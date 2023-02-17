Hì hục 'lăn giường' cả một buổi tối, sáng dậy lén theo vợ đi chợ để tạo bất ngờ, tôi suýt ngất khi thấy điều này

Tâm sự 17/02/2023 07:55

Sau khi kết hôn, cả hai có thể coi là cặp đôi kiểu mẫu trong mắt người ngoài. Đời sống gối chăn mặn nồng hệt như khi họ còn đang ở giai đoạn yêu. Không lâu sau khi kết hôn, Liên sinh được hai đứa con kháu khỉnh. Gia đình bốn người sống một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc.

Liên và Tú (tên nhân vật đã được thay đổi), gặp và yêu nhau một cách tự nguyện. Họ xác nhận mối quan hệ ngay sau khi gặp nhau và tay trong tay bước vào lễ đường sau chưa đầy một năm quen biết.

Sau khi kết hôn, cả hai có thể coi là cặp đôi kiểu mẫu trong mắt người ngoài. Đời sống gối chăn mặn nồng hệt như khi họ còn đang ở giai đoạn yêu. Không lâu sau khi kết hôn, Liên sinh được hai đứa con kháu khỉnh. Gia đình bốn người sống một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc.

Liên chăm sóc hai đứa trẻ ở nhà, trong khi Tú một mình làm việc nuôi vợ con. Để chu cấp cho gia đình một cuộc sống tốt hơn, anh lao vào công việc, bận bịu tối ngày. Không biết từ khi nào, anh đã chuyển trọng tâm cuộc sống từ gia đình sang công việc. Thời gian gia đình quây quần, dùng bữa với nhau ngày càng ít đi, tình cảm vợ chồng cũng ngày một xa lạ dù người trong cuộc còn chưa kịp nhận ra.

Hai con dần trưởng thành, Liên không còn cần phải ở bên chăm sóc con mọi lúc. Cuộc sống của cô có những thay đổi to lớn. Trong ngôi nhà trước giờ rổn rảng tiếng người giờ mỗi ngày chỉ còn lại mình cô. 

Cuộc sống đang bận rộn bỗng chốc chẳng còn gì cho cô tập trung lo lắng. Đối diện với căn phòng trống trải cả ngày, Liên không khỏi cảm thấy cô đơn, buồn bã. Chồng Liên còn bận công việc, không có thời gian để ý đến sự thay đổi tình cảm của vợ. 

Hì hục 'lăn giường' cả một buổi tối, sáng dậy lén theo vợ đi chợ để tạo bất ngờ, tôi suýt ngất khi thấy điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chiến là bạn học cũ của Liên. Hai người trao đổi thông tin liên lạc tại một buổi họp lớp, và sau đó bắt đầu liên lạc trên điện thoại di động. Lúc này, Chiến, giống như Liên, đã có gia đình riêng. Ban đầu, cả hai chỉ thân thiết trên danh nghĩa bạn bè.

Bước ngoặt xảy ra vào một đêm, vì tâm trạng không tốt nên Liên đăng trang cá nhân than thở. Chiến nhìn thấy lập tức chú ý, vào trò chuyện với Liên, cẩn thận hỏi han bày tỏ sự lo lắng của mình. Cũng trong cuộc trò chuyện này Chiến nói đã có ấn tượng với Liên từ khi còn đi học, tình cảm đó anh chưa bao giờ quên.

Liên đang chán nản lại nghe được vài lời an ủi của Chiến nên cảm thấy rất ấm áp. Hai người trò chuyện đến tận đêm khuya rồi phải lòng nhau. Đặt điện thoại xuống, mối quan hệ đã phát triển vượt bậc. Chẳng mấy chốc, họ vượt qua ranh giới của những người bạn, bắt đầu giao tiếp với tư cách là những người yêu nhau.

Trong những ngày ở bên Chiến, Liên trải nghiệm sự ấm áp đã lâu không tìm thấy ở chồng, đồng thời cũng cảm nhận được sự phấn khích khó có được trong hôn nhân, điều này mang lại sức sống mới cho cô. 

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