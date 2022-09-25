Sự đổ vỡ trong hôn nhân, mối quan hệ yêu đương rạn nứt chính là hậu quả ngoại tình nghiêm trọng nhất. Liệu bạn có sẵn sàng đánh đổi chỉ vì vài tình cảm bên lề? Do đó, hãy luôn cẩn trọng và cân nhắc thật kỹ trong nhiều sự lựa chọn đưa ra để không phải hối hận bạn nhé.

Một trong những dấu hiệu ngoại tình sẽ đè nặng lên vai của nhiều đứa trẻ – Những người xứng đáng nhận được nhiều yêu thương hơn cả. Chúng dễ đối mặt với những mất mát, khó khăn của việc thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Đừng vì những cảm xúc nhất thời, sai lầm của người lớn mà bắt con trẻ phải chịu nhiều tổn thương.

Rõ ràng cái giá của ngoại tình chính là những ánh mắt, những lời dèm pha từ chính những người xung quanh. Đây là hành động không đúng đắn và bị xã hội lên án gắt gay. Chưa kể bạn cũng sẽ khó có thể tìm kiếm một người bạn đời mới khi đã gắn với danh xưng phản bội ngoại tình.

Mất hết danh dự nhân phẩm

Ảnh minh họa: Internet

Những kẻ phản bội sớm hay muộn cũng sẽ nhận lấy quả báo của việc ngoại tình. Đầu tiên là danh dự, nhân phẩm bị huỷ hoại. Một kẻ ngoại tình sẽ luôn bị người khác xem là không trách nhiệm, không chung thuỷ, luôn bị xã hội khinh miệt. Người tự tay phá huỷ gia đình mình, làm bạn đời đau khổ, mang đến nỗi bất hạnh cho con cái sẽ không bao giờ được xã hội coi trọng.

Đối với chúng ta, gia đình chính là lòng tự trọng, là danh dự, sĩ diện của mỗi người. Do đó, khi có ai đó tự phá vỡ chính hạnh phúc gia đình, hôn nhân, đồng nghĩa với việc tự phá huỷ hết những tự tôn của bản thân. Thậm chí người thân, bạn bè xung quanh có thể sẽ buông lời đàm tiếu, trách móc và đó là cái giá của việc ngoại tình gây ra.

Nỗi trống vắng về sau

Vậy nên ngoại tình thì vui lúc ấy đấy, mà trống hoác lúc về sau. Thương tổn nhiều khi không phải nơi tim lúc ấy mà là cả cõi lòng mai sau, là tương lai của cuộc hôn nhân ấy sẽ mãi mãi có một góc xám, tím tái, u buồn.

Thời gian khó xoa dịu vết thương lòng

Ảnh minh họa: Internet

Để tha thứ thì cần thời gian và dễ kiếm được nơi người phụ nữ. Nhưng để quên đi thì thật khó! Thời gian đôi khi chỉ khiến vết thương thành sẹo lồi vĩnh viễn mà chẳng thẩm mỹ nào tẩy nổi! Bởi người ta chỉ làm được nếu nó là vết sẹo trên da. Chẳng ai làm nổi khi vết sẹo ấy nằm trong tâm tưởng. Ngôi đền hết thiêng thì ngôi đền chỉ còn là một chỗ trú mưa nép gió cho những người cơ nhỡ. Phải, những người cơ nhỡ trong hôn nhân của chính mình! Là người vợ vô gia cư trong cuộc hôn nhân. Là người chồng vô gia cư trong chính ngôi nhà của mình!

Mât đi ý trung nhân mãi mãi

Đàn ông, đi khắp bốn phương, sa ngã trăm lần đến cuối cùng bao giờ cũng nhận ra được không ai như vợ mình, dẫu chồng có lỗi lầm vẫn mở rộng vòng tay cho chồng cơ hội quay về. Đàn bà khi đi ngoại tình thì đâu biết được rằng suốt cả cuộc đời còn lại sẽ chẳng bao giờ có một phút bình yên. Ngoại tình như một vết nhơ khiến người ta ăn năn cả cuộc đời, ngoại tình là rào cản để người ta không dám đưa tay đón nhận hạnh phúc. Một khi đã dấn thân vào con đường ngoại tình thì đường về nhà mới xa vời vợi.

Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hay đàn bà, đã ngoại tình thì một đời day dứt. Cái giá của sự phản bội đắt đến đau đớn nát tan. Lúc chưa dấn thân ai lại chẳng nghĩ thì thôi chỉ một lần, nhưng dẫu chỉ có một lần thì cũng phải trả giá suốt cả cuộc đời.