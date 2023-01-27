Vỡ òa hạnh phúc vì vợ sinh con đầu lòng, tôi lao như tên bắn đến bệnh viện ôm ấp mẹ con cô, nào ngờ vừa bế em bé, câu đầu tiên cô ấy tiết lộ khiến tôi rụng rời

Tâm sự 27/01/2023 08:09

Tôi giật bắn người vì cô ấy buông câu nói quá đáng sợ, nhìn em mà mặt tôi tái mét nào có thể ngờ được.

Tôi đứng sững như trời trồng, có phải vợ tôi nói nhầm hay không, đáng lẽ cô ấy phải nói: “Chào bố đi con” chứ?

Có lẽ chẳng người đàn ông nào trên đời này rơi vào cảnh ngộ oái oăm và cay đắng như tôi cả. Vợ tôi vừa sinh con được 10 ngày nhưng cũng là lúc cuộc hôn nhân của chúng tôi phải đi đến hồi kết. Đứa bé mà tôi mong ngóng cả chín tháng mười ngày, chăm bẵm cho hai mẹ con từng li từng tí, cuối cùng lại không phải là con của tôi!

Tôi và vợ yêu nhau lúc cô ấy vừa chia tay người yêu cũ. Tôi biết rõ điều đó nhưng vì yêu vợ nên tôi bỏ qua hết. Vợ cảm động nên sau đó đã mở lòng đón nhận tình yêu của tôi. Hai năm sau, chúng tôi làm đám cưới trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Tôi hạnh phúc vô bờ vì người con gái tôi yêu và dành bao tâm tư cuối cùng cũng trở thành vợ mình.

Vỡ òa hạnh phúc vì vợ sinh con đầu lòng, tôi lao như tên bắn đến bệnh viện ôm ấp mẹ con cô, nào ngờ vừa bế em bé, câu đầu tiên cô ấy tiết lộ khiến tôi rụng rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi chúng tôi làm đám cưới thì vợ đã mang thai 2 tháng. Tậu trâu được cả nghé khiến bố mẹ tôi mừng rỡ lắm. Tôi thì khỏi nói, vợ muốn gì tôi cũng chiều theo. Vợ bảo không thích ở chung với bố mẹ chồng vì sợ sứt mẻ tình cảm, tôi liền xin bố mẹ ra ở riêng. Rồi trong suốt thời gian vợ mang bầu, tôi chăm bẵm cô ấy kỹ lưỡng vô cùng. Đi làm về là lao vào bếp nấu nướng, dọn dẹp, không để vợ phải động tay làm bất cứ việc gì. Sữa bầu, thuốc bổ, đồ ăn thức uống hàng ngày luôn đầy ắp trong tủ lạnh.

 

Tôi xin nói thêm là vì tôi xót vợ nên đã bảo vợ nghỉ làm ở nhà, khi nào con cứng cáp thì đi làm lại cũng không muộn. Bản thân tôi có mức lương khá cao, vì thế tôi tự tin mình sẽ lo được cho cả gia đình. Sau này vợ tôi không muốn đi làm cũng không sao cả.

Thế rồi cái ngày tôi mong đợi bấy lâu cũng đến, đủ ngày đủ tháng vợ tôi vào viện sinh con. Vốn tôi đã xin nghỉ 10 ngày để ở nhà chăm vợ đẻ, thế nhưng sáng buổi sáng đưa vợ vào viện thì sếp lại gọi giục tôi đến công ty vì có sự cố đột xuất xảy ra. Tôi đành để vợ đang đau đẻ trong bệnh viện cho bà nội và bà ngoại chăm sóc. Vì đó là phần công việc tôi phụ trách nên không ai có thể giải quyết thay tôi được.

Khi tôi trở lại viện thì đã là buổi chiều. Lúc trên công ty, mẹ tôi có gọi điện báo vợ tôi đã mẹ tròn con vuông, con trai tôi kháu khỉnh và đáng yêu lắm. Tôi lao như tên b.ắn trở lại bệnh viện để gặp vợ con. Vợ tôi đẻ thường nên nhanh chóng được về phòng hậu sinh, thời điểm tôi vào phòng thì bà nội và bà ngoại đã ra ngoài mua đồ.

