Huỷ chuyến công tác ngay trong đêm, tôi kinh hãi với những thứ lủng lẳng trong nhà, âm thanh í ới phát ra từ phòng ngủ

Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên nghi ngờ. Tôi hủy chuyến đi chơi bất ngờ, đưa con về ngoại nhưng vẫn nói dối chồng đi du lịch. Tối hôm đó, đợi đêm muộn, chờ con ngủ say, tôi phi xe về nhà trong đêm xem thực hư.

Hơn 2 năm, anh phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Công việc của anh dần tốt lên dưới sự giúp sức của bố tôi. Chỉ là bố không cho tôi nói ra sợ anh tự ti. Bản thân anh được thăng chức trong công ty, bố tôi cũng có tiếng nói. Có chức tước, anh càng có thêm động lực phấn đấu. Nhờ năng lực của bản thân, anh sớm trở thành cánh tay đắc lực của sếp. Gần 5 năm chung sống, vợ chồng tôi vui vẻ, thoải mái bên nhau. Tôi sinh cho anh hai đứa con, trai gái có cả. Lúc nào tôi cũng cảm thấy anh là người chồng hết mực yêu thương vợ, sáng đi làm, tối về ăn cơm cùng gia đình, không bỏ bữa nào.

Thế nhưng, sự thường xuyên của anh cộng với việc cô giúp việc trẻ không bao giờ xin nghỉ phép khiến tôi bắt đầu hoài nghi. Sự nhạy cảm của người phụ nữ quá lớn mà có lẽ anh cũng không thể hiểu hết được. Lần đó là ngày nghỉ lễ, tôi nói đi du lịch cùng chị em, sẽ nhờ bà ngoại trông con giúp để đi cho thoải mái. Mọi người nói chỉ đi các chị em với nhau, để chồng con ở nhà khỏi vướng bận nên tôi không rủ anh đi cùng. Thế nhưng cô giúp việc một mực không về quê, còn khăng khăng muốn ở lại chăm con giúp tôi. Nếu là trước đây, những ngày nghỉ lễ, cô ấy sẽ xin về thăm bố mẹ bằng được. Chồng tôi không ý kiến gì về việc đó, anh cũng không có kế hoạch đi đâu.

Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên nghi ngờ. Tôi hủy chuyến đi chơi bất ngờ, đưa con về ngoại nhưng vẫn nói dối chồng đi du lịch. Tối hôm đó, đợi đêm muộn, chờ con ngủ say, tôi phi xe về nhà trong đêm xem thực hư. Ảnh minh họa: Internet Vừa bước chân vào nhà, tôi nghe tiếng giúp việc gọi với ra: “Anh ơi, đưa cho em chiếc khăn tắm, không thì anh vào tắm chung với em” khiến tôi suýt ngã. Tiến lại gần, chồng tôi buông những lời lẳng lơ, còn giục giúp việc trẻ nhanh chóng ra ngoài vì anh sốt ruột lắm rồi. Tôi tiến lại gần phía họ, chồng tôi giật bắn mình khi thấy vợ còn giúp việc chết đứng trong bộ dạng quấn khăn tắm. Không cần giải thích thêm lời nào, tôi nói chồng lập tức làm đơn ly hôn, tôi thành toàn cho hai người họ. Tôi cũng chấp nhận từ bỏ cuộc hôn nhân này. Tôi không làm ầm ĩ càng không chửi bới chồng hay đuổi việc giúp việc. Tôi nói với chồng, nếu anh thực sự yêu thương người phụ nữ đó, tôi sẽ cho anh đường đường chính chính lấy cô ta, còn tôi và các con dọn ra ngoài ở. Anh không cần phải lén lút, lừa dối vợ con. Người phụ nữ con nhà gia giáo, giàu có, xinh đẹp, học thức giỏi giang như tôi cuối cùng lại thua một cô giúp việc quê mùa. Vậy tôi còn gì để phải níu kéo người đàn ông này? Tôi đã cùng anh vượt qua khó khăn, cùng anh phấn đấu vì tình yêu, vì tương lai. Thậm chí bố tôi còn giúp anh có được ngày hôm nay nhưng anh lại trở nên đổ đốn như vậy ngay trong chính căn nhà của mình? Anh chà đạp lên tình yêu, sự thủy chung của tôi thì tôi còn gì để luyến tiếc? Tôi bước chân đi, lòng đau nhưng tự nhủ sẽ không nuôi hận thù. Bởi nếu nuôi hận với kẻ không xứng đáng thì người chịu khổ chỉ có thể là tôi.

Lo lắng không 'phục vụ' được vợ chuyện ân ái, quyết định đi khám, bác sĩ phán 1 câu khiến tôi 'giật bắn mình' ngay lập tức Vấn đề phong độ đàn ông của tôi có thể cải thiện dễ dàng nhờ vào thay đổi chế độ sinh hoạt và tập luyện. Thế nhưng qua kết quả khám bệnh ấy tôi mới biết một bí mật khủng khiếp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huy-chuyen-cong-tac-ngay-trong-dem-toi-kinh-hai-voi-nhung-thu-lung-lang-trong-nha-am-thanh-i-oi-phat-ra-tu-phong-ngu-555170.html