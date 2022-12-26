Hớn hở về khoe mình được thăng chức với vợ, tôi 'hóa đá' khi thấy một người phụ nữ ngồi trong

Tâm sự 26/12/2022 15:46

Cái ngày tôi vội về nhà báo tin thăng chức, tưởng vợ sẽ hóa đá khi nghe tin ấy nhưng người bị hóa đá lại chính là tôi.

Nhiều người nói chúng tôi là "trai sắc gái tài", tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi đẹp trai, có nhiều cô gái vây quanh và đương nhiên, họ đều là người giàu có. Chỉ là, tôi đem lòng yêu em, người con gái thông minh lại có cái tâm sáng. Tôi tin, khi ở bên em, tôi sẽ không bao giờ phải mặc cảm. Hơn 2 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định về chung một nhà.

Nhưng hơn 5 năm lấy nhau, dù đã tích cóp mua được căn hộ nhỏ nhưng tôi cứ lẹt đẹt mãi còn vợ tôi lại phất lên nhiều. Phải nói cô ấy có tài kinh doanh, làm đâu trúng đó. Còn tôi cứ động vào là thất bát. Quan trọng, tôi không có đầu óc nhạy bén như vợ, cũng không có nhiều mối quan hệ tốt. So với vợ tôi lép vế và điều này càng làm tôi tự ti.

Ngày đó, nghe bạn bè nói về mối quan hệ vợ chồng tôi, rằng tôi bị vợ dắt mũi, nếu không phất lên thì đàn bà nó khinh khiến tôi lay động. Tôi bắt đầu nghe theo bạn bè đầu tư này nọ, xin vào công ty của một bà sếp hơn tôi chục tuổi. Chị nói sẽ giúp tôi nếu tôi chuyên tâm làm việc cho chị. Ban đầu tôi hơi lo ngại nhưng khi về hỏi ý kiến vợ, cô ấy thản nhiên bảo: "Tùy anh, em tôn trọng quyết định của anh, anh làm tốt là được". 

Vì câu nói thờ ơ cũng không quá quan trọng như vậy, tôi quyết định lao vào đầu tư làm ăn. Và hơn 1 năm, tôi chính thức được thăng tiến. Người phụ nữ ấy giúp đỡ cho tôi nhiều. Đúng hơn, cô ấy đã đem lòng yêu tôi, là một người đàn bà góa. 

Tôi không yêu người phụ nữ đó nên dù có ngoại tình tôi cũng không cảm thấy áy náy với vợ. Thứ tôi muốn chính là khiến cho vợ phải tự hào về mình, khiến cho vợ bớt khinh thường tôi. Khiến cho bạn bè của cô ấy phải có cái nhìn khác về tôi. Hơn 1 năm làm việc ở công ty này, tôi đã có tiền thu nhập ổn định, sắm được xe hơi. Vợ cũng tỏ ra vui mừng cho tôi.

Hớn hở về khoe mình được thăng chức với vợ, tôi 'hóa đá' khi thấy một người phụ nữ ngồi trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cái ngày tôi vội về nhà báo tin thăng chức, tưởng vợ sẽ hóa đá khi nghe tin ấy nhưng người bị hóa đá lại chính là tôi. Vừa bước chân vào nhà, lòng còn đầy hoan hỉ thì tôi điếng nhìn thấy một người trong nhà mình. Không ai khác, người đó chính là chị sếp của tôi. Tôi ú ớ chưa kịp hỏi tại sao chị lại ở nhà mình, sao chị lại biết nhà mình thì vợ tôi đã nhanh nhảu giới thiệu. 

"Anh à, đây là chị bạn thân em. Anh chắc ngạc nhiên lắm nhỉ, chị ấy lại là sếp của anh đó, em thật không ngờ...". Chị nhìn tôi tay bắt mặt mừng, vẻ mặt đầy nham hiểm. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì nhưng tay chân đã run lẩy bẩy. Vợ tôi tiếp lời nói rằng chị ấy đang nói anh mới được thăng chức phải không. Tôi bắt đầu suy sụp.

Hôm đó tôi không nói câu nào, còn vợ đã vội ném cho tôi tờ đơn ly hôn: "Thôi anh ạ, quá đủ rồi, chúng ta kết thúc đi. Bao năm qua em đã nhìn thấy sự nhu nhược của anh. Tưởng anh thế nào không ngờ anh lại đi lên bằng cách này. Anh không hay, đó chỉ là cái bẫy tôi bày ra, vậy mà anh lại nhanh chân bước vào. Vậy thì tôi còn gì để hi vọng ở anh". 

Tôi gục xuống đất, van xin vợ nhưng cô ấy không tha thứ. Thực sự tôi cũng không còn đường nào để đi, không muốn buông bỏ cô ấy, chỉ là tôi quá hèn, quá nhu nhược, quá kém cỏi nên bao năm nay tôi chưa có ngày sống thoải mái. Nhưng cô ấy có hiểu tâm trạng của tôi, vì sao tôi phải sống hèn kém bao năm nay không? Vậy tôi sai ở đâu?

Bỏ vợ không biết sinh con, bất ngờ gặp lại, tôi điếng người khi nhìn thấy thứ này trên tay cô ấy

Bỏ vợ không biết sinh con, bất ngờ gặp lại, tôi điếng người khi nhìn thấy thứ này trên tay cô ấy

Sau kết hôn, dù rất mong ngóng có con bế bồng nhưng không hiểu sao chúng tôi mãi vẫn không có tin vui. Hơn 1 năm sau vợ chồng dắt nhau đi khám hiếm muộn. Hôm ấy không biết bác sĩ nói gì với em mà cô ấy còn rủ tôi lưu trữ tinh trùng nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 13 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 13 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình