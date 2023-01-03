Lần nào đến chơi bố mẹ bạn gái cũng ngỏ ý mời ngủ lại, tôi kinh ngạc khi biết được lý do thực sự

Cô gái mà tôi đang tìm hiểu mới có 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường, đang chờ việc làm. Cô ấy kém tôi 7 tuổi. Nhìn chung tôi thấy cô ấy ngoan ngoãn, hiền lành, có vẻ cũng tử tế. Tôi cũng không mộng tưởng chuyện còn trinh nguyên hay không vì với tôi điều đó cũng không quá quan trọng. Tôi chỉ bận tâm hiện tại mà thôi.

Thực ra tôi cũng không còn trẻ trung nữa, nói vậy để hiểu tôi không phải kẻ gà mờ hay sợ hãi điều gì. Nhưng chính vì lớn nên tôi lại càng sợ những trách nhiệm, những hậu quả ngoài dự kiến. Đó là lí do trong tình yêu tôi hết sức giữ gìn, kín kẽ. Nếu chưa thực sự xác định gắn bó lâu dài, tôi không muốn vượt quá giới hạn. Tôi sợ nếu mình làm thế, sau này không đến được với nhau, người khổ là cô ấy nhưng tôi cũng không tránh khỏi những lời đàm tiếu, thậm chí là chửi bới của người đời về sự đểu giả của mình.

Từ khi chúng tôi quen và yêu nhau đến giờ mới được khoảng 4 tháng. Chừng đó thời gian là chưa đủ để nói lên điều gì. Tôi chỉ thấy cô ấy cũng tạm được và hòa hợp với mình. Nhưng để nói về chuyện dài lâu thì tôi chưa dám chắc, tôi còn cần phải tìm hiểu thêm nữa.

Về bạn gái mình thì tôi chưa phát hiện ra điều gì đáng chê trách cả. Tuy nhiên điều khiến tôi cảm thấy lo ngại chính là khi đến thăm gia đình cô ấy. Nhà chúng tôi cũng không quá xa nên tôi thường xuyên ghé qua thăm hai bác. Tôi đã thực sự bất ngờ khi lần nào ăn cơm xong hai bác cũng gạ tôi ngủ lại nhà mình. Choáng váng hơn nữa, hai bác còn để tôi ngủ lại trong phòng con gái họ. Tôi rất bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Dù sao cô ấy cũng là con gái, tại sao bố mẹ lại thoáng tới mức như thế. Chúng tôi có đi quá giới hạn với nhau ở đâu không nói chứ ngay trong nhà của họ mà hai bác vẫn cứ vun vào thế thì đúng là kì lạ. Tôi bắt đầu nghi ngờ động cơ của họ. Mặc dù chúng tôi chỉ mới yêu nhau nhưng hai bác cứ chỉ mong chúng tôi tiến xa, thậm chí cô ấy có bầu đi cũng được.

Tôi lợn cợn nghĩ về động cơ mà họ làm thế. Phải chăng vì bố mẹ cô ấy biết gia đình tôi giàu có nên muốn đẩy nhanh cuộc hôn nhân này, coi đó như một cơ hội để con mình được sung sướng? Tôi không bao giờ keo kiệt hay có ý để vợ con mình khổ? Gia đình tôi và cả bản thân tôi thừa đủ tiềm lực kinh tế để khiến cho vợ con tôi sau này có cuộc sống sung sướng. Nhưng tôi ghét nhất việc tính toán, mưu lợi….

Tôi cứ băn khoăn mãi về mối quan hệ này. Tôi có nên tiếp tục nữa hay không vì tôi rất ghét cảm giác mình được săn đón chỉ vì giàu.