Vỡ òa hạnh phúc vì vợ sinh con đầu lòng, tôi lao như tên bắn đến bệnh viện ôm ấp mẹ con cô, nào ngờ vừa bế em bé, câu đầu tiên cô ấy tiết lộ khiến tôi rụng rời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc tôi đang định bế con lên thì vợ tôi đột ngột ngăn lại. Cô ấy nựng má đứa trẻ rồi mỉm cười cất tiếng: “Chào chú đi con!” khiến tôi c.hết điếng. Tôi đứng sững như trời trồng, có phải vợ tôi nói nhầm hay không, đáng lẽ cô ấy phải nói: “Chào bố đi con” chứ?

Tôi bảo vợ không nên đùa như vậy, đó là chuyện không thể mang ra để đùa cợt. Nhưng vợ tôi lại bình thản tuyên bố rằng đó chính là sự thật, đứa bé không phải là con tôi mà nó là con của gã người yêu cũ đã khiến cô ấy chịu bao đau khổ!

 

Rồi vợ tôi thú nhận, trong thời gian yêu tôi nhưng cô ấy vẫn lén lút gặp người yêu cũ vài lần và cái thai chính là của anh ta. Thời điểm biết mình có thai, cô ấy đã thông báo với người yêu cũ nhưng gã ta khăng khăng không nhận. Gã ta nói rằng hai người đã hết tình cảm, mong cô ấy bỏ cái thai đi. Vợ tôi không muốn bỏ con và cô ấy lên kế hoạch cho tôi là người “đổ vỏ”.

Đáng lẽ vợ sẽ không công khai bí mật này ra nhưng cách đây vài hôm, người yêu cũ của vợ đột ngột hẹn gặp và mong được nhận con. Gã ta bảo nếu cô ấy chịu ly hôn tôi thì sẽ đón mẹ con cô ấy về chăm sóc. Vợ tôi sau mấy ngày suy nghĩ, quyết định lật bài ngửa với chồng để ly hôn, quay về đoàn tụ với tình cũ.

Tôi choáng váng không thể tin nổi. Tại sao phụ nữ có thể mù quáng và điên rồ đến mức ấy? Tôi yêu thương và đối xử tốt với cô ấy như thế mà vợ không hề cảm động. Trái lại trong lòng còn mãi ôm ấp mãi tình cảm với gã đàn ông tệ bạc. Chẳng những lén lút với gã ta để dẫn đến mang thai, hiện tại còn muốn ly hôn chồng, quay về bên anh ta. Liệu gã ta có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy không chứ?

Chuyện đã đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác ngoài ly hôn. Bố mẹ tôi giận vô cùng, còn bố mẹ vợ thì oán trách vợ khủng khiếp, thậm chí còn muốn từ mặt cô ấy. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, chẳng thể thay đổi được nữa. Điều cuối cùng tôi có thể làm cho vợ là ly hôn trong hòa bình và khuyên bố mẹ bỏ qua, không trách mắng hay làm ầm ĩ lên. Chỉ mong vợ có thể bình yên và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình…

 

Đã đời tận hưởng đêm đầu tiên cùng bạn gái lãng mạn, vừa cởi áo em, tôi rụng rời nhìn phía trên ướt đẫm, nghe tiết lộ sự thật trắng trợn càng nghẹn đắng

Đã đời tận hưởng đêm đầu tiên cùng bạn gái lãng mạn, vừa cởi áo em, tôi rụng rời nhìn phía trên ướt đẫm, nghe tiết lộ sự thật trắng trợn càng nghẹn đắng

Câu chuyện 'làm ăn' của tôi nghe sao mà đắng lòng quá. Tôi nào ngờ được việc em có bí mật khủng khiếp giấu mình như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống