Yêu huấn luyện viên thể hình 'đẹp như tạc tượng', vui sướng chưa bao lâu, tôi kinh hãi khi phát hiện ra 'nghề chính' của anh ấy

Ban đầu, tôi chỉ yêu Vinh để biết cảm giác yêu đương, hẹn hò chứ không xác định lâu dài. Bỗng dưng được một anh chàng đẹp trai sáng đưa, chiều đón, lễ Tết đưa đi chơi rồi tặng quà, tôi thấy cũng vui vui. Vinh yêu chiều tôi hết mực, điện thoại mới, quần áo hàng hiệu, nước hoa, son phấn, kem dưỡng da...tôi thích gì là anh rút thẻ ra thanh toán, không cần nhìn giá luôn. Tôi chỉ bắt đầu cảm thấy yêu Vinh thực sự khi cùng anh về quê thăm mẹ và em gái. Thấy anh hết lòng chăm sóc mẹ ốm, quan tâm đến em gái, tôi càng yêu và trân trọng một người đàn ông như thế. Vinh kể rằng bố anh mất sớm nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh ra thành phố, làm đủ nghề để nuôi mẹ, nuôi em ăn học.

Tôi quen Vinh qua một người bạn thân. Vinh là huấn luyện viên thể hình, thân hình đẹp, gương mặt điển trai. Tôi "cưa đổ" anh cũng chỉ vì lời thách đố của người bạn. Hơn nữa, Vinh vừa đẹp trai, vừa giàu có nên được sánh bước bên anh, tôi cũng rất đỗi tự hào.

Bắt đầu yêu anh cũng là khi tôi gần gũi hơn với anh. Đêm đó, chúng tôi qua đêm ở một khách sạn ven bờ biển. Tôi ăn đồ ăn lạ nên đau bụng mãi không ngủ được. Thấy điện thoại của anh báo tin nhắn liên tục, tôi tò mò mở ra xem thử và sốc nặng khi thấy một ai đó gửi bức ảnh nóng của Vinh với một người đàn ông khác.

Mẹ anh ấy năm nay đau ốm liên miên, không còn sức lao động nên kinh tế trong nhà một tay anh lo hết. Tôi đã từng nghĩ mình thật có phúc khi yêu được một chàng trai có tài, lại có hiếu như thế. Theo như tôi được biết, thu nhập của anh có tháng lên tới cả trăm triệu. Đó quả là một mức thu nhập không phải ai cũng có được.

Tôi kéo lên xem tin nhắn thì mồ hôi chảy ròng ròng dù trong phòng vẫn bật điều hòa. Quả thực, Vinh không phải là huấn luyện viên thể hình. Chắc mọi người cũng đoán ra phải không ạ? Bởi chẳng có huấn luyện viên thể hình nào có thu nhập đến cả trăm triệu khi các trung tâm thể hình đóng cửa giữa mùa dịch như thế này.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần Vinh nói anh đến nhà khách hàng để huấn luyện, nhà họ giàu nên có phòng tập riêng. Tôi vẫn mê muội tin anh. Nhưng giờ tôi phát hiện ra, anh vẫn đến nhà người ta để tập nhưng không phải tập thể hình mà là tập cái khác thôi. Vinh làm trai bao cho giới đồng tính siêu giàu và các quý bà lắm tiền khát tình. Tôi sốc nặng và nghĩ đời mình sao lại éo le như phim thế này.

Thấy tôi tỏ ra lạnh nhạt, nói lời chia tay, Vinh đau khổ lắm. Vinh đứng trước cửa nhà tôi suốt cả ngày để cầu xin tôi quay lại. Bởi anh yêu tôi thật lòng, anh muốn xây dựng hạnh phúc với tôi. Anh nói rằng anh trải qua nhiều công việc nhưng đều thất bại. Vì mẹ, vì em gái và bây giờ là vì tôi, anh mới chấp nhận làm công việc này.

Bây giờ là khoảng thời điểm công việc của anh thuận lợi nhất, khách nhiều, tiền bo nhiều, anh không thể bỏ được. Anh muốn tôi chờ anh thêm chút nữa, để anh gom đủ tiền, mua được nhà. Anh sẽ cưới tôi và để tôi đứng tên ngôi nhà ấy luôn. Sống trong ngôi nhà được làm từ những đồng tiền từ nghề làm trai bao của chồng mình, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Vinh đã dành cả đêm để trò chuyện, hứa hẹn với tôi rằng sau khi gom đủ tiền mua nhà, anh sẽ "giải nghệ" và trở thành chồng "độc quyền" của tôi. Thấy anh còn quá "đam mê" với nghề, tôi bỗng thấy rùng mình.

Tôi muốn chia tay Vinh nhưng lại không đủ can đảm vì tôi yêu anh thật lòng. Nhưng từ khi biết anh làm chuyện đó với cả đàn ông và phụ nữ, tôi cảm thấy ghê sợ và không còn hứng thú trong chuyện chăn gối với anh nữa. Theo mọi người, tôi nên làm gì bây giờ? Mỗi lần tôi nói chia tay, anh lại đến cầu xin quay lại rồi dọa tự tử khiến tôi rất khó xử.