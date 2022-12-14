Lấy chồng hơn 5 năm, tôi mãi mới 'sáng mắt' ra khi chứng kiến chồng làm điều này với tình cũ

Tâm sự 14/12/2022 10:50

Trước khi yêu tôi, anh cũng từng có một mối tình khá sâu đậm với người con gái khác. Nhưng chỉ vì những bồng bột của tuổi trẻ mà hai người chia tay. Hơn một năm sau, chúng tôi mới gặp và yêu nhau.

Thấm thoát, tôi cũng đã lấy chồng được hơn 5 năm. Tất cả những người quen biết tôi đều bảo số tôi may mắn mới yêu và cưới được người chồng lý tưởng như anh. Chồng tôi là người thành đạt, kiếm được nhiều tiền và rất tình cảm, coi trọng vợ con. Tôi cũng thấy có phần hãnh diện khi lấy được tấm chồng tử tế.

 

Trước khi yêu tôi, anh cũng từng có một mối tình khá sâu đậm với người con gái khác. Nhưng chỉ vì những bồng bột của tuổi trẻ mà hai người chia tay. Hơn một năm sau, chúng tôi mới gặp và yêu nhau.

Ngày đó, tôi cũng là cô gái xinh xắn, ưa nhìn nhưng từ sau khi cưới, rồi tôi sinh con xong thì mọi thứ đã khác. Bận rộn với con nhỏ khiến tôi trở nên xuề xòa. Áo quần mặc lúc nào cũng lôi thôi, nhiều khi vớ cái gì tôi mặc cái đó. Đầu tóc thì rối bù, chưa kể người hôi hám… Nhìn bộ dạng của tôi, đám bạn thân cũng từng cảnh báo tôi phải chấn chỉnh ngay không có ngày chồng chán. Nhưng tôi tin vào chồng mình nên cũng chẳng mấy bận tâm.

Lấy chồng hơn 5 năm, tôi mãi mới 'sáng mắt' ra khi chứng kiến chồng làm điều này với tình cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có một vài lần, chồng nhìn tôi ái ngại, anh thậm chí còn mua tặng tôi nhiều bộ đồ, váy vóc để tôi diện dàng, thay đổi. Tuy nhiên, sẵn cái tính xuề xòa, váy áo thì điệu đà nên tôi cũng vứt xó. Tôi không nhận ra rằng, đã khá lâu rồi chồng không “động” đến mình. Mỗi đêm nằm bên nhau, anh thường quay mặt vào tường và chìm dần vào giấc ngủ. Mải bận với con, được “yên ổn”, tôi cũng không trách cứ, băn khoăn gì.

Nếu cứ như vậy, có lẽ tôi sẽ mất chồng. Thật may, cuộc gặp tình cờ với người cũ của anh đã làm tôi thức tỉnh. Hôm đó là ngày cuối tuần, tôi bảo chồng đưa mình đi siêu thị mua chút đồ cho gia đình. Trước khi đi, anh có nói tôi mặc bộ váy xinh xinh một chút, tiện rồi hai vợ chồng đi ăn tiệm luôn. Nhưng sẵn bộ đồ mặc ở nhà thoải mái trên người, tôi gạt toẹt đi: "Ôi dào mặc cái gì chẳng được, đi có một lúc, thay đồ làm gì cho rách việc". Chồng tôi thở dài một tiếng, cố đèo vợ đi trong trạng thái không lấy gì làm vui vẻ.

Giữa trung tâm siêu thị, tôi lếch thếch với đôi dép lê, bộ quần áo thùng thình lại còn vương vài vết bẩn. Chồng ngại ngần đứng một góc, bảo tôi cứ đi mua sắm một mình, còn anh đứng đợi. Tôi cũng cứ thế hồn nhiên chạy vào trong lựa đồ, nào ngờ, trước khi ra về, tôi và chồng vô tình chạm mặt người cũ của anh. 

Lấy chồng hơn 5 năm, tôi mãi mới 'sáng mắt' ra khi chứng kiến chồng làm điều này với tình cũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đứng trước mặt tôi là người phụ nữ với thân hình đáng ngưỡng mộ, vòng eo con kiến, những đường cong hấp dẫn. Chị ấy mỉm cười nhẹ nhàng, tiến tới chào vợ chồng tôi. Từ gương mặt đẹp, chút son môi tô điểm đến hương thơm tỏa ra đều toát lên sự sang trọng, quyến rũ đến kì lạ.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy chồng mình ngây ra ngắm nhìn tình cũ. Anh cố gắng giấu sự bối rối nhưng tôi có thể nhận thấy nó rõ ràng. Còn chị ấy đưa mắt nhìn tôi, khẽ che miệng cười tế nhị. Tôi nhìn lại mình… Tôi xấu hổ không biết phải giấu mặt vào đâu. Có lẽ trong đầu chị ấy đang tự hỏi vì sao anh lại lấy người như tôi làm vợ. Trước người phụ nữ từng là tình cũ của chồng, tôi thấy mình kém cỏi, làm bẽ mặt chồng.

Trên đường về hôm ấy, tôi thấy chồng im lặng không nói một lời nào. Tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ những gì… Anh rung động trước vẻ đẹp đó, anh thất vọng vì cô vợ làm xấu mặt chồng hay những xúc cảm gì khác? Tôi tự trách bản thân mình rất nhiều.

 

Cái ánh nhìn của anh dành cho người cũ hôm ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi sợ mất chồng, sợ mình xấu xí trong mắt anh. Đêm hôm đó, khi chồng quay lưng về phía mình để ngủ, tôi chạnh lòng bật khóc.

Lần đầu tiên sau nhiều năm kết hôn, tôi mới ý thức được việc mình cần phải chăm sóc ngoại hình. Tôi tự nhủ với bản thân, từ mai, tôi nhất định sẽ thay đổi, không phải để giữ chồng mà để mình đàng hoàng, tự tin và kiêu hãnh trước cuộc đời. Cũng còn may, cuộc sống vẫn cho tôi cơ hội mà tỉnh trước khi mọi thứ quá muộn màng.

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Một chiều, có lẽ do tâm trạng và cảm xúc bị dồn nến, tôi uống hơi nhiều rượu. Trong cơn chuếnh choáng, tôi cùng Thúy thuê nhà nghỉ. Tuy rằng tôi chủ động nhưng Thúy không hề cự tuyệt.

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