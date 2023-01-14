Tôi tin anh ta không dễ dàng bỏ vợ con theo người tình để gánh tiếng xấu muôn đời. Do đó khả năng lý tưởng nhất là anh ta sẽ lập cô nàng kia thành “phòng nhì”. Chồng tôi khá có điều kiện kinh tế, anh ta đủ sức lo cho hai bên một cách chu đáo. Nhưng tôi không bao giờ chấp nhận cảnh chung chồng cả. Thà tôi làm mẹ đơn thân nuôi con một mình còn thấy nhẹ lòng và thanh thản hơn việc có người đàn ông bên cạnh nhưng anh ta không thuộc về riêng tôi.

Nửa năm trước tôi phát hiện chồng ngoại tình. Tình cảm giữa hai người đó rất thắm thiết, tôi biết anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ người phụ nữ kia. Khi về nhà anh ta đối xử với vợ con vẫn rất tốt, chồng tôi cũng là người trọng sĩ diện và danh dự.

Để anh ta phải rút ví vì mình, tất nhiên tôi phải chiều lòng anh ta rồi. Tôi nhẹ nhàng nói với chồng rằng tôi đã biết chuyện anh có người phụ nữ khác bên ngoài nhưng tôi không giận. Vì tôi yêu anh ấy và vì tôi muốn con cái có một gia đình đủ đầy nên tôi sẽ chấp nhận người phụ nữ đó. Để anh yên tâm lo cho sự nghiệp, tôi sẽ coi cô ta như chị em trong nhà, sau này cô ta sinh con thì coi con cái cô ta như con cái của mình.

Thế nhưng nhiều năm chung sống, hy sinh cho chồng cho con, chẳng dại gì mà tôi cứ thế thẳng thừng đòi ly hôn rồi tay trắng ra đi. Như thế là dại chứ chẳng phải cao thượng hay mạnh mẽ gì. Tôi chỉ muốn lấy lại những gì mình đã bỏ ra trước khi đường ai nấy đi mà thôi.

Có lẽ trước nay thấy tôi luôn tin tưởng, yêu thương chồng, đồng thời nhìn thái độ quá thành khẩn của tôi nên chồng tôi tin sái cổ. Đàn ông nhiều khi tự tin một cách mù quáng như vậy đấy. Họ luôn cho rằng người phụ nữ sẽ không bao giờ rời xa được mình, cho rằng tình yêu của người phụ nữ đối với mình là vô bờ bến.

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Sau đó tôi bảo chồng đưa cô nàng kia về làm quen với mấy mẹ con tôi. Tôi nói với anh ta như thế nào thì tôi cũng làm được đúng như vậy. Tôi thực sự coi bồ của chồng như em gái mình, thường xuyên mời cô nàng về nhà ăn uống, rủ cô nàng đi mua sắm, dạo phố. Thậm chí còn để cô ta ở nhà mình chục ngày, nửa tháng là chuyện bình thường.

Những khi cô ta ở lại, dù cả đêm chồng ở trong phòng cô ta nhưng sáng ra tôi vẫn tươi cười nấu bữa sáng cho cả nhà. Tôi làm được đến mức đó khiến cô người tình của chồng còn tin tưởng tôi huống chi là chồng tôi. Sau khi đã lấy được niềm tin của chồng, tôi bắt đầu kế hoạch của mình. Tôi bảo chồng đầu tư cho tôi một cửa hàng bán hoa tươi, đó là mong ước bấy lâu nay của tôi nhưng vẫn chưa thực hiện được. Chồng tôi đồng ý luôn không do dự.

Tôi cũng bảo anh ta mua các gói bảo hiểm cho các con, thậm chí thủ thỉ bảo anh ta sang tên một mảnh đất cho đứa con trai lớn của chúng tôi. Lý do là sợ thằng bé khi có thêm em của mẹ hai thì sẽ tủi thân. Nói chung lấy được cái gì tôi đều tận dụng triệt để, còn chồng tôi vì áy náy với vợ nên đều đồng ý hết các yêu cầu của tôi. Sau khi đã cảm thấy thoả mãn, tôi thẳng thừng đưa đơn ly hôn cho chồng ký. Anh ta gào lên trách móc, chất vấn tôi nhưng tôi chẳng để tâm. Bằng chứng ngoại tình của chồng thì tôi có rất nhiều, có thể dễ dàng ly hôn đơn phương.

Đến lúc này chồng tôi đã được một phen trắng mắt. Trên đời này chẳng có người đàn bà nào có thể bao dung và chấp nhận vợ bé của chồng hết. Nếu có chấp nhận thì cũng chỉ là cô ấy phải ngậm đắng nuốt cay vì không còn cách nào khác hoặc đang ủ mưu lớn giống như tôi mà thôi.