Hoảng hồn với cách chăm cháu của bà nội, tôi góp ý liền bị sốc bởi câu nói không thể tưởng tượng được của mẹ chồng

Tâm sự 27/09/2022 02:10

Mình đang đứng trong một câu chuyện khiến trái tim mình như vụn vỡ. Sinh con ra nhưng không được quyền làm mẹ, vì bà nội quyết định tất cả mọi thứ của con.

Mình và anh quen nhau khi đi làm cùng công ty, yêu nhau chưa cưới nhưng mẹ anh luôn giục bọn mình sinh cháu cho bà. Bản thân mình ở thời điểm đó cũng chưa muốn sinh vì tuổi còn trẻ và kinh tế chưa ổn định. Mỗi lần gặp hay nói chuyện mẹ anh đều nhắc đến vấn đề đó làm mình thấy rất khó chịu vì mình chưa phải con dâu của bà mà bà luôn giục mình sinh cháu như vậy có phải vô duyên quá không.

Hoảng hồn với cách chăm cháu của bà nội, tôi góp ý liền bị sốc bởi câu nói không thể tưởng tượng được của mẹ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ anh nói sẽ yêu thương con dâu như con gái vì bản thân bà đã từng làm dâu nên bà hiểu. Bà sống cổ hủ nhưng lại luôn nghĩ rằng mình hiện đại. Bọn mình yêu nhau mùa dịch nên cũng vô tình có bé và chưa cưới được. Đến khi có bé thì bọn mình về sống chung. Sinh con ra mẹ anh luôn nói sẽ cho hai đứa quyết định mọi thứ của con nhưng nói thì nói vậy thôi chứ thực tế nó khác lắm.

- Mình muốn đặt tên A nhưng bà nói bà muốn đặt tên B.

- Mình muốn nuôi con theo kiểu đơn giản, mẹ anh lại bảo nuôi theo kiểu của bà ngày xưa.

- Mình muốn rèn con tự ngủ nhưng mẹ anh lúc nào cũng bế ru hát hò rung lắc.

- Mình muốn cho con ăn dặm nhưng mẹ anh thì muốn nhá cơm rồi đút vào mồm cháu.

- Mình muốn cho con tự chơi để tự lập dần từ nhỏ nhưng mẹ anh thì luôn muốn bế bồng ôm ấp hôn hít.

- Đến khi đi học mình muốn cho con học trường tư và chọn trường tốt cho con nhưng mẹ anh muốn cho học trường công gần nhà để bà đi đón.

Những lần bà chơi với cháu. Không bao giờ nhắc đến mẹ của nó mà chỉ luôn nói về bố, cô, chú, ông bà nội và không hề nhắc gì đến mình. Như thể mẹ nó không tồn tại vậy. Điều này đôi lúc khiến mình rất tủi thân.

Tất cả mọi thứ mẹ anh luôn nói cho hai vợ chồng quyết định nhưng nếu bọn mình quyết mà không đúng ý thì bà sẽ giận dỗi rồi khóc để bọn mình phải nghe theo. Chưa cưới nhưng cứ giục mình sinh cháu cho bà, sinh cháu cho bà rồi thì khi mình làm gì sai không vừa ý bà, bà lại xui con trai bà bỏ vợ. Chỉ bấy nhiêu đây cũng khiến mình rất ấm ức, tủi thân cho phận làm dâu và mẹ bỉm sữa của chính mình.

Hoảng hồn với cách chăm cháu của bà nội, tôi góp ý liền bị sốc bởi câu nói không thể tưởng tượng được của mẹ chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mình có nói với anh về mọi việc, anh có nói lại với mẹ nhưng cũng sợ mẹ buồn nên chẳng dám làm to chuyện. Vợ chồng mình muốn ở riêng nhưng ông bà không cho vì nói bọn mình còn trẻ và muốn sống với cháu.

Mình đã thấy nhiều câu chuyện vợ chồng ly hôn vì mẹ chồng, vì em chồng. Có khi nào mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy không? Đây mới chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống mẹ chồng nàng dâu của mình, những câu chuyện bên lề khác gộp lại hàng ngày cũng khiến mình càng ngày càng mệt mỏi. Mình tự hỏi không biết mình nên làm như thế nào trong những hoàn cảnh này.

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