Lấy hết can đảm thú nhận 'bắt chồng đổ vỏ', tôi rụng rời khi anh quỳ xuống cảm ơn

Tâm sự 27/10/2025 06:30

Anh ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ khiến tôi rất bất ngờ. Tôi cứ nghĩ là ông trời thương mình nên phái người xuống giúp mình. Tôi vội vàng nhận lời anh mà không kịp tìm hiểu về anh. 

Tôi và người yêu cũ yêu nhau 4 năm thì chia tay. Anh ta vì sự nghiệp của mình nên tán tỉnh con gái xếp và cưới cô ta. Đúng lúc ấy tôi biết mình có bầu. Tôi tha thiết xin anh ta quay về với mẹ con tôi. Nhưng anh ta lạnh lùng từ chối và còn quăng cho tôi 5 triệu kêu phá bỏ đi. Cho dù nếu tôi có cố tình giữ lại thì anh ta cũng không có trách nhiệm.

Tôi vứt nắm tiền vào mặt anh ta rồi cắt đứt liên lạc từ đó. Cái thai được 2 tháng. Tôi không thể giấu bố mẹ tôi được. Nhưng nếu nói làm mẹ đơn thân thì chắc bố tôi sẽ giết tôi mất. Gia đình tôi ở quê, rất coi trọng sĩ diện. Bố tôi lại là cán bộ, tính tình rất nghiêm khắc. Tôi mà nói thì chắc chắn cả tôi và mẹ đều phải ăn đòn.

Tuấn Linh, là sếp của tôi. Anh rất đẹp trai và tài giỏi, có bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng không hiểu sao anh lại chấm tôi. Anh ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ khiến tôi rất bất ngờ. Tôi cứ nghĩ là ông trời thương mình nên phái người xuống giúp mình. Tôi vội vàng nhận lời anh mà không kịp tìm hiểu về anh. 

Bảy tháng sau thì tôi sinh. Rõ ràng mốc thời gian không bình thường chút nào nhưng anh không hề dò hỏi tôi. Tôi với anh cũng chưa từng có quan hệ trước hôn nhân. Chỉ đến khi là vợ chồng chúng tôi mới bắt đầu có quan hệ.

 

Lấy hết can đảm thú nhận 'bắt chồng đổ vỏ', tôi rụng rời khi anh quỳ xuống cảm ơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh đối xử rất tốt với tôi và con. Chưa từng to tiếng cũng chưa từng hỏi về quá khứ của tôi. Lương tâm tôi cắn rứt vô cùng. Ngày nhìn anh chơi với con, yêu thương con mà tôi lại càng ân hận. Tôi biết anh thông minh như thế chắc chắn anh đã biết sự thật con gái tôi không phải con anh. Nhưng tại sao anh lại không hỏi tôi? Điều đó vừa làm tôi khó hiểu vừa làm tôi đau khổ.

Suy nghĩ mãi tôi mới quyết định nói sự thật cho chồng. Tôi xin lỗi anh vì đã lừa dối anh. Tôi chấp nhận để anh xử lý. Anh có thể ly dị và đuổi tôi ra khỏi nhà tôi cũng đành chấp nhận.

Nhưng không, tất cả nghi ngờ của tôi đều sai. Anh chẳng những không tức giận, không mắng chửi, không đòi ly hôn tôi mà còn quỳ xuống xin tôi đừng bỏ anh ấy. Anh ấy cũng thú nhận, anh ấy là Gay. Anh ấy lấy tôi chỉ vì gia đình anh ấy cần danh dự. Bố mẹ ép anh ấy lấy vợ trong khi anh ấy đã có người yêu là một nhân viên nam dưới quyền anh. Anh ngỏ lời với tôi là vì biết chuyện tôi có bầu. Anh cũng nói điều đó có lợi cho cả hai chúng tôi lúc bây giờ.

Anh cầu xin tôi hãy ở lại và không nói chuyện này với bố mẹ anh. Anh sẽ yêu thương con gái tôi như con ruột anh và không để tôi chịu thiệt thòi. Tôi nghe xong thì đứng ngẩn ra. Tôi không thể tin vào mắt mình. Người chồng lý tưởng của tôi thì ra lấy tôi chỉ làm bức bình phong. Nhưng tôi cũng lấy anh đâu phải vì yêu. Tôi cũng cần người thay thế bố của con tôi. Anh chính là cái phao cứu sinh của tôi lúc bấy giờ.

Tôi đồng ý ở lại. Trong lòng dù còn ngổn ngang nhưng nhẹ nhàng hơn vì dù sao cũng đã biết sự thật. Anh vẫn quan tâm tôi, chu đáo với con. Với tôi như vậy là đủ. Còn chuyện sau này hãy để sau này tính tiếp.

