Hớn hở về khoe mình được thăng chức với vợ, tôi 'hóa đá' khi thấy một người phụ nữ ngồi trong

Nhưng hơn 5 năm lấy nhau, dù đã tích cóp mua được căn hộ nhỏ nhưng tôi cứ lẹt đẹt mãi còn vợ tôi lại phất lên nhiều. Phải nói cô ấy có tài kinh doanh, làm đâu trúng đó. Còn tôi cứ động vào là thất bát. Quan trọng, tôi không có đầu óc nhạy bén như vợ, cũng không có nhiều mối quan hệ tốt. So với vợ tôi lép vế và điều này càng làm tôi tự ti.

Nhiều người nói chúng tôi là "trai sắc gái tài", tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi đẹp trai, có nhiều cô gái vây quanh và đương nhiên, họ đều là người giàu có. Chỉ là, tôi đem lòng yêu em, người con gái thông minh lại có cái tâm sáng. Tôi tin, khi ở bên em, tôi sẽ không bao giờ phải mặc cảm. Hơn 2 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định về chung một nhà.

Vì câu nói thờ ơ cũng không quá quan trọng như vậy, tôi quyết định lao vào đầu tư làm ăn. Và hơn 1 năm, tôi chính thức được thăng tiến. Người phụ nữ ấy giúp đỡ cho tôi nhiều. Đúng hơn, cô ấy đã đem lòng yêu tôi, là một người đàn bà góa.

Ngày đó, nghe bạn bè nói về mối quan hệ vợ chồng tôi, rằng tôi bị vợ dắt mũi, nếu không phất lên thì đàn bà nó khinh khiến tôi lay động. Tôi bắt đầu nghe theo bạn bè đầu tư này nọ, xin vào công ty của một bà sếp hơn tôi chục tuổi. Chị nói sẽ giúp tôi nếu tôi chuyên tâm làm việc cho chị. Ban đầu tôi hơi lo ngại nhưng khi về hỏi ý kiến vợ, cô ấy thản nhiên bảo: "Tùy anh, em tôn trọng quyết định của anh, anh làm tốt là được".

Tôi không yêu người phụ nữ đó nên dù có ngoại tình tôi cũng không cảm thấy áy náy với vợ. Thứ tôi muốn chính là khiến cho vợ phải tự hào về mình, khiến cho vợ bớt khinh thường tôi. Khiến cho bạn bè của cô ấy phải có cái nhìn khác về tôi. Hơn 1 năm làm việc ở công ty này, tôi đã có tiền thu nhập ổn định, sắm được xe hơi. Vợ cũng tỏ ra vui mừng cho tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Cái ngày tôi vội về nhà báo tin thăng chức, tưởng vợ sẽ hóa đá khi nghe tin ấy nhưng người bị hóa đá lại chính là tôi. Vừa bước chân vào nhà, lòng còn đầy hoan hỉ thì tôi điếng nhìn thấy một người trong nhà mình. Không ai khác, người đó chính là chị sếp của tôi. Tôi ú ớ chưa kịp hỏi tại sao chị lại ở nhà mình, sao chị lại biết nhà mình thì vợ tôi đã nhanh nhảu giới thiệu.

"Anh à, đây là chị bạn thân em. Anh chắc ngạc nhiên lắm nhỉ, chị ấy lại là sếp của anh đó, em thật không ngờ...". Chị nhìn tôi tay bắt mặt mừng, vẻ mặt đầy nham hiểm. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì nhưng tay chân đã run lẩy bẩy. Vợ tôi tiếp lời nói rằng chị ấy đang nói anh mới được thăng chức phải không. Tôi bắt đầu suy sụp.

Hôm đó tôi không nói câu nào, còn vợ đã vội ném cho tôi tờ đơn ly hôn: "Thôi anh ạ, quá đủ rồi, chúng ta kết thúc đi. Bao năm qua em đã nhìn thấy sự nhu nhược của anh. Tưởng anh thế nào không ngờ anh lại đi lên bằng cách này. Anh không hay, đó chỉ là cái bẫy tôi bày ra, vậy mà anh lại nhanh chân bước vào. Vậy thì tôi còn gì để hi vọng ở anh".

Tôi gục xuống đất, van xin vợ nhưng cô ấy không tha thứ. Thực sự tôi cũng không còn đường nào để đi, không muốn buông bỏ cô ấy, chỉ là tôi quá hèn, quá nhu nhược, quá kém cỏi nên bao năm nay tôi chưa có ngày sống thoải mái. Nhưng cô ấy có hiểu tâm trạng của tôi, vì sao tôi phải sống hèn kém bao năm nay không? Vậy tôi sai ở đâu?