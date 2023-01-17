Cưới được chồng đẹp trai hút hồn, động phòng vào đêm tân hôn, tôi hối hận, van xin anh ấy vì điều này

Tâm sự 17/01/2023 05:50

Tôi khóc lóc, van xin anh tha cho tôi, đừng hành hạ tôi theo kiểu này nữa. Tân hôn như thể tra tấn, chứ sung sướng nỗi gì.

Hương - một cô gái xinh đẹp, có học thức mới kết hôn. Sau đêm tân hôn, Hương gặp những người bạn đã kết hôn trước đó để "trách móc". Lấy chồng chuyện chăn gối sướng thế mà ai cũng kín tiếng không nói cho cô biết từ trước. Nếu biết sướng như vậy, Hương đã cưới chồng từ lâu rồi, cưới ở độ tuổi đôi mươi, chứ không phải để bây giờ cận kề 30 mới có chồng. 

Tôi yêu anh, chồng tôi bây giờ là một tình yêu đầu đời, rất đẹp. Anh đẹp trai, to cao tính tình điềm đạm, lại con nhà gia giáo có công ăn việc làm, thu nhập tốt. Yêu anh, tôi nhận ra ở anh sự miễn chê ở mọi phương diện. Chúng tôi rất tôn trọng nhau, giữ gìn cho nhau nên không đi quá giới hạn. Cho đến lễ cưới, tôi vẫn bảo toàn trọn vẹn được "ngàn vàng", cái quý giá nhất của đời con gái. Chính vì thế tôi càng hồi hộp, run rẩy đón đợi giờ phút thiêng liêng của đêm tân hôn.

Cưới được chồng đẹp trai hút hồn, động phòng vào đêm tân hôn, tôi hối hận, van xin anh ấy vì điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhưng đêm tân hôn của tôi lại diễn ra thật khủng khiếp. Anh lao vào tôi như con mãnh thú vồ mồi. Tôi khóc lóc, van xin anh tha cho tôi, đừng hành hạ tôi theo kiểu này nữa. Tân hôn như thể tra tấn, chứ sung sướng nỗi gì. Nếu đi quá giới hạn từ trước thì tôi đã không có cuộc hôn nhân này. Tôi tự trách mình đã không "ăn cơm trước kẻng".

Chồng tôi được hướng dẫn thực hiện những liệu pháp để kiềm chế hành vi thô bạo. Được hướng dẫn tránh dùng rượu, bia, chất kích thích và tập thể dục thể thao đều đặn, ổn định tâm sinh lý. Tôi cũng được hướng dẫn cách thích ứng và đảm bảo cho tình dục an toàn. Chúng tôi đã tập kiên nhẫn để tìm lại cảm giác hòa hợp chuyện chăn gối, song mọi thứ dường như không mấy cải thiện. Chồng tôi, dù vẫn quan tâm đến vợ, nhưng anh vẫn thường xuyên rượu bia, ngay cả khi không rượu bia anh vẫn bộc lộ sự thô bạo của mình trên giường. Điều này khiến tôi sợ hãi, né tránh. Chồng tôi ban đầu còn chút do dự, nhưng không được đáp ứng đã vùng vằng, giận dỗi, thậm chí tuyên bố nếu không ngoan ngoãn trên giường, anh sẽ tìm cô gái khác để thỏa mãn.

Bây giờ, tôi không biết phải khuyên anh thế nào. Tôi cảm giác đau đớn, hờn tủi vì thân xác không được tôn trọng. Tôi sợ anh, sợ những lần thô bạo. Hôn nhân đứng trước bờ vực của đổ vỡ, tôi phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình?

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Về nhà, em ngay lập tức gọi điện cho chồng bằng facetime, anh ấy không nghe máy mà tắt đi nhắn lại là đang đi ăn với đối tác.

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