Huỷ chuyến công tác ngay trong đêm, tôi kinh hãi với những thứ lủng lẳng trong nhà, âm thanh í ới phát ra từ phòng ngủ

Tâm sự 15/02/2023 07:55

Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên nghi ngờ. Tôi hủy chuyến đi chơi bất ngờ, đưa con về ngoại nhưng vẫn nói dối chồng đi du lịch. Tối hôm đó, đợi đêm muộn, chờ con ngủ say, tôi phi xe về nhà trong đêm xem thực hư. 

Hơn 2 năm, anh phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Công việc của anh dần tốt lên dưới sự giúp sức của bố tôi. Chỉ là bố không cho tôi nói ra sợ anh tự ti. Bản thân anh được thăng chức trong công ty, bố tôi cũng có tiếng nói. Có chức tước, anh càng có thêm động lực phấn đấu. Nhờ năng lực của bản thân, anh sớm trở thành cánh tay đắc lực của sếp. 

Gần 5 năm chung sống, vợ chồng tôi vui vẻ, thoải mái bên nhau. Tôi sinh cho anh hai đứa con, trai gái có cả. Lúc nào tôi cũng cảm thấy anh là người chồng hết mực yêu thương vợ, sáng đi làm, tối về ăn cơm cùng gia đình, không bỏ bữa nào. 

Thế nhưng, sự thường xuyên của anh cộng với việc cô giúp việc trẻ không bao giờ xin nghỉ phép khiến tôi bắt đầu hoài nghi. Sự nhạy cảm của người phụ nữ quá lớn mà có lẽ anh cũng không thể hiểu hết được. Lần đó là ngày nghỉ lễ, tôi nói đi du lịch cùng chị em, sẽ nhờ bà ngoại trông con giúp để đi cho thoải mái. Mọi người nói chỉ đi các chị em với nhau, để chồng con ở nhà khỏi vướng bận nên tôi không rủ anh đi cùng. 

Thế nhưng cô giúp việc một mực không về quê, còn khăng khăng muốn ở lại chăm con giúp tôi. Nếu là trước đây, những ngày nghỉ lễ, cô ấy sẽ xin về thăm bố mẹ bằng được. Chồng tôi không ý kiến gì về việc đó, anh cũng không có kế hoạch đi đâu. 

Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên nghi ngờ. Tôi hủy chuyến đi chơi bất ngờ, đưa con về ngoại nhưng vẫn nói dối chồng đi du lịch. Tối hôm đó, đợi đêm muộn, chờ con ngủ say, tôi phi xe về nhà trong đêm xem thực hư. 

Huỷ chuyến công tác ngay trong đêm, tôi kinh hãi với những thứ lủng lẳng trong nhà, âm thanh í ới phát ra từ phòng ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa bước chân vào nhà, tôi nghe tiếng giúp việc gọi với ra: “Anh ơi, đưa cho em chiếc khăn tắm, không thì anh vào tắm chung với em” khiến tôi suýt ngã. Tiến lại gần, chồng tôi buông những lời lẳng lơ, còn giục giúp việc trẻ nhanh chóng ra ngoài vì anh sốt ruột lắm rồi. 

Tôi tiến lại gần phía họ, chồng tôi giật bắn mình khi thấy vợ còn giúp việc chết đứng trong bộ dạng quấn khăn tắm. Không cần giải thích thêm lời nào, tôi nói chồng lập tức làm đơn ly hôn, tôi thành toàn cho hai người họ. Tôi cũng chấp nhận từ bỏ cuộc hôn nhân này. Tôi không làm ầm ĩ càng không chửi bới chồng hay đuổi việc giúp việc.

Tôi nói với chồng, nếu anh thực sự yêu thương người phụ nữ đó, tôi sẽ cho anh đường đường chính chính lấy cô ta, còn tôi và các con dọn ra ngoài ở. Anh không cần phải lén lút, lừa dối vợ con. Người phụ nữ con nhà gia giáo, giàu có, xinh đẹp, học thức giỏi giang như tôi cuối cùng lại thua một cô giúp việc quê mùa. Vậy tôi còn gì để phải níu kéo người đàn ông này? 

Tôi đã cùng anh vượt qua khó khăn, cùng anh phấn đấu vì tình yêu, vì tương lai. Thậm chí bố tôi còn giúp anh có được ngày hôm nay nhưng anh lại trở nên đổ đốn như vậy ngay trong chính căn nhà của mình? Anh chà đạp lên tình yêu, sự thủy chung của tôi thì tôi còn gì để luyến tiếc? 

Tôi bước chân đi, lòng đau nhưng tự nhủ sẽ không nuôi hận thù. Bởi nếu nuôi hận với kẻ không xứng đáng thì người chịu khổ chỉ có thể là tôi. 

Lo lắng không 'phục vụ' được vợ chuyện ân ái, quyết định đi khám, bác sĩ phán 1 câu khiến tôi 'giật bắn mình' ngay lập tức

Lo lắng không 'phục vụ' được vợ chuyện ân ái, quyết định đi khám, bác sĩ phán 1 câu khiến tôi 'giật bắn mình' ngay lập tức

Vấn đề phong độ đàn ông của tôi có thể cải thiện dễ dàng nhờ vào thay đổi chế độ sinh hoạt và tập luyện. Thế nhưng qua kết quả khám bệnh ấy tôi mới biết một bí mật khủng khiếp.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 6 giờ 45 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 6 giờ 47 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 6 giờ 54 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 55 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường