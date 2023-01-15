Tôi với anh Đạt- người yêu tôi bây giờ quen nhau hơn 1 năm trước. Anh hiện đang mở một văn phòng luật. Anh khá tài giỏi, tự lập. Ngoài 30 tuổi, anh đã tự mình mua nhà và xe ở Hà Nội. Đồng nghiệp của anh cũng khen anh là người giỏi giang, tham vọng. Tuy nhiên, đó chỉ là những gì anh thể hiện ra bên ngoài. Yêu nhau được nửa năm, tôi mới biết anh đã có con riêng với bạn gái cũ. Một lần, tôi đến nhà anh chơi thì gặp chị Huệ- bạn gái cũ của anh đến nhà nói chuyện. Chị ấy nói rằng 6 tháng gần đây anh không gửi tiền cấp dưỡng cho mẹ con chị. Lúc đó, tôi mới biết chuyện.

Sau một hồi quanh co, chối cãi, phủ nhận, cuối cùng anh cũng phải thừa nhận chuyện này. Lúc đầu khi biết chuyện, tôi sốc lắm, cũng đã tính đến chuyện chia tay. Tôi biết, việc bạn trai có con riêng là chuyện chẳng hay ho gì. Chuyện này còn ảnh hưởng đến tương lai của chúng tôi nếu cả hai bàn tính đến chuyện cưới hỏi. Tuy nhiên, sau khi thừa nhận rằng mình đã có con riêng, anh kể với tôi rằng anh với mẹ của bé trai đó...sự thật chưa từng yêu nhau. "Cô ta thấy anh giàu nên "gài bẫy" anh. Anh cảm thấy không yêu mới quyết định không cưới", Đạt nói với tôi.

Đạt kể với tôi rằng tuy không cưới mẹ của bé trai nhưng người yêu tôi vẫn chu cấp tiền cho hai mẹ con hàng tháng. Chuyện anh chưa gửi tiền chu cấp cho mẹ con chị ấy...có thể là do kế toán của anh quên. Tôi không biết người yêu chu cấp cho con riêng cụ thể bao nhiêu tiền và anh có thăm nom con hay không. Chuyện này khá tế nhị, tôi cũng không muốn hỏi nhiều.

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Gần đây, có một việc khiến tôi suy nghĩ là khi chúng tôi đang đi chơi với nhau thì người yêu cũ của anh gọi điện. Chị ấy bảo con của hai người đang bị sốt, cần đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chị ấy nói chị đang kẹt tiền nên muốn nhờ anh ứng trước 10 triệu để đóng viện phí cho con.

Trước thái độ khẩn khoản của người phụ nữ đó, Đạt tỏ thái độ dửng dưng như không. Anh chậm rãi nói trong điện thoại rằng: "Anh đang bận, mai anh sẽ đến thăm thằng bé sau. Còn tiền thì hôm trước kế toán đã chuyển rồi mà. Sao em đòi nhiều vậy?". Sau đó, anh chặn số của chị và tiếp tục cùng tôi đi chơi. Anh đưa tôi lên bar "quẩy" nhưng tôi cảm thấy chẳng còn tâm trí mà vui chơi nữa nên muốn về trước.

Tôi giục người yêu đến bệnh viện thăm con nhưng anh lại nói rằng đó chỉ là "bài" của chị gái kia nhằm moi tiền. Mấy hôm sau nữa, anh cũng không hề đến bệnh viện thăm con.

Đạt nói với tôi rằng anh không yêu chị kia nên không có tình cảm với đứa trẻ. Vì vậy, anh không muốn quan tâm đến nó. Anh vẫn chu cấp tiền cho mẹ con chị ấy đến bây giờ cũng là tốt lắm rồi. Chuyện của hai người chỉ là do "lỡ lầm của tuổi trẻ". Thực lòng anh chỉ yêu mỗi mình tôi. Nghe những lời chia sẻ của anh, tôi thấy băn khoăn quá. Tôi thấy Đạt là một kẻ máu lạnh khi không mảy may thương xót đến chính máu mủ của mình. Càng nghĩ, tôi càng thấy người yêu thật tệ bạc và không đáng tin.

Đàn ông không yêu mẹ của con mình thì sẽ không yêu con mình sao? Tôi có nên gặp chị Huệ để hỏi rõ ràng mọi chuyện hay không? Liệu anh ấy có phải là một người đàn ông tốt hay không khi nỡ lòng ruồng bỏ người phụ nữ đang mang thai đứa con của mình?

Thực ra suốt gần 1 năm yêu nhau, tôi thấy Đạt đối xử với tôi rất tốt. Anh chiều chuộng tôi, một lòng một dạ với tôi. Anh cũng đã đến gặp bố mẹ tôi rồi và dự định cuối năm chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng sau chuyện này, tôi buộc phải suy nghĩ lại.