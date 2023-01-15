Chồng đã 'èo uột' trong chuyện ân ái thường ngày, lại còn làm chuyện tày đình khiến tôi không tưởng tượng nổi

Chồng tôi "ốm yếu" chuyện chăn gối đã lâu, nhưng mới đây tôi lại phát hiện chuyện khó ngờ.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm. Trước đó, chúng tôi làm cùng một bộ phận ở công ty. Hiện tại, vợ chồng tôi có 1 bé gái 9 tháng tuổi. Do tình hình dịch bệnh dẫn đến cắt giảm nhân sự, hiện tại tôi đã nghỉ việc và ở nhà chăm con. Sau khi cưới nhau, tôi mới phát hiện ra khả năng chăn gối của chồng tôi rất èo uột. Khi yêu nhau, anh "chém gió" một tấc lên đến giời nhưng khi là vợ là chồng, tôi thực sự cảm thấy thất vọng. Ngay trong đêm tân hôn, anh đã khiến tôi cảm thấy hụt hẫng vì mọi thứ quá chóng vánh. Hôm đó, anh nói rằng do tâm lý nhưng những hôm sau, tình hình cũng chẳng khá hơn. Chuyện yêu không đến đâu nên chồng tôi rất sợ gần gũi vợ. Nếu tôi không khơi gợi hay đòi hỏi, anh tuyệt nhiên không bao giờ ỏ ê gì đến vợ. Cũng vì vợ chồng ít ái ân nên chúng tôi tôi mãi chẳng thể sinh nở. Tôi với chồng gõ cửa nhiều phòng khám, bệnh viện thì đều nhận được lời khuyên nên đi làm thụ tinh nhân tạo. Vợ chồng tôi vay mượn mãi mới đủ tiền đi thụ tinh. May mắn rằng tôi có thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên.

Con gái tôi chào đời trong niềm vui, hạnh phúc của cả gia đình. Nhưng sau khi tôi sinh con thì tính đến nay, con tôi được 9 tháng, vợ chồng tôi chỉ làm chuyện ấy được 4 lần và không hôn môi nữa. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo anh không có nhu cầu. Anh là đàn ông mới ngoài 30 tuổi mà bảo không có nhu cầu thì ai có thể tin không? Mặc dù sau sinh con, tôi mau chóng lấy lại vóc dáng. Tôi cao 1m63, nặng 49kg. Cuối cùng, chồng tôi bảo anh bỗng dưng bị "yếu". Tôi đã mua đồ bổ để anh tẩm bổ nhưng chẳng ích gì. Tôi bảo anh đi khám, chữa bệnh xem sao thì anh nói vì tình hình dịch bệnh nên anh ngại đến bệnh viện.

Ảnh minh họa: Internet Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này là anh lại nổi cáu. Chồng nói anh đang dần bị lãnh cảm. Ở bên cạnh tôi, anh chẳng có chút cảm giác nào, anh chỉ muốn ôm thôi chứ không muốn làm gì. Tức là anh không thể đi ra cổng chứ đừng nói đến chưa ra chợ đã hết tiền. Gần đây, tôi có linh cảm chuyện chẳng lành. Tôi đã 2 lần mơ thấy chồng ngoại tình nhưng không nhớ rõ người phụ nữ đó là ai, tên gì. Tôi trêu chồng nhưng anh không mảy may lo sợ, vẫn mạnh miệng thách đố tôi khui ra chuyện ngoại tình. Hôm đó, tôi lén mở điện thoại của chồng thì biết anh ta đang nhắn tin tán tình một cô bạn làm cùng công ty anh. Hai người đã bắt đầu tằng tịu với nhau 3 tháng, chưa quan hệ. Khi phát hiện ra chuyện chồng ngoại tình tư tưởng, tôi rất sốc. Tôi đã tra khảo với mong muốn biết được sự thật rõ ràng thì chồng tôi chối bay chối biến, đổ cho cô gái kia cố tình ve vãn anh. Đến khi tôi liên lạc trực tiếp với cô gái kia, có bằng chứng rõ ràng thì chồng tôi mới không phủ nhận nữa, quay lại van xin, lạy lục tôi. Anh nói vì tôi suốt ngày đòi hỏi chuyện yêu, gây áp lực về chuyện ấy quá nên anh chán, muốn tìm người để tâm sự. Tôi cảm thấy rất tổn thương khi đã toàn tâm toàn ý lo cho gia đình mà lại bị phản bội. Tôi không thể ngừng nghĩ đến việc chồng tôi đã chia sẻ tình cảm, thời gian cho người khác. Việc tôi khuyên chồng đi khám, chữa bệnh có phải là sai hay không mà anh ấy lại phản bội tôi như vậy? Chồng xin tôi tha thứ để có cơ hội bên cạnh tôi và con nhưng tôi là người cầu toàn. Trong chuyện tình cảm tôi không chấp nhận sự không trọn vẹn, phản bội và dối trá. Tôi sợ chồng lại ngựa quen đường cũ. Giờ tôi không biết phải làm sao với cuộc hôn nhân của mình đây?

Vợ mời nhân tình trẻ đẹp của chồng về sống chung, tưởng tốt bụng thế nào, hóa ra ấp ủ kế hoạch trả thù hoàn hảo Hẳn cánh chị em phụ nữ mỗi khi nghe đến kẻ thứ ba hay nhân tình của chồng là lập tức nhảy dựng lên đúng không. Thế mà tôi đã mời hẳn cô bồ trẻ đẹp của chồng về ở chung nhà đấy mọi người ạ, còn chị chị em em vô cùng vui vẻ nữa cơ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-da-eo-uot-trong-chuyen-an-ai-thuong-ngay-lai-con-lam-chuyen-tay-dinh-khien-toi-khong-tuong-tuong-noi-546609.html