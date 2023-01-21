Khìn thấy tờ xét nghiệm ADN đặt sẵn trên bàn, vừa đọc xong kết quả, tôi bỗng 'sụp đổ' ngã gục xuống sàn

Tâm sự 21/01/2023 11:21

Hôm qua đi làm về, thấy cả nhà ngồi ghế đợi tôi, trên bàn còn có tờ xét nghiệm ADN. Tôi cầm tờ giấy lên xem thì chết lặng người, tôi và bố không phải cha con, chỉ có anh cả là con của bố tôi.

Một tháng nay sức khỏe của mẹ tôi rất yếu, bố tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của bà là sẽ cho tôi một mảnh đất nhỏ để làm nhà cưới vợ. Thế nhưng người anh lớn của tôi không đồng ý, lý do là bởi mảnh đất bố mẹ định cho tôi lại đang là cửa hàng của vợ chồng anh ấy.

Cửa hàng của anh chị đang rất đông khách, anh muốn bố mẹ bán lại mảnh đất đó, không muốn sang tên cho tôi. Anh cả còn nhận trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ khi về già nữa. Biết tính anh cả, từ trước đến nay, anh muốn cái gì là tôi phải nhường nhịn, nếu không anh sẽ làm mọi cách để đoạt được.

Lần này thì tôi không thể nhường mảnh đất đó được, vì tôi khôn lớn rồi, với lại mảnh đất là vật có giá trị lớn, tôi không thể nhường mãi được.

Hôm qua đi làm về, thấy cả nhà ngồi ghế đợi tôi, trên bàn còn có tờ xét nghiệm ADN. Tôi cầm tờ giấy lên xem thì chết lặng người, tôi và bố không phải cha con, chỉ có anh cả là con của bố tôi. Vậy bố tôi là ai?

Khìn thấy tờ xét nghiệm ADN đặt sẵn trên bàn, vừa đọc xong kết quả, tôi bỗng 'sụp đổ' ngã gục xuống sàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cầm tờ giấy lao vào giường hỏi mẹ tôi. Dường như biết sức khỏe yếu, không thể giấu mãi sự thật, mẹ nói là bây giờ cũng không biết bố tôi ở phương trời nào nữa. Bà rất hối hận vì đã phản bội bố tôi trong thời gian ông ấy đi làm xa nhà.

Anh cả bảo đã nhiều lần nghe thấy bà con trong khu phố dị nghị về thân phận của tôi nhưng anh không bận tâm. Vì muốn chứng minh mẹ vô tội nên anh đã bỏ ra 6 triệu làm xét nghiệm ADN. Thật không ngờ điều mọi người nghi ngờ sự thật.

Ngay sau đó bố tôi tức giận tuyên bố: “Toàn bộ đất đai nhà cửa này là đứng tên bố, mẹ các con không có quyền hành gì cả. Bà chẳng sống được bao lâu nữa, bố cũng không muốn truy cứu tội lỗi. Nhưng bố không muốn tài sản của mình rơi vào đứa con không có máu mủ ruột thịt với mình”.

Lời nói của bố đã rất rõ ràng, tôi chỉ là đứa con riêng của mẹ, sẽ chẳng được hưởng chút tài sản nào. Sau này mẹ mà mất, tôi chỉ còn nước ra đường ở. Sống chung với nhau mấy chục năm nay, vậy mà chỉ vì một chút đất đai mà giờ đây bố và anh trai phủi sạch quan hệ với tôi, coi tôi như người ngoài. Buồn lắm mà không biết tâm sự với ai mọi người ạ!

 

Hết lòng vì gia đình, tưởng chừng nhận lại tình yêu, nhưng cách cư xử của chồng khiến tôi 'ớn lạnh'

Hết lòng vì gia đình, tưởng chừng nhận lại tình yêu, nhưng cách cư xử của chồng khiến tôi 'ớn lạnh'

Một lần, tôi đi tiếp khách về muộn, về đến nhà tôi mở cửa không được. Nhìn kĩ ra thì chồng thay ổ khóa, gọi điện cho anh cũng tắt máy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 49 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả