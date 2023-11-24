Đi công tác xa nhà 1 tháng, đêm đầu gần gũi tôi lao vào vợ đến mệt nhoài, đang phút mặn nồng, hàng xóm bỗng đập cửa rồi nói một câu khiến tôi bủn rủn

Tâm sự 24/11/2023 04:14

Tôi đi công tác xa nhà được một tháng. Ngày về tôi không báo cho vợ biết, muốn cho cô ấy một bất ngờ.

Tôi lấy vợ được hơn một năm. Chúng tôi thống nhất với nhau sẽ cố gắng làm việc để có kinh tế trước, sau đó sẽ tính chuyện sinh con.

Công việc của tôi phải đi công tác nhiều. Thời gian tôi ở nhà rất ít, thậm chí là cả mấy tháng mới về nhà được một lần. Biết vợ ở nhà một mình chịu nhiều thiệt thòi, tôi luôn yêu thương, quan tâm đến cô ấy. Không ở bên vợ thường xuyên, tôi cố gắng mua quà để bù đắp, thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho cô ấy. Khi tôi có thời gian rảnh, vợ chồng sẽ đi du lịch để hâm nóng tình cảm.

Tôi đi công tác xa nhà được một tháng. Ngày về tôi không báo cho vợ biết, muốn cho cô ấy một bất ngờ. Đúng là khi thấy tôi về, cô ấy rất bất ngờ nhưng vẫn cười hạnh phúc lắm. Đêm đó chúng tôi lâu ngày không gần gũi, vẫn mặn nồng như ngày trước. Chúng tôi cuốn vào nhau, cả hai đều cảm thấy hưng phấn.

Đi công tác xa nhà 1 tháng, đêm đầu gần gũi tôi lao vào vợ đến mệt nhoài, đang phút mặn nồng, hàng xóm bỗng đập cửa rồi nói một câu khiến tôi bủn rủn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đang lúc cao trò thì chúng tôi giật mình khi nghe tiếng cửa đập rầm rầm. Tôi luống cuống mặc quần áo vào, chạy ra mở cửa thì thấy gương mặt nhăn nhó của anh hàng xóm. Anh ấy nói với tôi:

“Tôi biết vợ chồng chú mới cưới còn mặn nồng, khỏe mạnh nhưng ở đây cách âm không tốt. Cứ tuần nào cũng 4, 5 ngày thế này thì khó cho mọi người xung quanh lắm. Vợ chồng chú cố gắng để ý một chút, dù sao cũng có trẻ con ở đây”.

Tôi nghe anh hàng xóm nói thế thì chết sững. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nói xin lỗi với anh ấy. Suốt một tháng qua tôi không hề ở nhà, vậy 4, 5 ngày một tuần như anh ta nói là vợ tôi với ai? Tôi hỏi vợ, dồn ép cô ấy phải nói ra sự thật. Vợ tôi biết không giấu được nữa nên thú thật đang qua lại với đồng nghiệp trong thời gian tôi vắng nhà.

Tôi vô cùng sốc, thất vọng và đau khổ tột cùng. Tôi yêu thương vợ như thế, sao cô ấy nỡ lòng nào làm chuyện vụng trộm sau lưng tôi? Vợ tôi quỳ gối van xin tôi tha lỗi, thề thốt sẽ chấm dứt. Tôi vẫn đang suy nghĩ liệu có thể tha thứ cho vợ không. Tôi quả thật rối bồi, vừa đau lòng vừa không biết phải làm sao.

Vừa bước vào nhà đã bị một người đàn ông xô ngã ra giường, đang lúc hoảng hốt, tôi bừng tỉnh khi nghe trọn kế hoạch của ả giúp việc mưu mô cùng gã chồng tệ bạc

Vừa bước vào nhà đã bị một người đàn ông xô ngã ra giường, đang lúc hoảng hốt, tôi bừng tỉnh khi nghe trọn kế hoạch của ả giúp việc mưu mô cùng gã chồng tệ bạc

Nhà tôi lắp camera từ sân vào phòng khách, bếp, cầu thang, nên thỉnh thoảng tôi vào xem Mai làm việc. Cô ấy rất chăm, không thấy nghỉ chân tay lúc nào cả. Tôi khá yên tâm ký luôn hợp đồng sáu tháng.

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