Lần đầu ra mắt, người yêu bật khóc nức nở vì bị phơi bày quá khứ từng làm 'nghề không đứng đắn'

Ngọc tâm sự với tôi rằng em sinh ra trong gia đình khá khó khăn. Không có điều kiện học hành nên em chấp nhận làm nghề này để có tiền giúp đỡ gia đình. Ngọc cũng ước mơ có được công việc tốt hơn. Em tự ý thức rằng đây là công việc nhạy cảm, không có tương lai nhưng chưa thể dừng lại.

Tôi thực sự yêu Ngọc thật lòng và mong sớm nên vợ nên chồng với cô ấy. Trái lại, bố mẹ nói không chấp nhận một cô con dâu từng làm nghề nhạy cảm, từng phục vụ nhiều đàn ông như thế. Tôi làm công việc văn phòng. Thỉnh thoảng sau giờ nghỉ, tôi cùng anh em hay đi mát-xa thư giãn, giảm mệt mỏi. Tại đây, tôi có quen biết với Ngọc- nhân viên phục vụ ở đây. Ngọc làm nhân viên mát-xa nhưng em chỉ mát-xa lành mạnh. Em ăn mặc kín đáo, luôn cư xử đúng mực với khách hàng. Sau vài lần đến làm khách của Ngọc, nghe em nói chuyện tôi bắt đầu thấy quý mến và muốn làm thân với em.

Yêu nhau được 2 năm có lẻ, thấy tình cảm đôi bên đã chín muồi. Tôi với Ngọc tính chuyện đưa nhau về nhà ra mắt. Tôi về nhà Ngọc trước, bố mẹ em rất quý mến tôi. Tôi mong gia đình tôi cũng quý mến Ngọc, tác thành cho chúng tôi.

Chuyện gì đến cũng đến, tôi với Ngọc yêu nhau và coi nhau như người thân thiết nhất. Tôi khuyên Ngọc nghỉ làm ở quán mát-xa, đi học kế toán. Sau thời gian học tập, em có được tấm bằng, bắt đầu đi làm việc ở một công ty nhỏ. Từ ngày Ngọc đi làm kế toán, em vui hơn bao nhiêu. Em chia sẻ rằng giờ thì em không còn bị khách hàng quấy rối, chòng ghẹo và khinh miệt nữa.

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Hôm đó, tôi đến nhà Ngọc sớm để đón em về nhà tôi chơi. Ngọc ăn vận giản dị, niềm nở tươi cười. Lần đầu gặp gỡ, bố mẹ tôi thấy Ngọc mảnh mai, xinh xắn nên cũng ưng bụng. Không những thế, Ngọc còn rất khéo nấu nướng. Em nấu món nào cũng thơm nức mũi, cả nhà tôi đều khen hết lời.

Lúc nhà tôi đang ăn cơm thì có anh Huy bên hàng xóm sang xin chìa khóa. Anh này đã ly hôn vợ mấy năm nay, giờ đang sống cùng bố mẹ. Tôi nghe phong phanh anh Huy bị vợ bỏ cũng vì cờ bạc, trai gái. Vừa nhìn thấy anh Huy, Ngọc có vẻ tránh né. Nhưng sau đó, anh Huy đã nói ngay: "Ơ, em có phải là Ngọc, làm trước làm ở quán mát-xa X trên đường Y có phải không?" Nghe anh Huy nói thế, cả bố, mẹ tôi đều bất ngờ, hốt hoảng. Tôi cố gắng đỡ lời và thanh minh rằng Ngọc làm nhân viên át-xa lành mạnh chứ không phải tệ nạn xã hội như mọi người vẫn nghĩ.

Sau khi anh Huy về, chúng tôi tiếp tục ăn cơm nhưng không khí trầm xuống hẳn. Bố tôi hỏi kỹ về thời gian Ngọc làm nhân viên mát-xa, em buộc phải thừa nhận hết. Sau đó, Ngọc lấy cớ bận việc gấp nên xin phép ra về.

Trên đường về, Ngọc vừa khóc, vừa nói lời chia tay tôi. Em nói rằng em không muốn bố mẹ tôi biết chuyện em từng làm việc ở quán mát-xa. Nay giờ bố mẹ tôi biết hết rồi, em chẳng biết làm sao. Anh Huy hàng xóm đó là khách quen của quán. Anh ta thường xuyên chòng ghẹo, quấy rối Ngọc. Trước sau khi anh ta cũng nói với bố mẹ tôi hết mọi chuyện. Em sợ bị bố mẹ tôi khinh thường.

Tôi vừa trở về nhà, mẹ tôi đứng ngay ở cửa nói luôn: "Thôi con ạ, đàn bà con gái thiếu gì mà phải lấy gái làm ở quán mát-xa. Con lấy nó khác gì bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ."

Hiện giờ, tôi đang rối trí quá. Tôi đang không biết vì sao vì bị bố mẹ phản đối chuyện tình cảm, người yêu thì nói lời chia tay. Tôi yêu Ngọc thật lòng và tin em là cô gái lương thiện. Vậy tôi phải làm sao để thuyết phục bố mẹ tin mình đây? Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.