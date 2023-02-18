Không chấp nhận chồng ngoại tình còn có con bên ngoài, tôi dắt 2 người đàn ông về 'đóng kịch' trả đũa thì nhận lại sự thật đáng sợ

Tâm sự 18/02/2023 04:03

Tôi mặc váy ngủ hớ hênh nằm trên giường, tất nhiên tôi với hai gã đàn ông kia chỉ là diễn nhưng vì để khiêu khích chồng nên tôi làm như mình đã có quan hệ ngoại tình với họ.

Chúng tôi kết hôn đến nay được 3 năm nhưng vẫn chưa có con, lỗi là do tôi. Ngoài mặt chồng tôi luôn động viên, bảo vệ tôi trước mặt bố mẹ chồng, ai ngờ được sau lưng anh lại lén ngoại tình! Hóa ra những thứ tôi tưởng là chân tình lại đều là giả dối.

Anh không muốn mang tiếng ruồng bỏ vợ lúc bệnh tật. Hoặc có thể tôi vẫn là một chính thất đủ tư cách, vừa có ngoại hình xinh đẹp, công việc tốt, gia đình lại khá giả. Vậy nên anh vẫn tiếc nuối chưa muốn bỏ vợ?

Càng nghĩ càng thấy cay đắng tột cùng. Đã đến nước này tôi cũng chẳng thiết tha ở lại. Nhưng trước khi ra đi tôi phải cho chồng nếm trải cảm giác bị phản bội. Tôi phải trả lại cho anh ta một món quà thật xứng đáng.

 

Hôm đó chồng tôi đi công tác mấy ngày, tôi chọn đúng ngày anh ta trở về để lên kế hoạch trả thù chồng ngoại tình. Đến quán bar, tôi chọn 2 gã đàn ông cao lớn, ưa nhìn, thuê họ cùng về nhà với mình đóng kịch. Tôi còn cố tình để cửa, chỉ chờ chồng xộc vào nhà bắt gian mà thôi.

Đi công tác về, những tưởng vợ ân cần săn sóc chào đón mình, không ngờ lại bắt gặp áo quần vương vãi trên sàn nhà và cảnh tượng vợ mình cùng với hai gã đàn ông lạ mặt trong phòng ngủ, chắc hẳn vẻ mặt của chồng tôi sẽ đặc sắc lắm!

Đúng như tôi dự tính, khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, chồng tôi mặt tái mét. Tôi mặc váy ngủ hớ hênh nằm trên giường, tất nhiên tôi với hai gã đàn ông kia chỉ là diễn nhưng vì để khiêu khích chồng nên tôi làm như mình đã có quan hệ ngoại tình với họ. Tôi mở ngăn kéo tung ra xấp ảnh chụp lại toàn cảnh chồng tôi dẫn người phụ nữ kia vào phòng khám thai.

- Cảm giác bị phản bội thế nào, đau đớn lắm phải không? Anh chê tôi vì tôi không thể sinh được con thì thẳng thắn mà ly hôn. Tại sao phải lừa dối ngoại tình, có con riêng bên ngoài?

Anh chưa kịp lên tiếng thì tôi giật mình khi phát hiện ngoài cửa còn có mẹ chồng. Chắc trên đường về anh ghé qua nhà song vì sao mẹ chồng tới đây thì tôi không rõ. Nhưng tôi nhanh chóng định thần lại, dù gì cũng li hôn, hơn nữa lỗi tại chồng tôi trước. Để rồi câu nói mẹ chồng thốt ra sau đó khiến tôi phải hóa đá:

- Cô làm trò gì thế này? Cô có biết thân phận con bé kia không. Nó là cháu tôi, không phải bồ nhí của chồng cô!

 

Không chấp nhận chồng ngoại tình còn có con bên ngoài, tôi dắt 2 người đàn ông về 'đóng kịch' trả đũa thì nhận lại sự thật đáng sợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này tôi mới biết mẹ chồng có một người em gái họ đang sống trong Sài Gòn. Cô gái chồng tôi hộ tống là con gái bà ấy, tức là cháu gái họ của mẹ chồng. Chỉ là cháu họ, tôi chưa gặp cô ta bao giờ nên không hề biết mặt.

Cô cháu họ này mang thai với bạn trai nhưng gã đàn ông đó không chịu cưới. Bố cô ta bắt con gái phải bỏ thai làm lại cuộc đời. Cô ta không chịu, bỏ ra ngoài sống nhưng ông ấy tìm đến tận nơi không để yên.

Cuối cùng mẹ cô ta phải gửi con gái ra ngoài này nhờ cậy mẹ chồng tôi. Bà không đưa cháu về nhà vì ngại bố chồng không thích nên sắp xếp cô ta ở bên ngoài, hôm đó là lịch khám thai nên chồng tôi đưa cô nàng đi.

- Anh hãy ngay lập tức ly hôn, tôi không chấp nhận có một cô con dâu như thế này!

Nói xong mẹ chồng đùng đùng bỏ về, còn tôi thì run rẩy ngã quỵ, chỉ còn biết bật khóc cầu xin chồng tha thứ. Sau khi biết sự thật, anh thở dài bảo sẽ tha thứ cho tôi, với điều kiện tôi thuyết phục được mẹ chồng.

Tôi hối hận lắm rồi, xin hãy cho tôi lời khuyên để xin lỗi mẹ chồng. Bà chắc chắn sẽ vin vào chuyện này để ép chúng tôi ly hôn!

Thuê người theo dõi chồng vì nghi anh ngoại tình, đến điểm hẹn nhìn bộ dạng anh lúc đó tôi liền khóc như mưa

Thuê người theo dõi chồng vì nghi anh ngoại tình, đến điểm hẹn nhìn bộ dạng anh lúc đó tôi liền khóc như mưa

Trống ngực đập thình thịch, tôi vội vã gửi con rồi phóng xe ra chợ. Ra tới nơi, tim tôi thắt lại khi nhìn thấy việc mà chồng mình đang làm.

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