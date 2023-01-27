Đêm đầu tiên với bạn gái U40, sáng ra tôi toát mồ hôi hột nhìn thứ trên ga giường, như sét đánh giữa trời quang khi nghe điều em tiết lộ

Tâm sự 27/01/2023 06:15

Tôi nghe đến đâu lại 'sốc' đến đấy, tôi đâu ngờ bạn gái mình lại có đêm lãng mạn dành cho mình đến thế.

Vừa lật chăn ra thì ánh mắt tôi chạm phải một dấu vết lạ trên ga giường khiến tôi không khỏi ngẩn người.

Chào mọi người,

Chuyện là cách đây 3 tháng tôi có xác định quan hệ yêu đương với cô bạn gái mới tên Hương. Xin nói thêm là năm nay tôi đã 35 tuổi nhưng thú thực vẫn chưa có ý định kết hôn. Đàn ông mà, kết hôn tuổi nào không phải là vấn đề quan trọng, miễn là trong tay có kinh tế thì lấy một cô vợ trẻ xinh và ngoan hiền chỉ là chuyện nhỏ.

Hương năm nay cũng 31 tuổi rồi, là một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng. Tất nhiên với những người ở lứa tuổi như chúng tôi thì tình yêu phải đi liền với t.ình d.ục. Chính vì thế sau 1 tháng yêu nhau thì tôi đã rủ rê Hương qua đêm. Ban đầu Hương còn từ chối, nói rằng tình cảm chúng tôi chưa đủ lớn, hai đứa chỉ vừa mới bên nhau vỏn vẹn 1 tháng. Nhưng dưới sự thuyết phục của tôi thì Hương đã dần xuôi xuôi. Và sau 3 tháng yêu nhau, chúng tôi đã có đêm đầu tiên.

Hôm đó chúng tôi có uống rượu nên mọi thứ diễn ra rất nồng nhiệt, say đắm. Gần sáng hai đứa mới mệt nhoài ngủ thiếp đi. Sáng ra, khi tôi tỉnh dậy thì Hương đã dậy từ trước, trang điểm đẹp đẽ và ăn vận đâu ra đấy. Hương chỉ chờ tôi dậy là chúng tôi sẽ đi ăn sáng, uống cà phê, tận hưởng một buổi sáng lãng mạn và yên bình bên nhau.

Đêm đầu tiên với bạn gái U40, sáng ra tôi toát mồ hôi hột nhìn thứ trên ga giường, như sét đánh giữa trời quang khi nghe điều em tiết lộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa lật chăn ra thì ánh mắt tôi chạm phải một dấu vết lạ trên ga giường khiến tôi không khỏi ngẩn người. Trên chiếc ga giường trắng tinh nổi bần bật một vết m.áu đỏ đến nhức mắt. Tôi ngạc nhiên nhìn Hương, cô ấy trả lại tôi bằng một ánh nhìn đầy xấu hổ và ngượng ngùng. Sau đó cô ấy bẽn lẽn nhỏ giọng: “Mọi thứ của em đã trao hết cho anh rồi, cả trái tim và lần đầu tiên quý giá. Vì thế anh phải trân trọng và chịu trách nhiệm với em đấy nhé!”.

Ôi trời ơi, lời của Hương rơi vào tay tôi chẳng khác gì sét đ.ánh giữa trời quang. Hương đã 31 tuổi mà vẫn còn trong trắng ư? Đêm qua với tôi chính là lần đầu tiên của cô ấy sao? Tại sao lại có chuyện hoang đường đến mức ấy?

Tôi nhớ lại đêm qua, lúc quấn quýt bên nhau, thực sự trong lòng tôi cũng nổi lên thắc mắc về chuyện trinh tiết của Hương. Thế nhưng tôi lại gạt ngay đi, bởi tôi nghĩ chẳng bao giờ một người phụ nữ 31 tuổi mà còn trong trắng được. Xã hội hiện đại, quan niệm của mọi người cũng phóng khoáng hơn, gần như cặp đôi nào yêu nhau cũng đều xảy ra chuyện ấy. Hương đã 31 tuổi, không thể có chuyện chưa có mảnh tình vắt vai nào. Cô ấy đâu phải quá xấu xí, kém cỏi đến nỗi không kiếm đổi một anh bạn trai cơ chứ? Do đó trong suy nghĩ của tôi thì khả năng Hương còn trinh là bằng 0.

