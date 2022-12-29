Lên giường với người đàn ông lạ trong chuyễn công tác, bạn trai thất thần nghe tôi thông báo đã có thai nhưng không biết là của ai

Tâm sự 29/12/2022 06:56

Tôi có một tình yêu trong mơ với Hoàng. Cả hai quen nhau được hai năm và giờ anh 27 tuổi

Sinh nhật 25 tuổi sắp đến nhưng tôi không còn tâm trạng để vui mừng, háo hức nữa. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống giờ đây như một mớ hỗn độn thực sự, mặc dù tôi vừa biết tin đứa bé trong bụng đã được ba tháng tuổi.

Tôi có một tình yêu trong mơ với Hoàng. Cả hai quen nhau được hai năm và giờ anh 27 tuổi. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho tương lai nhưng sự ngu ngốc nhất thời của tôi đã khiến tôi phải trả giá.

Tôi gặp một chàng trai tại cuộc hội thảo và dường như bị anh ấy hút hồn. Anh ta 33 tuổi, độ tuổi hoàng kim của phái mạnh với nụ cười ấm áp khiến trái tim tôi rung động. Chúng tôi bắt đầu làm quen, trò chuyện và ăn trưa với nhau.

Một lần, khi công ty Hoàng có chuyến du lịch 4 ngày, tôi đã lạc vào thế giới khác với nhân tình trong khách sạn. Chúng tôi dành mọi thời gian cho nhau và có những đêm tình mãnh liệt. Tôi lúc đó không còn nhớ bản thân mình là ai, không còn nhớ đến Hoàng hay kế hoạch kết hôn của cả hai. Trong đầu tôi chỉ có anh chàng này và sự khoái lạc.

Lên giường với người đàn ông lạ trong chuyễn công tác, bạn trai thất thần nghe tôi thông báo đã có thai nhưng không biết là của ai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi qua lại bí mật được hai tuần và bỗng nhiên cảm giác tội lỗi ập đến, tôi quyết định chấm dứt hoàn toàn. Trớ trêu thay, tôi có bầu. Tôi đã thú nhận tất cả với Hoàng rằng, đây có thể không phải con anh ấy. Sau một khoảng thời gian lấy lại tinh thần sau cú sốc động trời đó, Hoàng quyết định tha thứ cho tôi.

Ngoại tình là sự hối hận nhất trong cuộc đời tôi nhưng tôi không thể nào thôi nghĩ về anh chàng kia. Và cuộc sống hiện tại của tôi cũng bắt đầu đảo ngược. Hoàng không còn yêu tôi như lúc ban đầu nữa, anh lạnh nhạt với tôi, thậm chí, còn có những hành động không thể ngờ được.

Tôi không biết phải làm gì để quay trở về với cuộc sống như trước kia.

Tư vấn của chuyên gia:

Sự quyến rũ táo bạo của anh chàng đồng nghiệp đã mang lại cho bạn cảm giác mới mẻ nhất thời và phải mất một khoảng thời gian để bạn nhận ra đâu mới là tình yêu của đời mình.

Bạn đã dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của mình và sự trút bỏ cảm giác tội lỗi ấy khiến cảm thoải mái hơn. Bạn trai bạn đồng ý tha thứ nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm trí, anh ấy vẫn không thể chấp nhận được thực tế đó.

Giờ đây đến lượt bạn hiểu và động viên anh ấy.

Hai người nên dành thời gian tâm sự để anh ấy có thể nói về cảm giác của bản thân. Cuộc sống sẽ rất bận rộn khi có em bé và không thể dành thời gian cho nhau nên hãy gắn kết nhiều hơn khi hai bạn còn có thể.

Nếu làm được vậy, dù trong hoàn cảnh nào, anh ấy cũng sẽ trở thành một người cha tốt.

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Tính tới giờ, tôi và Hoa quen nhau được khoảng 10 tháng. Hoa muốn xúc tiến chuyện tình cảm của hai đứa nhanh hơn như về gặp gia đình để nghiêm túc hóa mối quan hệ.

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