mũi thấp tè khiến cho tổng quan nhan sắc của cô chẳng được một phần như bây giờ. Tuy nhiên, Thúy không dám tẩy trang hay xuất hiện chân phương nhất trước mặt Nhật, cô luôn lo sợ bị bỏ rơi.

Trong một mối quan hệ, chỉ cần tồn tại một bí mật quan trọng nào đó thì chắc chắn cả hai chẳng thể nào thoải mái được khi đối diện với nhau.

Càng ở bên Nhật, Thúy càng hiểu rằng Nhật là kiểu người rất ưa hình thức. Anh thích những lời khen dành cho nhan sắc của mình hay của Thúy từ bạn bè. Anh thích những bức hình selfie của cả hai đăng lên khiến người ta trầm trồ, khen anh có được cô bạn gái xinh như hot girl.

Càng như vậy, Thúy lại càng cẩn trọng hơn. Cô chưa bao giờ ra ngoài với Nhật mà không trang điểm. Từ khi yêu Nhật, Thúy và đống đồ makeup dường như chẳng thể nào rời xa.

Ảnh minh họa: Internet

Thúy cũng nung nấu ý định rằng sẽ sớm cưới Nhật rồi mới lộ gương mặt thật của mình ra. Lúc đó, chắc hẳn chẳng có một anh chàng nào lại ly hôn chỉ vì vợ không xinh như thường ngày hết cả.

Mấy lần Nhật nhắc đến chuyện cả hai “tìm hiểu sâu” hơn về nhau. Nhật muốn họ “lên giường” nhưng Thúy đều từ chối. Cô nói rằng muốn lưu giữ khoảnh khắc quý giá nhất đời người trong đêm tân hôn. Lúc đó, Nhật chiều theo ý bạn gái nên đồng ý. Dần dần, cả hai cũng tính đến chuyện kết hôn.

Cho đến tận ngày Nhật và Thúy bước vào lẽ đường, Nhật vẫn chưa một lần nhìn thấy được gương mặt thật sự của bạn gái. Trình độ makeup của Thúy cao tay đến nỗi nếu cô bỏ đi lớp son phấn rồi đi ra đường thì có thể gia đình Nhật phải “soi” thật kỹ mới nhận ra đó là con dâu.

Phụ nữ đừng bao giờ áp đặt đàn ông bất cứ điều gì. Trong tình yêu, những lời nói thật vô cùng quan trọng. Phụ nữ nói dối để đạt được mục đích thì thật khó giữ chân đàn ông.

Đêm tân hôn, Thúy biết rằng đã đến lúc phải cho Nhật thấy rõ mặt mũi của mình thế nào. Cô vào phòng tắm, mất cả 2 tiếng đồng hồ để tắm rửa, tẩy trang sạch sẽ.

Thúy biết rằng khi ra ngoài, chắc hẳn mình sẽ phải đối mặt với sự ngạc nhiên lớn từ Nhật. Thậm chí cô nghĩ Nhật sẽ choáng váng, sẽ mắng mỏ cô. Thúy ra ngoài, ngồi đợi chồng.

Nhật bước vào thấy vợ, mặt anh lộ rõ vẻ hoang mang. Anh chỉ nằm ở giường vài phút xem Tivi rồi quay ra phòng khách. Tối hôm đó, Nhật đã không bước vào phòng tân hôn và ngủ quên trên ghế sofa. Anh vẫn không nói gì với Thúy, khác gì với những gì cô tưởng tượng.

Đến hôm sau, Thúy đau khổ vô cùng và có chút tức giận. Cô cho rằng Nhật không quan tâm đến cảm xúc của mình, chẳng có ai đêm tân hôn lại không ngủ với vợ hết cả. Thúy bàng hoàng nhận ra, khác với sự cưng nựng thường ngày, Nhật có vẻ rất thờ ơ với vợ.

Khi cô lao đến nói cho ra nhẽ thì anh gắt gỏng: “ Sao cô lại lừa dối tôi lâu như thế. Cô thử soi gương xem, cô bây giờ với cô xuất hiện trước mặt tôi cả năm qua có giống nhau chút nào không?”.

Thúy đau đớn đến tột cùng. Cô biết rằng mình khi trang điểm và khi tẩy trang như hai người khác nhau nhưng những lời từ người đàn ông là chồng khiến cô choáng váng. Thúy ngỡ rằng Nhật có chút tình cảm với con người mình chứ không phải hoàn toàn do vẻ bề ngoài nhưng cô đã sai. Ngay tối hôm đó, Nhật quyết định hai vợ chồng nên “tạm xa nhau” để suy nghĩ, anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được Thúy hóa ra lại như thế.

Trong câu chuyện này, Thúy đã đ.ánh giá sai tầm quan trọng của nhan sắc ở việc chọn bạn đời của Nhật. Nhật cũng không sai, việc sốc khi phát hiện điều đáng ra như thế nhưng không phải thế là rất bình thường.

Ngoại hình, gia cảnh, tính cách, chiều cao, cân nặng… đều là các chỉ số quan trọng trên con đường chọn bạn đời, tùy thuộc vào điều mà mỗi người quan tâm nhất. Ở đây, Nhật vô cùng chú ý đến nhan sắc bạn đời, Thúy lại cố tình lừa dối chính điều đó. Bởi vậy nên chuyện anh ta không chấp nhận được cô là hoàn toàn dễ hiểu.

Vậy mới nói, thực sự có ý định kết hôn với người đàn ông nào, phụ nữ hãy đừng ngần ngại để họ biết được điều cơ bản nhất là “mặt mộc” của bản thân mình.