Đêm đầu tiên với bạn gái U40, sáng ra tôi toát mồ hôi hột nhìn thứ trên ga giường, như sét đánh giữa trời quang khi nghe điều em tiết lộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Song sáng ra nghe những lời thú nhận của Hương thì tôi nghĩ rằng Hương đã nói sự thật. Tôi đủ từng trải để không bị phụ nữ lừa phỉnh chuyện trinh tiết. Tôi tin mình có thể phân biệt được người phụ nữ ấy thật sự còn trong trắng hay chỉ là một cái màng đi vá lại.

 

Rồi Hương kể cô ấy thực sự là mẫu phụ nữ truyền thống. Trước đây cũng từng yêu đương nhưng luôn có tư tưởng sẽ gìn giữ đến tận đêm tân hôn. Đó là lý do mà cô ấy bị đá hẳn 3 lần trước khi gặp tôi. Vì những gã đàn ông trước không thể chấp nhận được quan niệm cổ hủ ấy của Hương. Rút kinh nghiệm đau thương từ những lần thất bại trước, đến khi gặp tôi, Hương quyết tâm thay đổi suy nghĩ và đồng ý lên giường với tôi trước đám cưới. Hương bảo cô ấy rất tin tưởng tôi, hơn nữa tôi đã 35 tuổi, Hương tin tôi yêu đương là để cưới vợ nên cô ấy mới không ngần ngại trao thân cho tôi.

Tôi càng nghe Hương giải thích thì càng hoảng hốt đến toát mồ hôi hột. Những gì Hương nghĩ về tôi đều sai hoàn toàn. Tôi thực sự chưa có ý định kết hôn và lại càng không muốn cưới Hương làm vợ. Hương cũng là người phụ nữ tốt nhưng không phải là mẫu phụ nữ lý tưởng mà tôi muốn. Chưa nói tình cảm tôi dành cho Hương cũng chưa đủ lớn. Nếu tôi yêu cô ấy sâu sắc thì kết hôn sớm so với dự định chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là tôi lại không yêu Hương nhiều để có thể cưới cô ấy làm vợ.

Có được đêm đầu tiên của bạn gái nhưng tôi lại cảm thấy áp lực nặng nề vô cùng. Thật sự nếu trước đó tôi biết rằng Hương vẫn còn trong trắng thì tôi chắc chắn sẽ không qua đêm với cô ấy. Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, Hương đang rất trông mong vào tương lai với tôi. Tôi mà nói thẳng không có ý định cưới cô ấy thì có lẽ tôi sẽ “ăn đủ”.

Tôi phải làm thế nào đây? Vì chuyện cái màng mỏng mà gượng ép mình lấy một người phụ nữ không như ý muốn hay sao? Hay cứ duy trì quan hệ rồi sau đó kiếm đại một cái cớ để chia tay? Nhưng phải là cái cớ thật thuyết phục để Hương không bắt bẻ gì tôi được. Mọi người cho tôi vài chiêu cao tay để đối phó trong trường hợp này với.

 

Đêm tân hôn, đang định tắt đèn ngủ thì có tiếng sột soạt dưới gầm giường, tò mò nhìn xuống, tôi kinh hãi hét lạc giọng khi bắt gặp một đôi mắt đang nhìn chằm chằm

Đêm tân hôn, đang định tắt đèn ngủ thì có tiếng sột soạt dưới gầm giường, tò mò nhìn xuống, tôi kinh hãi hét lạc giọng khi bắt gặp một đôi mắt đang nhìn chằm chằm

Tim tôi vẫn còn đập liên hồi vì bắt gặp cảnh tượng ấy. Tôi kinh ngạc khi chứng kiến người lạ trong phòng mình, còn chồng rất thản nhiên.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 7 giờ 41 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống