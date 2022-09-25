Kết hôn 3 năm nhưng anh gấp rút đòi ly hôn trong 3 ngày chỉ vì một "nhân tình bóng tối" anh si mê say đắm

Tâm sự 25/09/2022 23:55

Kết hôn 3 năm chỉ trong vòng 3 ngày anh đột ngột nói li hôn.

Anh và mình đến với nhau từ khi học xong đại học, chia tay 2 lần quay lại 3 lần rồi tiến tới hôn nhân chỉ vỏn vẹn 1 năm rưỡi. Anh bảo anh yêu mình rất nhiều, anh muốn cưới mình về chung một nhà.

Mình cưới anh xong là chuỗi ngày tối đợi anh đi cà phê về, sinh con xong ở cữ nhà anh thì tối cũng đợi anh đi cà phê, đi nhậu về. Anh đi đến nỗi mình nghĩ liệu hai tụi mình sẽ nói gì về nhau đây. Đến lúc bố mẹ mình quyết định ly hôn cũng là lúc anh nói muốn ly hôn mình vì mình lười, mình mất dạy trong tư tưởng vì không nghe lời anh, mình sau này sẽ hỗn với cha mẹ anh và vì mình không thể làm hết việc nhà, chăm con và đi làm.

Hôm nay mình xách vali đi sang nhà mới mình đã khóc rất nhiều. Gọi cho con thì thấy anh gỡ ảnh cưới ra rồi. Anh nói anh không cần mình nữa không yêu mình nữa vì mình làm anh thất vọng. Vậy ai cho mình hy vọng đây?

Kết hôn 3 năm nhưng anh gấp rút đòi ly hôn trong 3 ngày chỉ vì một 'nhân tình bóng tối' anh si mê say đắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuỗi ngày bơ vơ ở nhà chồng, chịu áp lực từ nhà chồng vì mỗi lần chồng sai hay mình sai, cha chồng đều đem mình ra nói. Mình làm mọi thứ nhưng cả anh và cha mẹ vẫn thấy chưa đủ. Mình stress mình uống thuốc mỗi cuối tuần anh không một lời hỏi han. Anh không một lần muốn dắt mẹ con mình đi gặp bạn bè. Và anh không còn muốn nắm tay mình nữa.

Là người phụ nữ mình đã sống cho anh cho con cho gia đình anh đến vậy, đổi lại là anh muốn li hôn cho nhanh cho lẹ vì tự do vì đam mê mô tô. Anh còn chê vì bố mẹ mình tan vỡ khiến anh thấy muối mặt. Họ không có kinh tế khiến anh thấy gánh nặng. Lúc mình tuyệt vọng chỉ có 1 mình mình chịu đựng rồi nhận sự bỏ rơi.

Kết hôn 3 năm nhưng anh gấp rút đòi ly hôn trong 3 ngày chỉ vì một 'nhân tình bóng tối' anh si mê say đắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ra ngoài sống một mình với con gái thật sự rất bơ vơ. Nhưng mình phải vì con mà sống và vì tuổi trẻ. Chỉ mới 26 thôi. Vậy nên mình cho phép mình sửa sai: hãy yêu mình trước, thương mình trước thì người khác sẽ yêu mình nhiều hơn, và mình sẽ yêu con gấp nhiều lần khi chưa li hôn. Single mom không sao cả. Mình có công việc tốt có điều kiện thuê nhà và có thời gian vì con mà sống. Bây giờ con là tất cả của mình. Người không vì mình, mình vì người khác xứng đáng hơn.

Gái “quá lứa” bị bỏ lại vì đàn ông lớn tuổi muốn chinh phục… “cỏ non”

Gái “quá lứa” bị bỏ lại vì đàn ông lớn tuổi muốn chinh phục… “cỏ non”

Trong khi phụ nữ càng lớn tuổi càng không coi trọng việc phải lấy người hơn tuổi mình thì đàn ông càng trưởng thành lại càng thích các cô gái trẻ hơn.

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