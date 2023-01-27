Vợ tan làm 4 giờ chiều nhưng chưa chịu về, chồng sinh nghi nên lén theo dõi, nào ngờ đến một căn nhà, anh choáng váng phát hiện bạn đời trong tình thế không ngờ đến

Tâm sự 27/01/2023 06:00

Anh vẫn còn sốc tột độ khi phát hiện vợ mình ở trong tư thế ấy. Suốt cuộc nói chuyện, cô không giải thích được lý do.

Người vợ thường xuyên về trễ, không chịu chăm sóc con cái khiến người chồng sinh nghi.

Vào đầu năm nay, một đoạn clip ghi lại cảnh tượng người chồng bắt quả tang vợ ngoại tình đã gây xôn xao dư luận. Vợ thường xuyên tan làm lúc 16h chiều nhưng thay vì về thẳng nhà với chồng con, lo cơm nước, người phụ nữ này thường lấy lý do làm thêm hoặc có việc gấp để kéo dài thời gian trở về nhà.

Người chồng đã nảy sinh nghi ngờ khi thấy vợ mỗi lúc về nhà một trễ. Anh đã âm thầm theo dõi vợ và sốc nặng với những gì mình chứng kiến. Hóa ra người phụ nữ mà anh yêu thương đã lén lút đến căn nhà trọ của bạn trai để quan hệ với nhau. Nhằm vạch trần người vợ không chung thủy, người chồng đã âm thầm thực hiện một kế hoạch.

Theo đó, người chồng đã quay một đoạn clip cho thấy anh đang rời khỏi nhà với quần áo của con mình cùng những vật dụng khác của các con. Một lúc sau, người chồng được trông thấy bước vào một ngôi nhà khác, đó chính là căn hộ của “kẻ thứ 3″ đang sinh sống. Người chồng đã phát hiện vợ mình trong tình cảnh không thể thê thảm hơn.

Vợ tan làm 4 giờ chiều nhưng chưa chịu về, chồng sinh nghi nên lén theo dõi, nào ngờ đến một căn nhà, anh choáng váng phát hiện bạn đời trong tình thế không ngờ đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người vợ đang trốn dưới gầm giường của bạn trai, khi biết bị chồng phát hiện, gương mặt của người vợ biến sắc. Người chồng mỉa mai nói: “Em đang làm gì dưới gầm giường vậy? Tại sao em lại cho phép mình nằm dưới gầm giường nhà người khác?. Các con vẫn đang ở nhà đợi mẹ. Tại sao em lại ở với người đàn ông khác mà không màng tới gia đình?”.

Người vợ hoàn toàn câm lặng trước những câu hỏi dồn dập của chồng. Đoạn video sau đó đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bị mọi người mỉa mai, chế nhạo. Nhiều người cho rằng, người vợ vì ham mê trai trẻ mà bỏ bê con cái là điều không thể chấp nhận được. Họ cũng nói rằng nếu đã có can đảm ngoại tình tại sao người vợ phải chui xuống gầm giường chạy trốn trong tình thế đáng xấu hổ như vậy.

Theo thông tin, người chồng sau đó đã ly dị người vợ ngay lập tức. Còn người phụ nữ sau khi bị phát giác chuyện ngoại tình cũng bị mất việc vì ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty.

 

Đêm tân hôn, đang định tắt đèn ngủ thì có tiếng sột soạt dưới gầm giường, tò mò nhìn xuống, tôi kinh hãi hét lạc giọng khi bắt gặp một đôi mắt đang nhìn chằm chằm

Đêm tân hôn, đang định tắt đèn ngủ thì có tiếng sột soạt dưới gầm giường, tò mò nhìn xuống, tôi kinh hãi hét lạc giọng khi bắt gặp một đôi mắt đang nhìn chằm chằm

Tim tôi vẫn còn đập liên hồi vì bắt gặp cảnh tượng ấy. Tôi kinh ngạc khi chứng kiến người lạ trong phòng mình, còn chồng rất thản nhiên.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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