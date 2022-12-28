Định lừa bạn trai cũ ân ái cùng mình để 'đổ vỏ', đến ngày cưới tôi sốc nặng trước món quà 4 chữ to đùng mà chồng dành tặng cho tôi

Tâm sự 28/12/2022 17:20

Hơn 1 tháng chia tay, tôi như con thú điên dại, vội vàng tìm tới Thành. Thật may anh ta chưa biết tôi chia tay vì lỡ say mê người mới.

Ngày sau đó, mẹ tôi ngất lên ngất xuống, bố thì ngồi im lặng trong nhà,... tôi từng nghĩ mình sẽ chết đi để đỡ nhục nhưng nghĩ vì con vì gia đình tôi cần phải sống để chịu người đời xỉ nhục. Tôi hận bản thân 1 thì hận anh ta 10, chính vì đòn trả thù tàn độc đó mà đẩy tôi vào bước đường như hôm nay. 

Anh ta là ai? Chính là Thành - người yêu cũ của tôi, người tôi đã yêu suốt 4 năm đại học nhưng cuối cùng không đến được với nhau vì anh ta... nghèo. Đã nghèo còn không có ý chí tiến thủ, sau khi ra trường Thành thất nghiệp nguyên 3 tháng đầu rồi đi làm linh tinh lương chẳng đủ sống. Khi bạn bè lần lượt đi ăn, đi du lịch, bèo bèo cũng có thể đưa bạn gái đến quán trà sữa sang chảnh tháng 1-2 lần thì Thành sống bằng tiền đi làm của tôi. 

Định lừa bạn trai cũ ân ái cùng mình để 'đổ vỏ', đến ngày cưới tôi sốc nặng trước món quà 4 chữ to đùng mà chồng dành tặng cho tôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cùng lúc đó, ở công ty tôi, tôi có quá nhiều người theo đuổi. Nói không phải tự khen, tôi là con gái trong gia đình có điều kiện, từ nhỏ chẳng phải lo làm lụng gì nên da dẻ đẹp lại thừa hưởng nét của mẹ nên đi đâu cũng được khen dễ thương, xinh xắn. Ngày tôi yêu Thành cả nhà tôi ủng hộ vì Thành học giỏi, bố mẹ Thành làm nông nhưng cũng là người tử tế. Nào ngờ đâu tới khi đi làm anh mới bộc lộ hết bản chất của mình. 

Trong số những người tán tỉnh tôi ở công ty có Long - đồng nghiệp cùng phòng tôi tỏ ra là người có chí hướng, cũng quan tâm và yêu chiều tôi nhất. Long biết tôi có người yêu nhưng vẫn thể hiện rõ tình cảm của mình ra mặt, Long có nhà riêng ở Hà Nội, lại kinh doanh riêng nên tiền bạc không phải vấn đề với Long. Hàng tuần, Long đều đưa tôi đi ăn, đi chơi, còn đưa đón tôi đi làm. 

Ban đầu tôi không quan tâm tới Long lắm vì thật ra tôi vẫn tôn thờ chủ nghĩa "chung tình", "1 vợ 1 chồng" nhưng khi bạn đã quá chán cái cũ mà lại có cái mới tốt hơn gấp trăm lần bạn sẽ chọn cái gì? Tôi cũng thế thôi, tôi phải chọn cái tốt nhất cho mình. Tôi chia tay Thành ngay khi nhận được lời mời đi Bali du lịch 4 ngày 3 đêm với Long. 

Nói tôi ham tiền, tôi không ham nhưng nói có ham cuộc sống giàu sang không thì chắc chắn có. Tôi nhìn thấy tương lai của mình ở Long, tôi thấy cảnh ăn trắng, mặc trơn, thấy cảnh sáng sang chảnh đi làm, chiều vào nhà hàng ăn uống rồi về quây quần với nhau. Thay vì phải đầu tắt mặt tối ở công ty chỉ nơm nớp lo bị đuổi việc rồi không có tiền lo cho chồng cho con. 

