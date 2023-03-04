Hụt hẫng nghe tin vợ tiếp tục đẻ con gái, chồng cuốn quần áo bỏ theo bồ nhí để rồi ngày quay về chết sững khi thấy điều này

Tâm sự 04/03/2023 08:57

Đến năm thứ tư thì Đào lại mang thai. Liêm nghe vậy cũng hồ hởi lắm, vì anh hy vọng đây sẽ là con trai. Rồi Liêm vui như bắt được vàng khi nghe bác sĩ bảo đứa trẻ là con trai.

Liêm và Đào cưới nhau đã ba năm. Cả hai vốn là người cùng xóm, nhưng đến khi trưởng thành mới biết nhau do ba mẹ giới thiệu. Cũng đến tuổi lập gia đình, ba mẹ hai bên cũng vừa mắt nên Liêm và Đào cưới nhau không lâu sau đó. Đào cũng từng đắn đo lắm, vì cô biết hôn nhân mà không có tình yêu thì như đánh một canh bạc khó đoán. Nhưng vì lúc đó ba cô bệnh nặng, muốn thấy con gái lên xe hoa để yên lòng, Liêm trông cũng hiền lành nên Đào gật đầu đồng ý.

Nhưng bản tính hiền lành của Liêm mà Đào từng thấy cũng dần biến mất sau ba năm kết hôn. Liêm cau có, hung hăng và hay chửi vợ nhiều hơn. Tất cả cũng chỉ vì hai đứa con Đào sinh ra đều là con gái. Liêm lại muốn có cậu con trai để khoe khoang với xóm giềng, bạn bè. Liêm từ người chồng biết chăm lo cho vợ con, giờ chỉ cần thấy Đào cho con bú là anh bỏ ra ngoài, đến khuya mới chịu về. Anh bảo rằng nhìn thấy nhà toàn con gái mà phát nản. Đào nghe mà cứ ôm con, nước mắt lưng tròng.

Hụt hẫng nghe tin vợ tiếp tục đẻ con gái, chồng cuốn quần áo bỏ theo bồ nhí để rồi ngày quay về chết sững khi thấy điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến năm thứ tư thì Đào lại mang thai. Liêm nghe vậy cũng hồ hởi lắm, vì anh hy vọng đây sẽ là con trai. Rồi Liêm vui như bắt được vàng khi nghe bác sĩ bảo đứa trẻ là con trai. Từ hôm đó, Liêm hiền lành hẳn, chăm chút Đào từ bữa ăn, giấc ngủ. Đào thấy chồng thay đổi thế mà cũng mừng, hy vọng gia đình từ đây sẽ ấm êm hơn.

Nhưng đến ngày trở dạ, Liêm đang bậnt? việc ở công ty chưa đến kịp thì nghe người em của Đào báo là cô đã sinh con gái. Vừa nghe đến đó, Liêm giận đùng đùng, về nhà cuốn hết đồ đạc. Liêm đưa cô bồ bỏ đi, quyết phải tìm một đứa con trai cho bằng được. Vì cô bồ của Liêm cũng vừa báo mang thai con trai. Đào tủi hổ tỉnh dậy khi vừa mới qua lúc thập tử nhất sinh. Thấy con ngo ngoe khóc, Đào khóc rưng rức phận đàn bà khổ cực.

Liêm đi được hai năm thì đành phải quay về. Cũng chỉ vì anh bị cô bồ lừa. Cô ta đúng là mang thai con trai, nhưng đó không phải là con của Liêm. Liêm bỗng nhớ đến Đào và gia đình nhỏ ngày xưa, anh quay về không chần chừ. Liêm cứ nghĩ, về trước đã, rồi tính đẻ con trai sau. Dù sao thì Đào cũng là vợ anh, sẽ không lừa dối anh như ả bồ kia. Vừa về đến đến nhà thì Liêm ngớ người khi thấy Đào bế cậu con trai khoảng hai tuổi. Thấy thế Liêm mừng lắm, định chạy đến ôm con trai. Nhưng Liêm đã bị Quân, em của Đào, chặn lại:

- Anh làm gì ở đây? Đi đi, chị tôi ký đơn ly hôn rồi. Đừng hòng mà về cái nhà này nữa

- Đừng...cho tôi vào thăm con trai đi. Tôi hứa không bỏ vợ con nữa...

- Chỉ vì tôi bảo sinh con gái mà anh không màng sống chết của chị tôi. Thứ đàn ông như anh phải cô đơn cả đời mới trả được hết tội!

Hụt hẫng nghe tin vợ tiếp tục đẻ con gái, chồng cuốn quần áo bỏ theo bồ nhí để rồi ngày quay về chết sững khi thấy điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi Quân lôi Liêm ra khỏi nhà, khóa cổng rào lại. Liêm cầu cứu Đào, nhưng chỉ nhận được cái ngoái nhìn lạnh tanh của cô. Chỉ vì khao khát có con trai mà Liêm đã đánh mất người vợ hiền, gia đình đã từng hạnh phúc của mình.

Con trai hay con gái còn có quan trọng gì nữa chứ, không phải hạnh phúc mới là điều cuối cùng chúng ta muốn có được hay sao?

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Cô bạn đó liền gửi cho Linh tấm hình của Tuấn - chồng cô đang dắt dìu 1 người phụ nữ lạ vào trong bệnh viện. Linh đoán người phụ nữ này chuẩn bị sinh đến tháng sinh nên bụng mới to uỳnh ra như vậy.

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