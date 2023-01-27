Sau tai nạn ‘thập tử nhất sinh’, thấy giọt nước mắt nóng hổi của vợ rơi trên mu bàn tay, anh bật khóc ân hận, kiên quyết bù đắp những tổn thương in hằn trên gương mặt khắc khoải

Tâm sự 27/01/2023 03:50

Bỗng nhiên anh thấy hối hận, thì ra tất cả những điều anh làm trước giờ đã quá sai lầm, anh kiên quyết từ bỏ, toàn tâm toàn ý cùng gia đình.

Những giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi lên mu bàn tay Nhân. Nhìn đôi mắt thâm quầng, sưng húp vì khóc nhiều của vợ mà Nhân xót xa.

Đàn ông đã có gia đình khác với đàn ông còn độc thân nhiều lắm. Khi vẫn tự do, tình yêu đối với họ có thể chỉ là một phần trong cuộc sống. Thế nhưng với người đã kết hôn, gia đình là điều quan trọng nhất, vợ con chính là mái ấm, là nơi bình yên để trở về.

Nhân (33 tuổi) chia sẻ anh đã kết hôn 6 năm và có hai con khỏe mạnh, đáng yêu. “Ngay từ khi chưa lấy vợ, tôi vốn có nhiều bạn bè, thường xuyên giao lưu, tụ tập. Tính tôi hướng ngoại, thích sự náo nhiệt, đông bạn bè cũng giúp ích cho công việc và để cuộc sống có nhiều sự hỗ trợ lẫn nhau”, anh nói.

Khi chưa lập gia đình, Nhân dành phần lớn thời gian cho bạn bè, bạn gái thậm chí còn xếp ở vị trí sau. Trâm – vợ Nhân cứ nghĩ sau kết hôn chồng sẽ thay đổi, bởi suy cho cùng anh chỉ hay nhậu nhẹt chứ không có tật xấu đáng kể khác. “Con người ai chẳng có khuyết điểm, làm gì có ai hoàn hảo”, Trâm đã nghĩ như thế.

Sau tai nạn ‘thập tử nhất sinh’, thấy giọt nước mắt nóng hổi của vợ rơi trên mu bàn tay, anh bật khóc ân hận, kiên quyết bù đắp những tổn thương in hằn trên gương mặt khắc khoải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngờ đâu sau đám cưới, thậm chí cả khi đã làm bố, Nhân vẫn chẳng hề thay đổi. Tuần 7 ngày thì may ra anh ăn cơm tối với vợ con được 1,2 lần. Cuối tuần Nhân càng được dịp “xả láng” với bạn bè, chẳng cần nghĩ chuyện về sớm vì hôm sau được nghỉ làm.

Trâm trách móc chồng vô tâm, coi trọng bạn bè hơn vợ con thì anh cho rằng cô đòi hỏi nhiều. Anh không làm gì có lỗi với vợ, chưa bao giờ ngoại tình, vũ phu, vẫn mang tiền về cho vợ đều đặn hàng tháng. Bạn bè là một phần trong cuộc sống của mỗi người, kể cả là vợ thì cũng chẳng có quyền gì ngăn cấm.

“Cứ thế qua 6 năm hôn nhân, vợ tôi dường như cũng đã chấp nhận, không còn ca thán, cằn nhằn nữa. Mỗi lần tôi đi gặp bạn, cô ấy chẳng hề réo gọi về sớm, hôm nào xác định về muộn thì tôi cầm chìa khóa theo và tự mở cửa vào nhà là được”, Nhân nói.

Ngày hôm ấy, Nhân tỉnh dậy thì đã thấy anh đang nằm trong bệnh viện. Bàn tay anh được vợ nắm chặt, Trâm gục đầu bên mép giường bệnh của chồng ngủ say. Anh chỉ nhớ tối hôm trước đi nhậu về muộn, trước khi ngất đi thì hình ảnh còn in lại trong tâm trí anh chính là một chiếc xe ô tô chạy ngược chiều.

Sau tai nạn ‘thập tử nhất sinh’, thấy giọt nước mắt nóng hổi của vợ rơi trên mu bàn tay, anh bật khóc ân hận, kiên quyết bù đắp những tổn thương in hằn trên gương mặt khắc khoải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh hơi động bàn tay, Trâm lập tức choàng dậy. Phát hiện chồng đã tỉnh, Trâm ngơ ngẩn nhìn anh rồi nước mắt rơi như mưa: “Anh có biết em lo thế nào không? Sao anh ác quá, anh có biết em sợ thế nào không… Nhỡ anh không tỉnh lại nữa thì mẹ con em phải làm sao… Anh tàn nhẫn quá, em ghét anh…”. Cảm xúc vỡ òa trong lòng khiến Trâm nói năng có phần lộn xộn.

Những giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi lên mu bàn tay Nhân. Nhìn đôi mắt thâm quầng, sưng húp vì khóc nhiều của vợ mà Nhân xót xa. Tóc cô rối bù, mặt mũi phờ phạc, áo quần nhăn nhúm cũng chẳng buồn vuốt phẳng. Chắc hẳn Trâm đã có một đêm vất vả và mất ngủ, sợ hãi và hoảng loạn, lo lắng cho an nguy của chồng. Sau đó Nhân mới biết người hiến m.áu cho anh đêm đó cũng chính là vợ.

Nhân chia sẻ: “Hình ảnh vợ lúc ấy, khi tôi vừa tỉnh dậy sau tai nạn thập tử nhất sinh, thực sự cả đời này tôi chẳng bao giờ quên. Tôi nhận ra lúc mình khó khăn, hoạn nạn cũng chỉ có vợ bên cạnh lo toan và chăm sóc. Những người mà tôi dành rất nhiều thời gian và tâm trí thì họ lại chẳng thể giúp được gì hoặc không đến kịp. Tôi có mệnh hệ nào, vợ con, gia đình là người đau đớn, khổ sở nhất, bạn bè chẳng có tôi thì họ sẽ chơi với người khác”.

 

Nhân nhận ra anh đã khiến Trâm phải chịu quá nhiều tổn thương, ấm ức. Mải mê bạn bè, anh bỏ mặc vợ với con cái, việc nhà. Những lần anh về muộn còn khiến Trâm phải lo lắng, bất an, sợ chồng xảy ra chuyện gì. Giấc ngủ của Trâm những đêm chồng về muộn luôn chập chờn, thấp thỏm, chẳng bao giờ được ngon giấc.

Nhân chia sẻ sau lần đó anh đã nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân, thay đổi thói quen anh đã có cả chục năm. Nhân lọc bỏ những mối quan hệ không cần thiết, thu gọn danh sách bạn bè để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Thêm một điều nữa, anh hạn chế tối đa chuyện về muộn, tránh cho vợ phải lo lắng.

Đúng là ai cũng cần bạn bè nhưng thiết nghĩ đã có gia đình riêng thì chắc chắn gia đình phải luôn được đặt ở vị trí số 1, không bao giờ có thể khác được. Nếu đàn ông không làm tốt điều đó, tới một ngày người vợ cũng sẽ nản lòng mà buông tay thôi.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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