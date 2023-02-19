Khổ sở vì sống với người vợ cuồng ghen, rình mò, theo dõi chồng 24/7, cho đến một ngày tôi phát hiện sự thật 'kinh thiên động địa'

Tâm sự 19/02/2023 15:05

Tôi không biết giải quyết thế nào với người vợ cuồng ghen!

Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 3 năm, con gái tôi mới được 18 tháng. Vợ tôi trước từng làm nhân viên chăm sóc khách hàng ở một công ty viễn thông. Tuy nhiên, sau khi vợ mang bầu, sức khỏe kém, tôi khuyên vợ nghỉ việc để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và chăm sóc con sau này. Giờ tôi mới thấy tôi đã sai lầm. Giá như ngày ấy, tôi không khuyên vợ nghỉ việc.

Tôi làm kỹ sư công nghệ thông tin, mức lương của tôi hàng tháng thừa sức lo cho cả gia đình. (Vợ chồng tôi đã có sẵn nhà do được 2 bên gia đình giúp đỡ.) Vì vậy đừng nói rằng tôi muốn vợ đi làm vì ham tiền. Tôi chỉ muốn cô ấy ra ngoài đi làm để đầu óc, tinh thần được thoải mái và bớt ghen tuông vô cớ như bây giờ.

 

Ám ảnh Từ ngày vợ nghỉ việc ở nhà, dường như thế giới của cô ấy chỉ có tôi. Vợ chẳng bao giờ đi mua sắm hay gặp gỡ bạn bè. Cô ấy nhắn tin kiểm tra tôi suốt ngày. Đến khi tôi về nhà, vợ chỉ rình mò để đọc trộm tin nhắn của tôi. Cô ấy đọc tin nhắn của tôi với bất cứ ai: từ bạn nam, bạn nữ, bố tôi, mẹ tôi, anh chị em của tôi. Nói chung là vợ tôi đọc hết.

 

Cô ấy đọc tin nhắn thì cũng được vì tôi chẳng cặp bồ, ngoại tình hay nói xấu cô ấy bao giờ. Vậy nhưng sau khi đọc trộm tin nhắn, vợ lại suy diễn rồi quay sang cãi nhau với tôi. Vợ cấm tôi chơi với Lâm- cậu bạn chí cốt từ hồi tôi còn học cấp 1. Chỉ vì cậu Lâm đó đang ly thân vợ và đang qua lại với một người khác. Vợ bắt tôi cắt đứt luôn mối quan hệ này càng tốt. 

Vợ còn thẳng tay hủy kết bạn, xóa tin nhắn với Lan, cô bạn tôi chơi rất thân hồi đại học. Giờ Lan cũng 1 chồng 2 con rồi. Chúng tôi thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau, rủ nhau đi uống nước cũng không được.

Nói chung, trong mắt vợ tôi, những người mà tôi thường xuyên nói chuyện hoặc mọi mối quan hệ của tôi đều có vấn đề. Chưa kể, vợ tôi kết bạn và lưu số liên lạc của đồng nghiệp lẫn cấp trên của tôi...để tiện bề theo dõi và gọi tôi về mỗi khi tôi đi nhậu.

Có lần, tôi đi ăn tiệc mừng sinh nhật sếp. Biết vợ sẽ léo nhéo nên tôi đã tắt máy. Không ngờ, cô ấy còn gọi điện cho đồng nghiệp của tôi, nói rằng nếu tôi không nghe máy, cô ấy sẽ treo cổ tự tử. Tôi thật xấu hổ không có đường nào mà chui!

 

Khổ sở vì sống với người vợ cuồng ghen, rình mò, theo dõi chồng 24/7, cho đến một ngày tôi phát hiện sự thật 'kinh thiên động địa' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực ra thì ngoài lúc ghen tuông vô lối, thích kiểm soát chồng ra thì vợ tôi rất hiền thục và đảm đang. Mỗi khi tôi đi làm về, đều thấy vợ chờ đợi với cơm dẻo canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ tinh tươm. 

Tôi rất yêu vợ con. Tôi chưa bao giờ làm gì sai với vợ con cả, dù cả trong suy nghĩ. Nhưng gần đây, gia đình tôi không được yên ấm vì những cơn ghen của vợ. Cứ mỗi lần cô ấy nhắn tin mà tôi không trả lời ngay là cô ấy sẽ gọi điện. Vợ gọi điện mà tôi không nghe máy thì thôi...xác định.

 

Hôm đó, tôi nằm thủ thỉ với vợ. Tôi nói rằng con gái tôi đã 18 tháng, cũng bập bẹ nói được rồi. Chúng tôi nên đưa con đi lớp để vợ đi làm trở lại. Tôi cũng nói rằng ngay cả khi vợ không muốn đi làm, tôi cũng khuyên cô ấy nên tập yoga, đi tập các lớp dạy kỹ năng giao tiếp hoặc nấu ăn. Vợ tôi cũng có thể buôn bán online. 

Tôi nghĩ rằng vợ phải ra ngoài thì đầu óc mới thoáng hơn, mới biết được những cái hay ho. Cuộc sống của người phụ nữ không chỉ có chồng con là tất cả. Tôi mong muốn vợ có thể tìm được nhiều người bạn mới, nhiều trải nghiệm mới thay vì quanh quẩn 4 góc tường rồi quay ra soi mói, hành hạ chồng. 

Vợ tôi nghe vậy chẳng hiểu nghĩ sao mà khóc lóc bù lu bù loa lên nói rằng tôi đang ngoại tình, không yêu vợ nữa. "Anh ra ngoài thấy nhiều cô gái trẻ đẹp, tài giỏi, anh chê vợ anh già xấu, vô dụng đúng không? Anh không cần em nữa thì để em chết cho anh xem", vợ vừa kêu gào vừa vào bếp tìm dao định tự tử khiến tôi khiếp đảm.

Các bạn ạ, tôi mệt mỏi lắm rồi. Nhưng tôi thương con quá, không biết phải làm sao. Tôi đã nói đến thế rồi mà vợ vẫn cố chấp thì tôi cũng đành chịu. Mọi người bảo tôi nên làm gì với vợ tôi bây giờ?

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