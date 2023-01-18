Trời đất! Tôi không tin vào những gì mình đang thấy và nghe được từ vợ.

Chúng tôi vừa cưới nhau được một khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi yêu nhau được gần 11 tháng mới kết hôn nên mọi thứ dường như đều đã nắm rõ về nhau. Nhưng điều tôi không ngờ là ngay đêm tân hôn vợ đã cho tôi một bất ngờ “méo mặt”. Chẳng là trước khi cưới thì mẹ tôi đi xem thày phán phải cưới 2 lần thì mới được. Thế nên đám cưới của chúng tôi tốn khá nhiều thời gian và quy trình. Đầu tiên là lễ ăn hỏi rồi đón dâu về, sau đó cô dâu sẽ lén bỏ trốn về nhà mẹ đẻ. Vì hai nhà cùng một thôn nên ngày hôm sau thì nhà gái tổ chức lễ cưới, ăn cỗ trước. Ngày thứ ba nhà tôi mới đến đón dâu lần nữa và tổ chức tiệc ở nhà trai.

Đám cưới diễn ra mấy ngày với nhiều thủ tục nên cả hai bên gia đình và vợ chồng tôi đều khá mệt mỏi. Tôi thì bận bịu tiếp khách, rượu chè mời bạn bè. Vợ tôi thì bận dậy sớm trang điểm, rồi tiếp bạn, khi về nhà chồng thì phải dọn dẹp cỗ bàn nên cả hai đều rất mệt. Nói thật là đêm tân hôn mà chúng tôi không còn đủ sức để làm chuyện “động phòng”. Cả hai vợ chồng mệt nên ôm nhau ngủ ngon lành. Nhưng điều bất ngờ là khi tôi đang ngủ say thì vợ tôi giật mình ngồi bật dậy. Tôi cũng mở mắt bật đèn, chưa kịp hỏi gì thì tôi thấy chỗ mình nằm ướt sũng, nhìn lên vợ thì thấy quần cô ấy cũng ướt luôn. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì vợ tôi xấu hổ nói: “em bị tè dầm rồi anh ơi!”

Ảnh minh họa: Internet Trời đất! Tôi không tin vào những gì mình đang thấy và nghe được từ vợ. Từ trước tới giờ tôi chỉ thấy trẻ con tè dầm chứ người lớn thì chưa thấy bao giờ. Tôi hỏi vợ: “Em có hay bị thế này không?” thì nhận được câu trả lời là “thỉnh thoảng ạ”. Sau đó vợ tôi đi tắm và thay đồ, vợ chồng lại phải thay ga trải giường và lót một khăn bông và giấy bóng vào chỗ ướt để ngủ tạm. Sáng ra, mẹ tôi thấy vợ tôi giặt, phơi ga thì lại nghĩ đến chuyện lần đầu của con dâu nên mừng lắm, bà có biết đâu con dâu gặp nỗi niềm oái oăm. Lúc đầu thì tôi cũng hơi hoảng về bệnh của vợ nhưng bình tĩnh lại tôi thấy tội cô ấy nhiều hơn. Nhất là cách cô ấy xấu hổ và tự ti khi nói về chứng bệnh đó của mình. Cô ấy kể là mỗi lần em mệt mỏi thì đều bị như vậy. Tôi cũng nghĩ do mấy hôm nay tổ chức tiệc cưới cô ấy mệt quá nên thế. Lúc yêu nhau chúng tôi cũng đã đi du lịch và qua đêm với nhau thì không thấy có chuyện gì. Điều tôi đang lo lắng là cô ấy đã đi khám và bác sỹ kết luận mọi thứ đều bình thường. Không biết nếu tình trạng này kéo dài thì sau này sẽ phải nói với gia đình tôi thế nào để mọi người không thắc mắc khi thấy con dâu giặt chăn ga liên tục đây? Tôi lo chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến vợ tôi, cô ấy chắc chắn sẽ rất xấu hổ nếu mọi người biết chuyện đó. Dù không thoải mái nhưng tôi cũng chỉ dám trêu vợ “đừng để chồng trôi ra sông là được”.

Tới nhà vợ cũ thăm con gái, vô tình làm rơi đồ xuống đất, tôi 'hóa đá' khi thấy một thứ trong phòng ngủ Tôi ngoại tình, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nhiều người vẫn nói "sai thì sửa", rằng "quay đầu lại là bờ". Nhưng không phải ai cũng may mắn có cơ hội để sửa sai, để quay đầu trở lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hung-huc-chuan-bi-cho-mot-dem-tan-hon-nong-chay-toi-hot-hoang-khi-phat-hien-ra-benh-oai-oam-cua-vo-547373.html