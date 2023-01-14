Bạn gái cùng phòng sưu tầm đồ vật phục vụ cho 'chuyện ân ái', một hôm bỗng dưng cô ấy có hành vi này khiến tôi 'khiếp vía'

Tâm sự 14/01/2023 18:21

Gần đây, tôi còn thấy bạn cùng phòng sưu tầm toàn đồ phục vụ cho chuyện ân ái. Hơn nữa, Dung thay tính đổi nết, hay cáu bẳn và làm chuyện kỳ cục khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi mới ra trường được 2 năm và hiện đang làm việc ở một công ty nhỏ được 2 tháng. Trước đó, công ty cũ của tôi vì đợt dịch Covid nên đã giải thể. Tôi chịu cảnh thất nghiệp trong mấy tháng và sống nhờ vào đồng lương của Dung- cô bạn thân thiết với tôi từ hồi còn học đại học. Được Dung cưu mang, giúp đỡ, tôi biết ơn cô ấy nhiều lắm.

Sau khi ra trường, Dung được người yêu xin cho vào làm một công ty lớn nên thu nhập khá hơn tôi. Người yêu Dung làm trưởng phòng trong công ty đó. Anh ta chiều chuộng Dung hết mực, thường xuyên mua sắm cho Dung quần áo, mỹ phẩm đắt tiền. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Dung không được gia đình người yêu ủng hộ. Họ cho rằng Dung là gái tỉnh lẻ, xuất thân quê mùa, không xứng với trai thành phố như con họ.

Hai người cũng chia tay vài lần nhưng lại quay lại. Đến mấy tháng trước, mẹ Dung đến tận phòng trọ để mắng nhiếc, chửi bới Dung thì hai người chính thức dừng lại. Sau khi chia tay, tôi thấy Dung có nhiều thay đổi. Dung chẳng thiết ăn ngủ, suốt ngày chỉ nằm bẹp trong phòng với giọt nước mắt lăn dài. Tôi dỗ dành, an ủi, đưa Dung đi chơi cũng không ăn thua. Có hôm đang đêm, Dung chợt tỉnh giấc rồi cười điên dại. 

Gần đây, tôi còn thấy Dung sưu tầm toàn đồ nhạy cảm, sex toy đủ hình thù kì dị. Có cái thì Dung mua trên mạng, có cái thì cô ấy nói lên phố tự tay lựa chọn đồ. Tôi biết, Dung mua đồ nhạy cảm về để làm gì. Thôi thì mỗi người có một nhu cầu khác nhau, mình cũng không nên xét nét quá nhiều. Tuy nhiên, một vấn đề đáng nói là sau khi sử dụng đồ nhạy cảm, Dung thường vứt bừa bãi đồ lên giường, thậm chí lên cả gối của tôi, khiến tôi vô cùng kinh hãi.

Bạn gái cùng phòng sưu tầm đồ vật phục vụ cho 'chuyện ân ái', một hôm bỗng dưng cô ấy có hành vi này khiến tôi 'khiếp vía' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có hôm, tôi mở mắt ra thì đã thấy 'đồ dùng' của Dung ngay trước mắt, tôi mắng thì Dung bảo: "Đồ dùng của tao sạch sẽ chứ bẩn đâu mà mày lắm chuyện thế nhỉ".

Nghe Dung nói, tôi cũng chỉ biết cạn lời, chẳng biết nói thêm câu nào. Tôi đã khuyên Dung không nên dùng mấy thứ đồ đó vì có thể gây viêm nhiễm nhưng cô ấy không nghe. Nói Dung nhiều lần không được, tôi dự định sẽ chuyển phòng trọ, ra sống một mình nhưng chưa tìm được phòng phù hợp. (Tôi mới đi làm nên lương thấp. Hơn nữa tôi phải gửi tiền về quê mỗi tháng để phụ giúp bố mẹ nuôi em gái còn đang đi học.)

Dung thấy tôi có ý định chuyển đi thì nổi giận. Dung nói, lúc tôi khó khăn nhất, cô ấy đã cưu mang, giúp đỡ tôi. Vậy mà lúc Dung buồn bã, suy sụp, tôi lại nỡ lòng bỏ đi. "Còn mấy đồ dùng kia, tao cất kín, không để mày nhìn thấy nữa là được chứ gì", Dung nói.

Tôi nghe Dung nói cũng thấy mủi lòng, nghĩ lại về tình bạn thân của hai đứa. Đêm đó, tôi mơ thấy ác mộng nên đột ngột tỉnh giấc. Tôi quờ tay thì không thấy Dung đâu. Tôi định ra nhà vệ sinh thì thấy cửa nhà vệ sinh đóng cửa, lại có tiếng động lạ bên trong. Tôi với Dung hợp tính nhau, ở với nhau lâu cũng quen rồi. Nhưng giờ cô ấy cứ thế này, thật tình tôi không biết phải làm sao. Xin độc giả cho tôi lời khuyên. 

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