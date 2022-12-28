Anh ta là ai? Chính là Thành - người yêu cũ của tôi, người tôi đã yêu suốt 4 năm đại học nhưng cuối cùng không đến được với nhau vì anh ta... nghèo. Đã nghèo còn không có ý chí tiến thủ, sau khi ra trường Thành thất nghiệp nguyên 3 tháng đầu rồi đi làm linh tinh lương chẳng đủ sống. Khi bạn bè lần lượt đi ăn, đi du lịch, bèo bèo cũng có thể đưa bạn gái đến quán trà sữa sang chảnh tháng 1-2 lần thì Thành sống bằng tiền đi làm của tôi.

Ngày sau đó, mẹ tôi ngất lên ngất xuống, bố thì ngồi im lặng trong nhà,... tôi từng nghĩ mình sẽ chết đi để đỡ nhục nhưng nghĩ vì con vì gia đình tôi cần phải sống để chịu người đời xỉ nhục. Tôi hận bản thân 1 thì hận anh ta 10, chính vì đòn trả thù tàn độc đó mà đẩy tôi vào bước đường như hôm nay.

Trong số những người tán tỉnh tôi ở công ty có Long - đồng nghiệp cùng phòng tôi tỏ ra là người có chí hướng, cũng quan tâm và yêu chiều tôi nhất. Long biết tôi có người yêu nhưng vẫn thể hiện rõ tình cảm của mình ra mặt, Long có nhà riêng ở Hà Nội, lại kinh doanh riêng nên tiền bạc không phải vấn đề với Long. Hàng tuần, Long đều đưa tôi đi ăn, đi chơi, còn đưa đón tôi đi làm.

Cùng lúc đó, ở công ty tôi, tôi có quá nhiều người theo đuổi. Nói không phải tự khen, tôi là con gái trong gia đình có điều kiện, từ nhỏ chẳng phải lo làm lụng gì nên da dẻ đẹp lại thừa hưởng nét của mẹ nên đi đâu cũng được khen dễ thương, xinh xắn. Ngày tôi yêu Thành cả nhà tôi ủng hộ vì Thành học giỏi, bố mẹ Thành làm nông nhưng cũng là người tử tế. Nào ngờ đâu tới khi đi làm anh mới bộc lộ hết bản chất của mình.

Ban đầu tôi không quan tâm tới Long lắm vì thật ra tôi vẫn tôn thờ chủ nghĩa "chung tình", "1 vợ 1 chồng" nhưng khi bạn đã quá chán cái cũ mà lại có cái mới tốt hơn gấp trăm lần bạn sẽ chọn cái gì? Tôi cũng thế thôi, tôi phải chọn cái tốt nhất cho mình. Tôi chia tay Thành ngay khi nhận được lời mời đi Bali du lịch 4 ngày 3 đêm với Long.

Nói tôi ham tiền, tôi không ham nhưng nói có ham cuộc sống giàu sang không thì chắc chắn có. Tôi nhìn thấy tương lai của mình ở Long, tôi thấy cảnh ăn trắng, mặc trơn, thấy cảnh sáng sang chảnh đi làm, chiều vào nhà hàng ăn uống rồi về quây quần với nhau. Thay vì phải đầu tắt mặt tối ở công ty chỉ nơm nớp lo bị đuổi việc rồi không có tiền lo cho chồng cho con.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi mặc kệ Thành níu kéo để chạy theo tình mới. Tôi mặc kệ cả những lời dị nghị của đồng nghiệp, bạn bè để sống trọn vẹn với tình yêu của mình. Nào ngờ, chỉ đúng 1 tháng nhận lời Long, chúng tôi chia tay, không 1 lý do, không 1 lời giải thích. Đơn giản, sau chuyến du lịch trở về Tú dần hờ hững với tôi, không còn ngọt ngào nói chuyện, không còn đón đưa... tới điện thoại cũng không có 1 tin nhắn.

Hơn 1 tháng chia tay, tôi như con thú điên dại, vội vàng tìm tới Thành. Thật may anh ta chưa biết tôi chia tay vì lỡ say mê người mới. Sau đêm đê mê, tôi rót vào tai Thành những lý do lãng xẹt để biệt minh cho mình. Còn Thành tin tôi thật lòng yêu anh nên mới thử chia tay 1 thời gian để thử nhìn nhận lại tình cảm của mình.

Thành đề nghị tôi cưới. Anh mới tìm được 1 công việc phù hợp với ngành học, đúng sở trường với mức lương khá cao. Dù sau này còn nhiều thay đổi nhưng lúc này như vậy là ổn để cưới. Tôi đồng ý lập tức, không cần suy nghĩ tôi cũng gật đầu lấy Thành.

Không có màn cầu hôn lãng mạn như tôi nghĩ, không có hoa, không có nến... sau đúng 2 tuần chuẩn bị tôi lên xe hoa. Vội vã tới mức áo cưới cũng không kịp may, ảnh cưới cũng chỉ chụp qua loa 3 cái. Bố mẹ 2 bên đều vui vẻ, chỉ 2 đứa tôi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Tôi lừa Thành, nào ngờ người bị lừa là tôi.

Trong tiệc cưới hôm đó, lúc MC hô hào mọi người đứng dậy, tất cả cùng chúc mừng tân lang, tân nương thì Thành xin phép được nói vài điều. Anh nhìn lên màn hình rồi mở ra đoạn clip anh đã tự tay chuẩn bị. Ban đầu là những hình ảnh hạnh phúc của 2 đứa, rồi tới những hình ảnh theo dấu mốc 4 năm yêu nhau, cuối cùng là ảnh cưới và ảnh siêu âm thai.

Khi tất cả đều vỗ tay vì nghĩ Thành "cưới trâu được cả nghé" thì màn hình hiện chữ to đùng "KHÔNG PHẢI CON TÔI!". Tôi ngã quỵ, ngất xỉu.

Thành biết tôi có thai từ khi nào, anh biết cái thai đó không phải của anh nhưng anh vẫn đề nghị cưới. Lúc tôi tỉnh dậy thấy bố mẹ đang khóc, Thành đứng bên ngoài chỉ nhìn tôi rồi quay lưng. Mọi thứ kết thúc trong vòng 2 tuần, tôi có chồng, rồi mất chồng, tôi 1 đời chồng, 1 đứa con. Hạnh phúc là giả còn nỗi đau là thật, tôi phải sống thế nào với quá khứ bị chồng lột mặt nạ ngay trong đám cưới, rồi con tôi khi nghe về đám cưới mẹ nó sẽ có cảm nghĩ gì đây?