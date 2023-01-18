Hừng hực chuẩn bị cho một đêm tân hôn 'nồng cháy', tôi hốt hoảng khi phát hiện ra 'bệnh oái oăm' của vợ

Tâm sự 18/01/2023 04:30

Trời đất! Tôi không tin vào những gì mình đang thấy và nghe được từ vợ.

Chúng tôi vừa cưới nhau được một khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi yêu nhau được gần 11 tháng mới kết hôn nên mọi thứ dường như đều đã nắm rõ về nhau. Nhưng điều tôi không ngờ là ngay đêm tân hôn vợ đã cho tôi một bất ngờ “méo mặt”.

Chẳng là trước khi cưới thì mẹ tôi đi xem thày phán phải cưới 2 lần thì mới được. Thế nên đám cưới của chúng tôi tốn khá nhiều thời gian và quy trình. Đầu tiên là lễ ăn hỏi rồi đón dâu về, sau đó cô dâu sẽ lén bỏ trốn về nhà mẹ đẻ. Vì hai nhà cùng một thôn nên ngày hôm sau thì nhà gái tổ chức lễ cưới, ăn cỗ trước. Ngày thứ ba nhà tôi mới đến đón dâu lần nữa và tổ chức tiệc ở nhà trai.

Đám cưới diễn ra mấy ngày với nhiều thủ tục nên cả hai bên gia đình và vợ chồng tôi đều khá mệt mỏi. Tôi thì bận bịu tiếp khách, rượu chè mời bạn bè. Vợ tôi thì bận dậy sớm trang điểm, rồi tiếp bạn, khi về nhà chồng thì phải dọn dẹp cỗ bàn nên cả hai đều rất mệt. Nói thật là đêm tân hôn mà chúng tôi không còn đủ sức để làm chuyện “động phòng”. Cả hai vợ chồng mệt nên ôm nhau ngủ ngon lành.

Nhưng điều bất ngờ là khi tôi đang ngủ say thì vợ tôi giật mình ngồi bật dậy. Tôi cũng mở mắt bật đèn, chưa kịp hỏi gì thì tôi thấy chỗ mình nằm ướt sũng, nhìn lên vợ thì thấy quần cô ấy cũng ướt luôn. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì vợ tôi xấu hổ nói: “em bị tè dầm rồi anh ơi!”

Hừng hực chuẩn bị cho một đêm tân hôn 'nồng cháy', tôi hốt hoảng khi phát hiện ra 'bệnh oái oăm' của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trời đất! Tôi không tin vào những gì mình đang thấy và nghe được từ vợ. Từ trước tới giờ tôi chỉ thấy trẻ con tè dầm chứ người lớn thì chưa thấy bao giờ. Tôi hỏi vợ: “Em có hay bị thế này không?” thì nhận được câu trả lời là “thỉnh thoảng ạ”. Sau đó vợ tôi đi tắm và thay đồ, vợ chồng lại phải thay ga trải giường và lót một khăn bông và giấy bóng vào chỗ ướt để ngủ tạm.

 

Sáng ra, mẹ tôi thấy vợ tôi giặt, phơi ga thì lại nghĩ đến chuyện lần đầu của con dâu nên mừng lắm, bà có biết đâu con dâu gặp nỗi niềm oái oăm. Lúc đầu thì tôi cũng hơi hoảng về bệnh của vợ nhưng bình tĩnh lại tôi thấy tội cô ấy nhiều hơn. Nhất là cách cô ấy xấu hổ và tự ti khi nói về chứng bệnh đó của mình. Cô ấy kể là mỗi lần em mệt mỏi thì đều bị như vậy. Tôi cũng nghĩ do mấy hôm nay tổ chức tiệc cưới cô ấy mệt quá nên thế. Lúc yêu nhau chúng tôi cũng đã đi du lịch và qua đêm với nhau thì không thấy có chuyện gì.

Điều tôi đang lo lắng là cô ấy đã đi khám và bác sỹ kết luận mọi thứ đều bình thường. Không biết nếu tình trạng này kéo dài thì sau này sẽ phải nói với gia đình tôi thế nào để mọi người không thắc mắc khi thấy con dâu giặt chăn ga liên tục đây? Tôi lo chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến vợ tôi, cô ấy chắc chắn sẽ rất xấu hổ nếu mọi người biết chuyện đó. Dù không thoải mái nhưng tôi cũng chỉ dám trêu vợ “đừng để chồng trôi ra sông là được”.

Tới nhà vợ cũ thăm con gái, vô tình làm rơi đồ xuống đất, tôi 'hóa đá' khi thấy một thứ trong phòng ngủ

Tới nhà vợ cũ thăm con gái, vô tình làm rơi đồ xuống đất, tôi 'hóa đá' khi thấy một thứ trong phòng ngủ

Tôi ngoại tình, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nhiều người vẫn nói "sai thì sửa", rằng "quay đầu lại là bờ". Nhưng không phải ai cũng may mắn có cơ hội để sửa sai, để quay đầu trở lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 37 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 56 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả