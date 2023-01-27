Đã đời tận hưởng đêm đầu tiên cùng bạn gái lãng mạn, vừa cởi áo em, tôi rụng rời nhìn phía trên ướt đẫm, nghe tiết lộ sự thật trắng trợn càng nghẹn đắng

Tâm sự 27/01/2023 08:00

Câu chuyện 'làm ăn' của tôi nghe sao mà đắng lòng quá. Tôi nào ngờ được việc em có bí mật khủng khiếp giấu mình như vậy.

Thế mà tôi với Tâm đã ở trong tình cảnh ấy đấy. Dù nhiều lần tôi chủ động gợi ý và đòi hỏi nhưng Tâm nằng nặc bảo chúng tôi chưa đủ hiểu nhau, thời gian quen nhau chưa được nhiều.

Tâm bảo cô ấy không bắt tôi phải giữ gìn cho bạn gái đến tận đêm tân hôn nhưng cô ấy muốn chờ thêm một thời gian nữa để tình cảm thêm chín muồi. Ban đầu tôi đã quyết định sẽ tôn trọng ý muốn của Tâm, thế nhưng lũ bạn thân của tôi biết chuyện thì xông vào khích bác. Chúng nó bảo thời buổi này người ta yêu dăm bảy ngày đã lên giường, tình yêu là phải đi liền với t.ình d.ục, phụ nữ yêu ắt sẽ muốn dâng hiến cho người mình yêu. Hơn nữa đó cũng là một cách để giữ chân bạn gái, khi đã xảy ra quan hệ thì phụ nữ thường yếu mềm, lụy tình hơn.

Tôi nghĩ thấy bạn mình nói cũng đúng, hơn nữa tôi yêu Tâm thật chứ chẳng phải chơi đùa với cô ấy. Do đó tôi có sốt sắng đòi hỏi chuyện ấy cũng chẳng phải hạng đểu giả, sở khanh gì.

Đã đời tận hưởng đêm đầu tiên cùng bạn gái lãng mạn, vừa cởi áo em, tôi rụng rời nhìn phía trên ướt đẫm, nghe tiết lộ sự thật trắng trợn càng nghẹn đắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ vậy, tôi đã thiết kế 1 chuyến đi chơi ở ngoại ô trong 2 ngày 1 đêm để thực hiện bằng được mục đích của mình. Tôi phải nằn nì mãi, phải dọa rằng tôi đã đặt tiền rồi, nếu không đi là mất trắng. Tâm xót tiền nên đành gật đầu đồng ý song vẫn mặc cả trước với tôi phải thuê 2 phòng khác nhau.

Đến nơi, biết tôi chỉ đặt có 1 phòng, Tâm tức lắm. Tôi phải giải thích là phòng đôi, có 2 giường khác nhau, để cô ấy ngủ 1 mình 1 phòng tôi không yên tâm. Thấy sự bài xích rõ rệt của Tâm, tôi thầm tức giận trong lòng. Tôi là bạn trai cô ấy, yêu nhau cả 4 tháng rồi chứ có phải gã đàn ông không ra gì đâu mà cô ấy phải đề phòng tới mức ấy. Vì giận nên tôi càng hạ quyết tâm phải có được Tâm trong đêm đó.

Nửa đêm tôi gần như bắt ép Tâm phải “cho” mình. Không chống lại được sức mạnh của tôi, cuối cùng Tâm đành phải nhượng bộ. Nhưng khi tôi vừa cởi được áo Tâm ra thì tôi không khỏi sững người trước cảnh tượng trước mắt. Phần ngực của Tâm ướt đẫm nước, dù rõ ràng bên ngoài áo vẫn khô sạch. Vậy nước từ đâu ra?

Tôi ngửi được một thứ mùi không hẳn hôi mà cũng chẳng phải thơm. Thứ mùi này tôi thấy khá quen thuộc, tôi nhớ ra đó là mùi mỗi khi chị gái tôi vạch áo cho cháu tôi bú sữa mẹ. Đó chính xác là mùi sữa mẹ! Song vấn đề là bạn gái tôi sao lại có sữa mẹ, còn chảy tràn ướt hết cả phần ngực?

Tâm thấy tôi sững người lại nhìn chằm chằm vào ngực em thì luống cuống mặc lại áo. Im lặng một lát, Tâm thú nhận thực ra em ấy đang nuôi con nhỏ mới 10 tháng tuổi, vẫn chưa đến tuổi cai sữa. Tôi trợn trừng kinh hãi suýt ngã lăn khỏi giường trước cái tin khủng khiếp ấy.

Đã đời tận hưởng đêm đầu tiên cùng bạn gái lãng mạn, vừa cởi áo em, tôi rụng rời nhìn phía trên ướt đẫm, nghe tiết lộ sự thật trắng trợn càng nghẹn đắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rồi Tâm kể, đứa bé là kết quả của mối tình trước đó của Tâm. Gã đàn ông kia đã bỏ em ấy mà đi, Tâm quyết định làm mẹ đơn thân. Mọi chuyện cũng chẳng có gì nếu em ấy không tình cờ quen tôi qua facebook. Vì Tâm thích tôi nên không muốn bỏ lỡ mối quan hệ này, lại càng chẳng dám nói rằng em ấy đang có con nhỏ. Cho nên Tâm chỉ còn cách giấu giếm.

Tâm dự định sẽ tránh né chuyện quan hệ t.ình d.ục với tôi, để phòng ngừa trường hợp như tối nay phát sinh. Bởi chỉ cần qua đêm với nhau là tôi lập tức phát hiện bí mật của em ấy. Đợi khi Tâm cai sữa con xong, em ấy mới cho phép tôi “vượt rào”. Dù Tâm không nói nhưng tôi đoán, em ấy sẽ bẫy tôi một đứa con, đến khi mang thai rồi mới tiết lộ sự thật về đứa con riêng kia, đặt tôi vào thế “sự đã rồi”.

Đến nước đó thì còn ân ái gì nữa, tôi thật sự mất sạch hứng thú. Tôi đã nói lời chia tay vì chuyện Tâm có con là một phần, phần nữa vì Tâm đã nói dối tôi. Nhưng sau khi về nhà Tâm vẫn bám theo nài nỉ tôi xin được tha thứ. Thật sự phiền phức vô cùng, tôi phải làm sao để Tâm từ bỏ ý định đó đây?

 

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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