Định lừa bạn trai cũ ân ái cùng mình để 'đổ vỏ', đến ngày cưới tôi sốc nặng trước món quà 4 chữ to đùng mà chồng dành tặng cho tôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi mặc kệ Thành níu kéo để chạy theo tình mới. Tôi mặc kệ cả những lời dị nghị của đồng nghiệp, bạn bè để sống trọn vẹn với tình yêu của mình. Nào ngờ, chỉ đúng 1 tháng nhận lời Long, chúng tôi chia tay, không 1 lý do, không 1 lời giải thích. Đơn giản, sau chuyến du lịch trở về Tú dần hờ hững với tôi, không còn ngọt ngào nói chuyện, không còn đón đưa... tới điện thoại cũng không có 1 tin nhắn. 

Hơn 1 tháng chia tay, tôi như con thú điên dại, vội vàng tìm tới Thành. Thật may anh ta chưa biết tôi chia tay vì lỡ say mê người mới. Sau đêm đê mê, tôi rót vào tai Thành những lý do lãng xẹt để biệt minh cho mình. Còn Thành tin tôi thật lòng yêu anh nên mới thử chia tay 1 thời gian để thử nhìn nhận lại tình cảm của mình.

Thành đề nghị tôi cưới. Anh mới tìm được 1 công việc phù hợp với ngành học, đúng sở trường với mức lương khá cao. Dù sau này còn nhiều thay đổi nhưng lúc này như vậy là ổn để cưới. Tôi đồng ý lập tức, không cần suy nghĩ tôi cũng gật đầu lấy Thành. 

Không có màn cầu hôn lãng mạn như tôi nghĩ, không có hoa, không có nến... sau đúng 2 tuần chuẩn bị tôi lên xe hoa. Vội vã tới mức áo cưới cũng không kịp may, ảnh cưới cũng chỉ chụp qua loa 3 cái. Bố mẹ 2 bên đều vui vẻ, chỉ 2 đứa tôi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Tôi lừa Thành, nào ngờ người bị lừa là tôi. 

Trong tiệc cưới hôm đó, lúc MC hô hào mọi người đứng dậy, tất cả cùng chúc mừng tân lang, tân nương thì Thành xin phép được nói vài điều. Anh nhìn lên màn hình rồi mở ra đoạn clip anh đã tự tay chuẩn bị. Ban đầu là những hình ảnh hạnh phúc của 2 đứa, rồi tới những hình ảnh theo dấu mốc 4 năm yêu nhau, cuối cùng là ảnh cưới và ảnh siêu âm thai. 

Khi tất cả đều vỗ tay vì nghĩ Thành "cưới trâu được cả nghé" thì màn hình hiện chữ to đùng "KHÔNG PHẢI CON TÔI!". Tôi ngã quỵ, ngất xỉu.

Thành biết tôi có thai từ khi nào, anh biết cái thai đó không phải của anh nhưng anh vẫn đề nghị cưới. Lúc tôi tỉnh dậy thấy bố mẹ đang khóc, Thành đứng bên ngoài chỉ nhìn tôi rồi quay lưng. Mọi thứ kết thúc trong vòng 2 tuần, tôi có chồng, rồi mất chồng, tôi 1 đời chồng, 1 đứa con. Hạnh phúc là giả còn nỗi đau là thật, tôi phải sống thế nào với quá khứ bị chồng lột mặt nạ ngay trong đám cưới, rồi con tôi khi nghe về đám cưới mẹ nó sẽ có cảm nghĩ gì đây? 

Bạn trai ghen tuông mù quáng, trút sầu cùng với bạn thân, tôi trót dại lên giường ân ái cùng với cậu ta để rồi ngỡ ngàng trước cảnh tượng sáng hôm sau

Bạn trai ghen tuông mù quáng, trút sầu cùng với bạn thân, tôi trót dại lên giường ân ái cùng với cậu ta để rồi ngỡ ngàng trước cảnh tượng sáng hôm sau

Vào một đêm nọ, bạn trai tôi đọc trộm tin nhắn giữa tôi và bạn thân mình rồi tỏ ra ghen tuông vớ vẩn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 15 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 15 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình