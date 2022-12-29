Kinh tế eo hẹp, biếu mẹ chồng vỏn vẹn 3 triệu tiêu Tết, hành động của bà ấy khiến tôi ngỡ ngàng, bật khóc nức nở

Đợt này công ty tôi vừa có đợt thanh lọc nhân sự. Tôi cũng nằm trong số những nhân viên phải nghỉ do kết thúc hợp đồng. Chính vì thế, điều kiện kinh tế của tôi trong lúc này vô cùng eo hẹp.

Vì chưa có kinh tế, kết hôn xong, vợ chồng tôi quyết định về sống chung với bố mẹ chồng. Lúc đầu tôi cũng băn khoăn và sợ va chạm. Mấy ngày đầu, hôm nào tôi cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Tưởng mẹ chồng sẽ vui, không ngờ chưa được một tuần, bà đã gọi tôi vào phòng và dặn từ sau không cần phải làm vậy.

Chúng tôi đã đi làm cả ngày, buổi tối đôi khi cũng phải mang việc về nhà. Do đó, tôi cứ ngủ thoải mái, không cần dậy nấu sáng cho bố mẹ. Ông bà muốn ăn gì sẽ chủ động mua hoặc tự nấu.

Tính đến thời điểm này, tôi đã làm dâu được 2 năm, cũng ở nhà chồng ăn 2 cái Tết rồi. Những năm trước, vợ chồng tôi vẫn luôn biếu mẹ chồng vài triệu để sắm Tết. Bà vui vẻ nhận, nhưng lần nào cũng vậy, bà luôn mua mọi thứ thành hai phần. Một phần giữ lại cho nhà, một phần để tôi mang về biếu bên ngoại. Thật lòng mà nói, việc làm ấy của mẹ khiến tôi cảm kích vô cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Đợt này công ty tôi vừa có đợt thanh lọc nhân sự. Tôi cũng nằm trong số những nhân viên phải nghỉ do kết thúc hợp đồng. Chính vì thế, điều kiện kinh tế của tôi trong lúc này vô cùng eo hẹp.

Hôm qua là sinh nhật mẹ chồng. Mọi năm, vợ chồng tôi vẫn thường biếu bà 5 triệu để mua sắm. Năm nay vì khó khăn, tôi chỉ đành gửi mẹ chồng 3 triệu và mong bà thông cảm. Điều tôi không ngờ là mẹ chồng không nhận số tiền này. Đã vậy, mẹ còn lấy thêm 2 triệu đưa cho tôi và dặn để dành, mấy hôm nữa biếu Tết mẹ đẻ.

Cầm 5 triệu trong tay, tôi cảm động đến rơi nước mắt. Mặc dù lúc này, tôi đang khó khăn về kinh tế nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Còn gì vui hơn khi có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống mẹ chồng, nàng dâu hòa thuận.

Trốn trong tủ rình vợ ngoại tình, chồng thất kinh khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chờ kết thúc đòn ghen bi kịch Mắt thấy tai nghe mới tin, nhiều người từng chịu cảnh bị phản bội trong hôn nhân phải tận mắt chứng kiến mới chịu chấp nhận. Nhưng bởi thế mà đau, dẫn đến càng tức giận, càng khó điều khiển, khống chế cảm xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-te-eo-hep-bieu-me-chong-von-ven-3-trieu-tieu-tet-hanh-dong-cua-ba-ay-khien-toi-ngo-ngang-bat-khoc-nuc-no-540451.html