Chồng nhất quyết không cho khám thai, tôi lén lút lật ga trải giường và sự thật gục ngã trong nước mắt

Chồng nhất quyết không cho khám thai, tôi lén lút lật ga trải giường và sự thật gục ngã trong nước mắt

Một tháng sau, tôi vẫn chưa có biểu hiện thai nghén nào, tôi muốn đi khám thai nhưng chồng tôi nhất định không cho đi. Chồng chỉ an ủi tôi và bảo rằng, đừng nóng vội. Vậy nhưng tôi thực sự không thể làm được vì tôi quá nóng lòng chờ đợi đứa con này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mẹ chồng yêu thương mình bất thường, vợ trẻ 'điếng người' khi vén màn 'uẩn khúc' của sự tình

Mẹ chồng yêu thương mình bất thường, vợ trẻ 'điếng người' khi vén màn 'uẩn khúc' của sự tình

Tâm sự 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 28/10/2025, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, giàu lên nhanh chóng, tài vận lên như diều gặp gió, ngồi mát hưởng LỘC TRỜI

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 28/10/2025, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, giàu lên nhanh chóng, tài vận lên như diều gặp gió, ngồi mát hưởng LỘC TRỜI

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Lấy hết can đảm thú nhận 'bắt chồng đổ vỏ', tôi rụng rời khi anh quỳ xuống cảm ơn

Lấy hết can đảm thú nhận 'bắt chồng đổ vỏ', tôi rụng rời khi anh quỳ xuống cảm ơn

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Ba 28/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Ba 28/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Cha bàng hoàng phát hiện con gái 3 tuổi tử vong trong vuông tôm

Cha bàng hoàng phát hiện con gái 3 tuổi tử vong trong vuông tôm

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 27/10/2025, 3 con giáp PHÚC LỘC vô biên được THẦN TÀI chiếu cố, gia đạo yên ấm, cuộc đời hanh thông thuận lợi

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 27/10/2025, 3 con giáp PHÚC LỘC vô biên được THẦN TÀI chiếu cố, gia đạo yên ấm, cuộc đời hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối

Đúng hôm nay, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Thường xuyên ăn rau diếp cá, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Thường xuyên ăn rau diếp cá, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 48 phút trước
Trượt chân rơi xuống cống nước trước nhà, bé trai lớp 3 tử vong

Trượt chân rơi xuống cống nước trước nhà, bé trai lớp 3 tử vong

Đời sống 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và xe máy đã gây ra một đám cháy lớn khiến 10 người tử vong, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe

Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và xe máy đã gây ra một đám cháy lớn khiến 10 người tử vong, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cầm kết quả khám bệnh lo lắng chưa kịp nói với vợ, chồng 'chết đứng' khi cô ấy lại ném cho tờ giấy siêu âm

Cầm kết quả khám bệnh lo lắng chưa kịp nói với vợ, chồng 'chết đứng' khi cô ấy lại ném cho tờ giấy siêu âm

Sau ly hôn, chồng cũ quay lại thăm vợ, anh ta tái mặt, 'cứng người' khi nhận ra 'người yêu mới' của cô ấy

Sau ly hôn, chồng cũ quay lại thăm vợ, anh ta tái mặt, 'cứng người' khi nhận ra 'người yêu mới' của cô ấy

Mẹ chửi vợ là 'gái độc không con', chồng hé lộ bí mật khiến bà 'sốc ngất' vì sự thật phía sau

Mẹ chửi vợ là 'gái độc không con', chồng hé lộ bí mật khiến bà 'sốc ngất' vì sự thật phía sau

Phát hiện nhúm lông mèo dính trên áo chồng, người vợ âm thầm theo dõi và vén màn bí mật 'động trời'

Phát hiện nhúm lông mèo dính trên áo chồng, người vợ âm thầm theo dõi và vén màn bí mật 'động trời'

Mẹ chồng hào phóng cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ vừa mua xong thì bị 'ăn tát' rồi khóc nấc vì không có câu trả lời

Mẹ chồng hào phóng cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ vừa mua xong thì bị 'ăn tát' rồi khóc nấc vì không có câu trả lời

Bị hớp hồn bởi cô hàng xóm xinh đẹp, lúc lên giường tôi 'méo mặt' ngay khi lớp áo đầu tiên của cô ta tuột xuống

Bị hớp hồn bởi cô hàng xóm xinh đẹp, lúc lên giường tôi 'méo mặt' ngay khi lớp áo đầu tiên của cô ta tuột xuống