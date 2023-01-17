Rạo rực lần đầu hẹn hò với gái lạ quen trên mạng ở khách sạn, ủ sẵn âm mưu, tôi chết sững khi giáp mặt

Tâm sự 17/01/2023 07:57

Song tôi không muốn vướng bận con cái mà muốn kéo dài cuộc sống son rỗi để hưởng thụ sung sướng càng nhiều càng tốt. Tôi buộc Lan phải thực hiện kế hoạch và lần lữa, hứa hẹn mỗi khi ba, má đôi bên nhắc nhở.

Trong một lần dạo chơi trên mạng tôi kết thân được với cô gái mà theo cô tự giới thiệu mới 19 tuổi, là sinh viên năm thứ hai đang ở trọ trong phố. Nhìn cô gái trẻ, xinh như mộng lại có học thức tôi mê lắm, vậy là tôi bước vào cuộc sống ảo, hẹn hò, tâm sự với cô ấy không muốn rời… Đưa Lan về giới thiệu với ba má và 2 cô em gái chưa có người yêu tôi run lắm, chỉ sợ Lan còn trẻ, không khéo léo khó chiếm được cảm tình của gia đình tôi thì chuyện nhân duyên của tôi và Lan sẽ gặp trắc trở. Vậy nhưng thật may ngay từ lần ra mắt đầu tiên Lan của tôi đã khiến không những 2 cô em được tiếng là xét nét mê tít mà ba, má tôi cũng dành cho em sự hài lòng.

Lan 20 tuổi, là gái thành phố chính hiệu, em mở một quầy bán hoa tươi tại nhà của ba, má và đây cũng là nơi tôi quen em khi tôi ghé quầy mua hoa tặng sinh nhật em gái út của tôi. Hoa vừa tươi vừa đẹp, người bán vừa duyên dáng, vừa tâm lí nhiệt tình tư vấn khiến tôi thật sự hài lòng. Thế là chỉ 2 lần gặp em, tôi và em đã như duyên trời se trước. Tôi hơn Lan 6 tuổi, nên chẳng có trở ngại nào khi tôi nhận được sự đồng tình của Lan mà không ngỏ lời cùng ba, má để đưa em về nhà sau 2 năm chúng tôi tìm hiểu nhau.

Vợ chồng trẻ, ba, má đôi bên lại có điều kiện nên trước khi tổ chức đám cưới chúng tôi đã có một căn hộ rộng rãi nằm trên con đường khá rộng đông khách lại qua để Lan mở quầy tiếp tại nhà, tiếp tục công việc bán hoa tươi của em như trước. Tôi là nhân viên Maketting của một công ty tư nhân, lương cũng đủ chi dùng bản thân nên thu nhập từ quầy hoa tươi Lan quản lí hết.

Lan trẻ trung, xinh đẹp lại khéo chiều khách và rất có gu thẩm mĩ về hoa nên quầy hàng của em đã mở cửa là có khách. Sau một năm hạnh phúc bên nhau, ba, má của tôi và Lan đều có ý mong sớm lên chức ông bà nội, ngoại.

 

Rạo rực lần đầu hẹn hò với gái lạ quen trên mạng ở khách sạn, ủ sẵn âm mưu, tôi chết sững khi giáp mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Song tôi không muốn vướng bận con cái mà muốn kéo dài cuộc sống son rỗi để hưởng thụ sung sướng càng nhiều càng tốt. Tôi buộc Lan phải thực hiện kế hoạch và lần lữa, hứa hẹn mỗi khi ba, má đôi bên nhắc nhở. Không có gì vướng bận tôi bắt đầu tìm thú vui kết bạn bên ngoài, tôi biết Lan vẫn lên mạng chát chít buôn “dưa lê” với bạn và Lan cũng chẳng lạ gì khi tôi về đến nhà ăn cơm xong là cắm mặt vào máy tính để giải khuây cùng thú vui của tôi.

Trong một lần dạo chơi trên mạng tôi kết thân được với cô gái mà theo cô tự giới thiệu mới 19 tuổi, là sinh viên năm thứ hai đang ở trọ trong phố. Nhìn cô gái trẻ, xinh như mộng lại có học thức tôi mê lắm, vậy là tôi bước vào cuộc sống ảo, hẹn hò, tâm sự với cô ấy không muốn rời… Cô sinh viên 19 tuổi biết cách moi những đồng tiền trong tài khoản của tôi để làm đầy thu nhập của cô qua những lời hứa hẹn đường mật sẽ cho tôi hưởng trái cấm nếu tôi thật lòng yêu cô. 

Sau nửa năm tình nồng trong ảo mộng, chúng tôi quyết dịnh đi đến “chung kết” gặp nhau tại một khách sạn sang trọng cách xa thành phố cho an toàn. Háo hức, tôi bắt xe taxi đến chờ nhân tình 19 tuổi để được hưởng niềm vui “trái cấm" mới lạ ngoài vợ… Tôi muốn đứng tim vì trước mặt tôi là Lan, em mặc đúng bộ váy mà cô gái 19 tuổi hẹn sẽ ra mắt tôi. Chưa kịp phải làm gì để thoát ra khỏi cảnh trớ trêu thì Lan đã nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một lá đơn li hôn cùng một phong bì mà theo em đó là tất cả số tiền tôi đã chuyển khoản cho cô gái 19 tuổi là em đóng giả bấy lâu nay.

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