Đêm nào tôi cũng ngủ lịm đi sau khi uống ly sữa vợ pha, tò mò tìm hiểu điều lạ thì choáng váng với bí mật không ngờ phía sau

Hiện tại vợ chồng tôi vẫn ở nhà thuê, đời sống kinh tế chưa dư dả gì. Là đàn ông, tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều lo cho vợ con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mà mục tiêu trước mắt đó là mua được một căn nhà làm tổ ấm, sau đó mới sinh con đầu lòng.

Vợ chồng tôi đều là người tỉnh lẻ lên thủ đô học tập rồi ở lại làm việc. Gia đình hai bên không có điều kiện nên chúng tôi phải tự lập, nỗ lực bằng chính khả năng của mình.

Mấy lần vợ nhắc nhở tôi phải chú ý giữ sức khỏe, đừng chỉ chăm chăm lao đầu vào kiếm tiền. Thế nhưng tôi bỏ ngoài tai lời khuyên của vợ. Bây giờ không nhân lúc còn trẻ khỏe mà làm lụng tích lũy vốn liếng, sau này đứng tuổi làm sao còn cố gắng được nữa.

Dạo gần đây tôi thường xuyên phải làm việc khuya, có hôm đến tận 2,3h sáng mới lên giường đi ngủ để rồi 6h sáng lại tiếp tục dậy đi làm. Nhờ đó mà thu nhập của tôi tăng lên nhưng sức khỏe thì bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì thời gian ngủ quá ít.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa vợ tôi là một người phụ nữ khá xinh đẹp, khéo léo. Nếu ở mãi với một gã chồng nghèo, sợ rằng cô ấy sẽ cảm thấy chán nản và bất mãn. Thậm chí khả năng tôi bị cướp mất vợ hoàn toàn có thể xảy ra là đằng khác. Tôi phải nhanh chóng dồn đủ tiền mua được nhà, sau đó vợ chồng sinh đứa con ràng buộc, có như vậy thì tôi mới có thể yên tâm được.

Nửa tháng nay, cứ 11h đêm là vợ tôi lại mang vào phòng làm việc cho tôi một cốc sữa nóng. Sự chăm sóc của cô ấy khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và cảm động. Thế nhưng từ khi uống sữa vợ pha thì tôi cũng phát hiện một hiện tượng lạ. Đó là tôi phải đi ngủ từ sớm vì không thể gắng gượng để thức làm việc được nữa. Thường uống sữa xong một lúc là tôi đã díp hết cả mắt lại và buộc lòng phải đi ngủ.

Nhờ đó thời gian ngủ mỗi đêm của tôi tăng lên, sức khỏe cũng cải thiện đáng kể. Thế nhưng âu sầu một nỗi là thu nhập của tôi lại giảm bớt vì tôi không có nhiều thời gian làm thêm nữa.

Đáng nói là tôi buồn ngủ nhiều hơn kể từ khi uống sữa vợ pha, cho dù tôi có uống cả cốc cà phê to tướng đi chăng nữa. Rõ ràng cốc sữa của vợ có vấn đề. Vợ tôi cố tình chuốc cho tôi ngủ say, phải chăng có điều khuất tất muốn giấu giếm chồng?

Nỗi nghi ngờ trong lòng ngày một lớn, tôi quyết định theo dõi hành động của vợ để khám phá tường tận nguồn cơn phía sau. Nấp ngoài cửa phòng bếp, tôi nhìn rõ mồn một trong quá trình pha sữa cho chồng thì vợ tôi đã bỏ thêm một viên thuốc lạ. Không còn nghi ngờ gì nữa chính viên thuốc ấy đã khiến tôi ngủ say hơn bình thường. Dạo này tôi xao nhãng không có nhiều thời gian quan tâm đến vợ, chẳng lẽ vì thế mà cô ấy đã thay lòng đổi dạ ư?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi tức giận vô cùng, lập tức lao đến chất vấn vợ. Cô ấy bị bắt quả tang tại trận thì không còn lời nào để chối cãi nữa. Để rồi sau khi vợ trình bày lý do thật sự thì tôi chỉ còn biết đỏ hoe mắt muốn khóc vì quá cảm động. Hóa ra vợ tôi thấy chồng thức khuya làm việc quá mệt mỏi nên đã nghĩ ra cách bỏ thuốc an thần vào sữa cho tôi uống. Nhờ đó mà tôi buồn ngủ không thể làm việc tiếp được nữa.

“Chẳng lẽ em không muốn anh kiếm được nhiều tiền hay sao? Em muốn sống với một gã chồng nghèo à?”, tôi hỏi vợ như vậy. Cô ấy lắc đầu bảo rằng cô ấy yêu tôi thì dù giàu hay nghèo cô ấy vẫn yêu, chỉ cần tôi đối xử một lòng với vợ là được. Cô ấy không muốn tôi vì kiếm tiền mà bỏ quên bản thân, lao lực quá mức. Chỉ mong tôi có thể sống khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc bên vợ con là cô ấy mãn nguyện rồi.

Tôi dặn vợ đừng làm như vậy nữa, uống nhiều thuốc an thần không tốt cho sức khỏe. Vợ tôi nghe thế thì sợ hãi, rối rít xin lỗi. Tôi cười xòa ôm chặt rồi vợ vào lòng mà cảm động không xiết. Quả thực quyết định cưới cô ấy là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong đời tôi. Tôi thật sự tốt số mới sở hữu được một cô vợ thật lòng thương yêu chồng, không quá đặt nặng vật chất như thế.