Làm 'chuyện ấy' thường xuyên không chỉ khiến tình cảm của cả hai ngày càng 'mặn nồng' mà còn đem lại 3 lợi ích sức khỏe, ai cũng bất ngờ khi nghe đến

Có thể bạn chưa biết, nhưng việc 'yêu' thường xuyên sẽ mang đến những lợi ích sức khỏe không thể ngờ tới được, tốt hơn cả dùng thuốc bổ nữa đấy!

1. Lăn giường xong ngủ ngon hơn hẳn

Cơ thể tiết ra oxytocin, còn được gọi là hormone "tình yêu" hoặc "sự gần gũi", và endorphin khi đạt cực khoái. Sự kết hợp của các hormone này có thể hoạt động như một loại thuốc an thần. Điều này khiến cho giấc ngủ của cả hai được ổn định và sâu hơn, ngon hơn.

Giấc ngủ ngon hơn có thể góp phần vào một hệ thống miễn dịch mạnh hơn, tuổi thọ dài hơn, cảm thấy được nghỉ ngơi tốt hơn, có nhiều năng lượng hơn trong ngày. Chính vì vậy chất lượng của một cuộc yêu góp phần khiến cho giấc ngủ được cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

2. Lượng calo tiêu hao đáng kể, hỗ trợ giảm cân "thần kỳ"

Nhiều người coi tình dục là một bài tập thể dục và có lý do chính đáng cho điều đó. Quan hệ tình dục và kích thích tình dục làm cho tim bơm máu nhiều hơn, do đó làm tăng lưu lượng máu. Chính vì vậy việc gần gũi có thể giúp bạn tiêu hao năng lượng, giảm mỡ đáng kể.

Mặc dù không có tác dụng quá khủng như việc đi tập gym, chạy bộ,... tuy nhiên việc cơ thể hoạt động mạnh về lâu về dài cũng khiến body thon gọn đến "hú hồn" đấy!

3. Điều hòa hormone

Phụ nữ nói riêng có khả năng nhận thức được những điều tồi tệ có thể trở nên như thế nào khi hormone bắt đầu hoạt động. Quan hệ tình dục giúp điều chỉnh lượng hormone, giúp duy trì chu kỳ kinh nguyệt đều đặn.

Theo nghiên cứu, hormone có vai trò rất quan trọng đối với phái nữ. Đặc biệt sau thời gian mãn kinh, thì việc bổ sung sắc tố có lợi cho cơ thể để tăng lượng hormone, góp phần cải thiện tâm trạng và làn da.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn lấy người vợ mù, ai cũng nói tôi 'điên', vào đêm 'động phòng' khi vợ trút lớp áo xuống khiến tôi cười 'thỏa mãn' vì đã lấy đúng người Khi biết tôi yêu một cô gái như vậy, bố mẹ tôi hết lời ngăn cản. Ông bà sợ tình cảm của chúng tôi chưa đủ chín muồi. Và điều quan trọng nhất là sợ tôi lấy một người vợ khiếm khuyết thì sau này sẽ khổ.

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