Anh trai lương trăm triệu, đẹp trai mà cứ cưới là vợ bỏ đi ngay sau đêm tân hôn, tôi tá hỏa khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng

Tâm sự 19/02/2023 13:55

Mẹ tôi hối thúc việc lấy vợ của anh tôi mỗi ngày nhưng lần nào cũng nhận được sự im lặng. Cho đến khi anh tôi đưa một người đàn ông về giới thiệu với gia đình là người yêu của anh ấy, mẹ tôi sốc đến nỗi ngất ngay tại chỗ.

Anh trai tôi thu nhập mỗi tháng hơn 90 triệu đồng, đẹp trai và nhân cách tốt. Là mẫu người mà nhiều cô gái mong muốn được lấy làm chồng. Thế nhưng 35 tuổi anh chưa một lần đưa bạn gái về nhà làm bố mẹ rất lo lắng.

Mẹ tôi hối thúc việc lấy vợ của anh tôi mỗi ngày nhưng lần nào cũng nhận được sự im lặng. Cho đến khi anh tôi đưa một người đàn ông về giới thiệu với gia đình là người yêu của anh ấy, mẹ tôi sốc đến nỗi ngất ngay tại chỗ.

Bố mẹ tôi không chấp nhận điều đó nên ép anh ấy phải lấy vợ và sinh những đứa cháu rồi muốn sống thế nào thì sống. Anh tôi không chịu tìm bạn gái thì mẹ tôi tự đi tìm. Và chưa đầy một tuần mẹ đã đưa về một cô gái xinh xắn nhìn dễ thương yêu cầu anh tôi phải làm quen rồi cưới. Anh tôi đồng ý làm bố mẹ tôi vui lắm, vì cho là tư tưởng anh đã thông suốt.

Anh trai lương trăm triệu, đẹp trai mà cứ cưới là vợ bỏ đi ngay sau đêm tân hôn, tôi tá hỏa khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 tháng sau tổ chức lễ cưới trong niềm hân hoan của cả nhà. Thế nhưng đêm tân hôn , không biết anh tôi với chị dâu đã làm những gì mà sáng sớm hôm sau chị ấy ấm ức xách vali rời khỏi nhà không một lời tạm biệt.

 

Mẹ tôi vẫn chưa từ bỏ hi vọng nên vẫn tiếp tục tìm dâu. Một năm sau, anh tôi vui vẻ lên xe hoa với người vợ thứ 2. Trước đêm tân hôn mẹ tôi đã căn dặn anh tôi đừng nói linh tinh gì mà hai người cứ quan hệ bình thường, khi có con rồi thì anh tôi thích làm gì thì tùy.

Quá bức xúc, mẹ tôi xông vào phòng anh trai hỏi đã nói những gì để hai người vợ phải bỏ đi? Anh tôi đã nói với họ: "Tôi là người đồng tính, tôi chỉ có thể cho cô đứa con mà không thể cho cô tình yêu và tiền bạc. Nếu cô đồng ý thì ở lại, không thì rời khỏi nhà, tôi không ngăn cản". Mẹ tôi tức giận trách anh sao lại nói thật tất cả thế? Anh bảo những cô gái đó vô tội, không muốn họ lỡ dở một đời. Anh còn nói là cố tình cưới hai lần để chiều lòng bố mẹ và cũng muốn cho bố mẹ thấy là đừng bao giờ ép anh làm trái lòng mình nữa. Chỉ tốn tiền của, thời gian và xấu mặt gia đình chứ chẳng có cái kết tốt đẹp gì.

Nghe những lời anh tôi nói mà bố mẹ bất lực. Mẹ tôi khóc lóc buồn bã, có vài ngày mà nhìn bà già đi rất nhiều. Đứng giữa bố mẹ và anh trai, tôi thật không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

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