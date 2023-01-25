Không còn chủ động đòi hỏi anh chuyện chăn gối, hành động tiếp theo của chồng càng khiến tôi chán nản hơn

Tâm sự 25/01/2023 23:36

Trước khi cưới, tôi hỏi anh vì sao anh không thích chuyện ấy, anh bảo nhà đông người, phòng ngủ lại cạnh nhau sợ nghe thấy. Khi có con thì anh bảo sợ đánh thức con dậy.

Tôi 29 tuổi, chồng hơn 4 tuổi, kết hôn được 3 năm, có bé gần một tuổi. Vợ chồng đều là nhân viên văn phòng với mức lương khá, tìm hiểu gần 4 năm mới đi đến kết hôn, cứ nghĩ là quen nhau thời gian dài như thế đã thấu hiểu để có thể có một gia đình hạnh phúc nhưng không phải.

Lúc mới yêu tôi biết anh thích game và chơi game lúc rảnh rỗi, nhưng khi cưới nhau về, tôi nhận ra cái thích và lúc rảnh ấy vượt quá tưởng tượng, phải nói là nghiện và chơi mọi lúc mọi nơi, đến khuya 12 giờ rã rời mới đi ngủ. Tất nhiên chuyện chăn gối hiếm hoi trên đầu ngón tay, chủ yếu do tôi chủ động và anh nằm im đáp ứng, mặc cho tôi từ a tới z.

Nhiều lúc tủi thân, mình là phụ nữ, cũng muốn chồng yêu chồng chiều và quan tâm săn sóc chứ. Anh hiền lành nhưng khô khan, không thể hiện tình cảm cũng như quan tâm xem vợ làm việc nhà có mệt không, phụ vợ làm bớt việc, bởi mọi tâm tư anh đều dồn vào game, còn đâu mà nhìn vợ nữa. Khi có con, anh cũng dành chút thời gian trông con giúp vợ khi vợ cơm nước, lau nhà, giặt đồ, nhưng vợ rảnh là trả con lại ngay rồi lại cày game hoặc xem phim.

 

Không còn chủ động đòi hỏi anh chuyện chăn gối, hành động tiếp theo của chồng càng khiến tôi chán nản hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi cưới, tôi hỏi anh vì sao anh không thích chuyện ấy, anh bảo nhà đông người, phòng ngủ lại cạnh nhau sợ nghe thấy. Khi có con thì anh bảo sợ đánh thức con dậy. Trước khi có con, tôi cũng đã nói với anh về tầm quan trọng của tình dục cũng như sự quan tâm, chăm sóc nhau trong đời sống hôn nhân nhưng anh im lặng và không có động thái gì cải thiện sau đó.

Tôi còn trẻ và cũng có nhu cầu, nếu hôn nhân mà cứ mãi như thế này tôi thật sự rất nản và dần dần thấy mình không còn dành nhiều tình cảm cho chồng nữa mà dồn vào đứa con gái bé bỏng của tôi. Tôi không còn chủ động đòi hỏi anh chuyện chăn gối, và tất nhiên anh cũng chẳng chủ động đòi hỏi luôn. Tôi định nếu chuyện này cứ tiếp diễn và không thay đổi thì sẽ ly dị dù tôi thật sự không muốn con gái thiếu cha. Chắc hẳn bạn đọc sẽ nghĩ tôi xấu xấu bẩn bẩn nên chồng chê nhưng thật ra tôi khá ưa nhìn, luôn sạch sẽ, thơm tho dù đi làm hay ở nhà, lương tôi có thể nuôi được cho hai mẹ con. 

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