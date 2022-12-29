Tưởng rằng sắp cưới được cô vợ xinh đẹp tài giỏi, tôi tái mét khi nghe câu chuyện từ người yêu cũ của em

Tính tới giờ, tôi và Hoa quen nhau được khoảng 10 tháng. Hoa muốn xúc tiến chuyện tình cảm của hai đứa nhanh hơn như về gặp gia đình để nghiêm túc hóa mối quan hệ. Thế nhưng, tôi còn đắn đo nhiều cái lắm. Tôi chỉ sợ mình đã quá vội vàng.

Bước vào mối quan hệ với người con gái này, tôi cân nhắc rất nhiều. Điều khiến tôi trăn trở nhất chính là việc Hoa đã từng lên giường với kẻ khác để phản bội người bạn trai cũ, vậy thì với tôi, liệu Hoa có chung tình?

Tôi và Hoa mới chỉ quen nhau được 10 tháng, chừng đó là quá ngắn ngủi so với cuộc tình trước đây của Hoa . Họ yêu nhau 8 năm trời, người đàn ông kia chung thủy, thật thà và yêu Hoa hết mực. Ai cũng đinh ninh chuyện của họ chắc chắn sẽ đi tới hôn nhân mười mươi, thế mà cuối cùng, cả hai chấm dứt.

Nói về tính cách, chúng tôi khá hợp nhau. Hai đứa từ chuyện công việc, ăn uống đến các sở thích đều rất giống nhau. Hoa là người rất đẹp, từ vóc dáng đến gương mặt. Nhìn chung, nếu yêu nhau, chúng tôi thực sự xứng đôi vừa lứa. Thế nhưng, câu chuyện về quá khứ của Hoa khiến tôi phải phiền lòng.

Có ai mà ngờ được, đằng sau cuộc tình đẹp như mơ đó, Hoa lén lút lên giường với người đàn ông khác hơn 1 năm trời mà bạn trai không biết. Sau này, khi anh ta phát hiện ra, dù cho cả gia đình cô ấy sang năn nỉ lẫn bản thân Hoa khóc mếu mong tha thứ, anh ta cũng không bỏ qua. Mọi chuyện chấm dứt ở đó.

Khi tôi gặp gỡ và quen Hoa là thời điểm khoảng 1 năm sau sự vụ đó. Tôi cũng chỉ biết chuyện Hoa và người cũ yêu nhau lâu rồi chia tay chứ chuyện nội tình vì sao mà họ bỏ nhau thì tôi không rõ. Chuyện đã qua rồi, cũng chẳng hay ho gì việc dò hỏi chuyện đó nên tôi cũng im lặng.

Chúng tôi quen nhau khoảng hơn 3 tháng thì chính thức yêu, hẹn hò công khai. Mọi thứ đều hợp nhau, lại cũng có tuổi rồi nên tôi đã tính chuyện cưới xin mặc dù yêu nhau chưa nhiều. Theo dự định, tầm khoảng sang năm, tức là yêu nhau cũng được gần 2 năm thì chúng tôi sẽ cưới. Nhưng rồi, gặp một người bạn của Hoa , được biết mọi chuyện, tôi lại phải cân nhắc về chuyện này.

Người bạn đó ở ngay gần nhà của bạn gái tôi, là đàn ông, vốn không nhiều chuyện, khi thấy tôi yêu Hoa , cậu ta không muốn tôi lơ ngơ bị lừa nên có nói để tôi rõ sự tình còn quyết định thế nào tùy tôi. Cậu ấy bạn trai cũ của cô ấy rất hiền, yêu thương và chiều cô ấy lắm.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng tính Hoa đỏng đảnh, lại kiểu hơi bất cần (cái này tự tôi cũng nghiệm thấy) nên coi người yêu không ra gì. Kết quả là yêu nhau tới 7,8 năm, Hoa lén lút ngủ với người đàn ông khác (nghe nói người này làm cùng công ty) tới 1 năm mà bạn trai không hay biết. Cô ấy tự tin là người bạn trai đó si mê mình như vậy nên chắc chắn không vì thế mà bỏ mình. Thế nên mới có chuyện, gần cưới tới nơi mà người kia nhất quyết chia tay vì không chịu được cô bạn gái trơ trẽn như vậy.

Tôi nghe xong mà choáng váng. Tôi có đi kiểm chứng rõ ràng và mọi chuyện thực sự là như vậy. Câu chuyện đó, cả khu phố nơi cô ấy sống đều chẳng lạ. Bởi lẽ hai người họ yêu nhau lâu, đã bàn bạc cưới xin cả rồi nên việc tự nhiên hủy cưới ai ai cũng tò mò quan tâm và tìm hiểu.

Từ hôm biết chuyện đến nay tôi cứ suy nghĩ mãi. Đằng rằng chuyện quá khứ không nên chấp nhặt nhưng vấn đề nó thuộc về bản chất, tư cách. Tôi sợ con người cô ấy sống không có nguyên tắc, vô trách nhiệm như thế thì không có gì đảm bảo khi bên tôi cô ấy lại không làm thế. Người kia tốt, yêu thương, lại gắn bó với cô ấy tới như vậy mà còn bị cắm sừng thì liệu tôi có bị phản bội hay không?