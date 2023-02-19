Rủ người yêu sống thử, tôi chưa kịp vui mừng vì em đồng ý thì đã phải 'hóa đá' ngỡ ngàng trong ngày em chuyển đến

Tâm sự 19/02/2023 10:55

Sáng hôm sau là chủ nhật nên tôi định ngủ nướng nhưng từ 7 giờ đã có tiếng gọi cửa. Cánh cửa vừa mở ra, tôi kinh ngạc nhìn đống đồ đạc chất trước cửa mà không thấy người đâu.

Tôi và em yêu nhau được 6 tháng, cả hai đang là sinh viên năm cuối. Em đang ở trọ cùng với 3 người bạn, còn tôi thì mới được bố mẹ mua cho căn hộ chung cư. Hai chúng tôi yêu nhau cũng đã lâu nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn, vì xác định trước sau sẽ thuộc về nhau nên tôi không bao giờ ép em những gì không muốn.

Tháng trước, em đến nhà tôi chơi, cái gì trong nhà em cũng thích, khiến tôi buột miệng hỏi có muốn đến sống thử cùng tôi trong căn hộ mới không? Em tròn mắt ngạc nhiên và hỏi lại, tôi khẳng định đang nói thật lòng. Thế là em mừng rỡ ôm tôi và hôn chụp vào má bảo là sẽ chuyển đồ tới ngay.

Sáng hôm sau là chủ nhật nên tôi định ngủ nướng nhưng từ 7 giờ đã có tiếng gọi cửa. Cánh cửa vừa mở ra, tôi kinh ngạc nhìn đống đồ đạc chất trước cửa mà không thấy người đâu.

Ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì người yêu với 3 cô bạn cùng phòng đang khệ nệ mang đồ đến lên trước cửa. Tôi tròn mắt vì không nghĩ tới người yêu lại chuyển nhanh như vậy, mà còn nhiều đố nữa chứ. Đang định hỏi thì em kéo tôi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại và thì thầm: "Chúng em chơi thân thiết với nhau 4 năm rồi, tình như chị em, có khổ thì cùng chịu, sướng thì cùng hưởng. Mùa hè phòng trọ nóng bức ngột ngạt, em không đành lòng sống trong điều hòa còn các bạn phải ngủ với những chiếc quạt và chậu nước bên cạnh. Chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc năm học, anh tạo điều kiện cho các bạn em ở được không? Phòng chúng em đã trả rồi, cuối tháng tiền bố mẹ gửi cũng đã hết, mọi thứ trông cậy cả vào anh đó".

 

Rủ người yêu sống thử, tôi chưa kịp vui mừng vì em đồng ý thì đã phải 'hóa đá' ngỡ ngàng trong ngày em chuyển đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi việc em đã sắp đặt hết cả rồi, tôi chỉ có nước gật đầu chứ sao dám phản đối. Vậy là kế hoạch sống thử của tôi bị sụp đổ, từ chủ nhà bỗng chốc tôi thành người giúp việc cho các nàng, phòng ngủ bị chiếm dụng còn bản thân phải ngủ ngoài phòng khách. Nhà đông người, các nàng lại sống bừa bộn, chỗ nào cũng xả rác được, ăn xong nhường nhau rửa bát, quần áo lớn nhỏ treo đầy nhà tắm, nhắc khéo với người yêu thì em ấy bảo tôi đừng khó tính quá không bị cho điểm xấu đấy.

Một tháng nay tiền điện tiền nước hết hơn 2 triệu đồng tôi phải chi trả, tôi định bắt các nàng trả thì người yêu ngăn lại bảo là đàn ông phải thoáng chút để em ấy được mát mặt. Một tháng thì tôi có thể bo được nhưng biết khi nào các nàng mới rời khỏi nhà tôi chứ, bởi sau khi tốt nghiệp xong, biết đâu các nàng ở lì lại căn hộ của tôi để tìm kiếm việc làm nữa thì sao?

Mới sống có một tháng mà tôi đã chịu hết nổi, thật không hiểu người yêu đang thử thách sức chịu đựng của tôi hay là đang lợi dụng nữa? Tôi làm sao để mời các nàng rời khỏi nhà mình mà không làm người yêu giận đây?

Mê muội lao vào khách sạn với tình cũ, sáng tỉnh dậy tôi liền tá hỏa, không tin vào mắt mình thấy người này đang đứng cạnh giường

Mê muội lao vào khách sạn với tình cũ, sáng tỉnh dậy tôi liền tá hỏa, không tin vào mắt mình thấy người này đang đứng cạnh giường

So với chồng sắp cưới, tình cũ của tôi đẹp trai, khéo ăn nói và quan trọng hơn cả là anh ta hiểu tôi đến chân tơ kẽ tóc. Ngồi nói chuyện với nhau, tôi cứ bị mê muội và kết quả là tôi không phân biệt được đúng sai, đồng ý đi nhà nghỉ với anh ta.

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