Hơn nửa năm chồng xa lánh vợ trong chuyện ân ái, tôi thuê thám tử theo dõi và nhận ngay cái kết đắng

Tâm sự 03/12/2022 05:55

Tôi không muốn nghi ngờ chồng, anh đã vất vả ở ngoài vì gia đình nhiều rồi. Nếu tôi còn không tin tưởng, nghi ngờ chồng nữa thì anh cố gắng để làm gì. Nhưng thực sự trong lòng tôi rất hoang mang. Đến cả nửa năm nay rồi vợ chồng tôi không gần gũi.

6 năm bên nhau vợ chồng tôi đã trải qua rất nhiều biến cố lớn. Ban đầu là quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt, hai bên thông gia cũng mâu thuẫn, không ưa nhau. Chúng tôi đã phải dọn ra ngoài thuê nhà sống. Tôi lại sinh con năm một, 2 vợ chồng trẻ, nhà ở phải đi thuê, 2 con nhỏ chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ những năm tháng vất vả đó mà vợ chồng tôi càng muốn cố gắng vươn lên. Tôi nhớ khi đó chồng tôi rất vất vả, anh đi làm từ sáng có khi đến tối khuya mới về. Nhưng anh luôn nói mẹ con tôi là động lực để anh phấn đấu, ở ngoài mệt mỏi bao nhiêu về nhà nhìn thấy 3 mẹ con là anh khỏe ngay, mai lại có sức để tiếp tục.

Những khó khăn cũng qua đi, khi con tôi lớn hơn, tôi có thể ra ngoài làm để phụ thêm gia đình. Trời thương, công việc của 2 vợ chồng càng ngày càng khá. Thăng tiến trong công việc, thu nhập cao, cố dành tiền chúng tôi cũng đã mua được nhà chung cư. Quan hệ hai bên nội ngoại cũng khá hơn, giờ mẹ chồng cũng không còn khắt khe với tôi nữa.

Hơn nửa năm chồng xa lánh vợ trong chuyện ân ái, tôi thuê thám tử theo dõi và nhận ngay cái kết đắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tưởng rằng mọi khó khăn đã qua nhưng gần đây chồng tôi cư xử rất lạ, nhất là trong mối quan hệ với vợ. Tôi không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào chồng lạnh nhạt dần với mình, mỗi ngày tôi lại thấy anh xa cách mình hơn. Anh không còn cử chỉ thân mật với vợ nữa. Về nhà anh vẫn quan tâm con cái, nhưng ít về nhà ăn tối hơn, thường có nhiều chuyến công tác xa nhà vài ngày hơn trước.

Tôi không muốn nghi ngờ chồng, anh đã vất vả ở ngoài vì gia đình nhiều rồi. Nếu tôi còn không tin tưởng, nghi ngờ chồng nữa thì anh cố gắng để làm gì. Tôi luôn nói với mình như thế để trấn an. Nhưng thực sự trong lòng tôi rất hoang mang. Đến cả nửa năm nay rồi vợ chồng tôi không gần gũi.

Lúc đầu là anh kêu mệt, anh kêu khó ngủ, anh tự lấy 1 cái chăn riêng ra đắp không cho tôi đắp cùng nữa. Anh nói ngủ riêng chăn cho dễ ngủ, chứ tôi ngủ hay quay người làm anh tỉnh giấc. Cũng từ đó anh tránh luôn việc gần vợ. Tôi đã đưa vấn đề này ra nói vài lần nhưng chẳng giải quyết được gì, anh vẫn nói yêu mẹ con tôi nhưng lại không đưa ra được lý do nào chính đáng cho việc làm của mình.

Tôi gác bớt lại công việc, cố gắng về sớm, nấu mấy món chồng tôi thích để anh về nhà ăn nhưng nhiều lần gọi hoài cơm bỏ đó anh cũng không về. Tôi chăm chút hơn bản thân, làm tóc, sắm quần áo đẹp nhưng dường như anh chẳng quan tâm. Tôi có ra ngoài buổi tối, ăn diện đi anh cũng chẳng buồn hỏi xem tôi hẹn hò ai.

Tôi không biết mình phải làm gì nữa? Có lúc tôi nghĩ hay mình thuê thám tử để theo anh xem, hay anh có người tình ở ngoài nên không còn thiết tha vợ ở nhà nữa.

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